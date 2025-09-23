Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thời sự

Nhận diện điểm nghẽn và đề xuất giải pháp khắc phục liên quan đến Luật Đất đai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
ĐOÀN BÌNH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 22-9, tại TP. Hà Nội, Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Hội thảo “Nhận diện điểm nghẽn và đề xuất giải pháp khắc phục liên quan đến Luật Đất đai”.

Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 34 tỉnh, thành phố trên cả nước, với sự tham dự của các chuyên gia, nhà khoa học, các nhà kinh tế; đại diện các hiệp hội nghề nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức hành nghề luật sư.

Dự Hội thảo tại điểm cầu truyền hình tỉnh có lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

diem-nghen-luat-dat-dai.jpg
Lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh Gia Lai dự Hội thảo tại điểm cầu truyền hình tỉnh. Ảnh: Phi Long

Luật Đất đai được coi là đạo luật có tính nền tảng, liên quan đến mọi hoạt động kinh tế-xã hội và có mối quan hệ mật thiết với các đạo luật khác của nền kinh tế như: Luật Quy hoạch; Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn; Luật Đầu tư.

Hội thảo được tổ chức nhằm nhận diện những điểm nghẽn về chính sách, thể chế và khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành trong lĩnh vực pháp luật về đất đai. Từ đó tìm kiếm, lựa chọn các giải pháp mang tính đột phá, bảo đảm cho pháp luật về đất đai ngày càng được hoàn thiện, đồng bộ, thông suốt, khả thi, hiệu lực, hiệu quả.

Tại Hội thảo, các chuyên gia, cộng đồng doanh nghiệp đã trao đổi, thảo luận các nội dung liên quan đến thể chế và quá trình thi hành, áp dụng Luật Đất đai hiện nay.

Cơ quan chủ trì soạn thảo Luật Đất đai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã có những trao đổi, giải trình để cùng thống nhất, làm rõ hơn những điểm nghẽn đang tồn tại và xác định giải pháp tháo gỡ trong thời gian tới.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tại Di tích Gò Lăng tưởng nhớ công lao to lớn của thân phụ, thân mẫu Tây Sơn Tam kiệt. Ảnh: N.H

Lãnh đạo tỉnh dâng hương, khấn cáo tại Đài Kính thiên và Đền thờ thân phụ, thân mẫu Tây Sơn Tam kiệt

Thời sự

(GLO)- Nhân kỷ niệm 233 năm Ngày mất Hoàng đế Quang Trung (1792-2025), chiều 19-9 (nhằm ngày 28-7 Âm lịch), Tỉnh ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã tổ chức lễ dâng hương, khấn cáo tại Đài Kính thiên (xã Bình Phú) và Đền thờ thân phụ, thân mẫu Tây Sơn Tam kiệt (xã Bình An).

Các đại biểu nhấn nút ra mắt mô hình “Kiến tạo không gian số Gia Lai”. Ảnh: Đ.T

Ra mắt mô hình “Kiến tạo không gian số Gia Lai”

Thời sự

(GLO)- Chiều 19-9, tại Trung tâm hội nghị Dankbaar Resort Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Nam), Công an tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị gặp mặt, kết nối KOL, quản trị viên trên không gian mạng; đồng thời, thành lập “Liên minh Niềm tin số” và triển khai mô hình “Kiến tạo không gian số Gia Lai”.

Đoàn công tác làm việc tại xã Hoài Ân. Ảnh: Xuân Định

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp kiểm tra công tác phòng-chống thiên tai tại 5 xã phía Đông Gia Lai

Thời sự

(GLO)- Tiếp tục chương trình kiểm tra công tác phòng-chống thiên tai năm 2025, ngày 13-9, đồng chí Dương Mah Tiệp-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đã đến kiểm tra tại 5 xã: Ân Tường, Vạn Đức, Ân Hảo, Hoài Ân và Kim Sơn.

null