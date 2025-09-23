(GLO)- Chiều 22-9, tại TP. Hà Nội, Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Hội thảo “Nhận diện điểm nghẽn và đề xuất giải pháp khắc phục liên quan đến Luật Đất đai”.

Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 34 tỉnh, thành phố trên cả nước, với sự tham dự của các chuyên gia, nhà khoa học, các nhà kinh tế; đại diện các hiệp hội nghề nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức hành nghề luật sư.

Dự Hội thảo tại điểm cầu truyền hình tỉnh có lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh Gia Lai dự Hội thảo tại điểm cầu truyền hình tỉnh. Ảnh: Phi Long

Luật Đất đai được coi là đạo luật có tính nền tảng, liên quan đến mọi hoạt động kinh tế-xã hội và có mối quan hệ mật thiết với các đạo luật khác của nền kinh tế như: Luật Quy hoạch; Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn; Luật Đầu tư.

Hội thảo được tổ chức nhằm nhận diện những điểm nghẽn về chính sách, thể chế và khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành trong lĩnh vực pháp luật về đất đai. Từ đó tìm kiếm, lựa chọn các giải pháp mang tính đột phá, bảo đảm cho pháp luật về đất đai ngày càng được hoàn thiện, đồng bộ, thông suốt, khả thi, hiệu lực, hiệu quả.

Tại Hội thảo, các chuyên gia, cộng đồng doanh nghiệp đã trao đổi, thảo luận các nội dung liên quan đến thể chế và quá trình thi hành, áp dụng Luật Đất đai hiện nay.

Cơ quan chủ trì soạn thảo Luật Đất đai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã có những trao đổi, giải trình để cùng thống nhất, làm rõ hơn những điểm nghẽn đang tồn tại và xác định giải pháp tháo gỡ trong thời gian tới.