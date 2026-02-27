Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Gia Lai: Tập huấn nghiệp vụ tổng điều tra kinh tế năm 2026

(GLO)- Sáng 27-2, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2026 tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ và ứng dụng công nghệ thông tin phiếu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, hội, hiệp hội và tổ chức phi chính phủ nước ngoài (giai đoạn 2).

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 20 điểm cầu trên địa bàn toàn tỉnh, với sự tham dự của gần 400 đại biểu là thành viên Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2026 các cấp; công chức thống kê cơ sở và điều tra viên.

quang-canh-hoi-nghi-tap-huan-nghiep-vu-tong-dieu-tra-kinh-te-nam-2026.jpg
Quang cảnh hội nghị tập huấn nghiệp vụ tổng điều tra kinh tế năm 2026. Ảnh: Dũng Nhân

Trong thời gian 2 ngày, các báo cáo viên giới thiệu nội dung phiếu điều tra doanh nghiệp, hướng dẫn quy trình thu thập thông tin, sử dụng phần mềm quản lý và kiểm tra phiếu; các phiếu chuyên ngành và những lưu ý trong kiểm tra, xử lý, tổng hợp kết quả điều tra.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng Thống kê tỉnh Nguyễn Công Luận cho hay: Cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2026 đã được điều chỉnh rút ngắn thời gian 7 tháng so với phương án ban đầu.

Theo kế hoạch điều chỉnh, giai đoạn 1 thu thập thông tin thực hiện từ ngày 5-1 đến 10-3-2026; giai đoạn 2 từ ngày 1-3 đến 30-4-2026. Công tác kiểm tra, làm sạch dữ liệu hoàn thành trước 10-6-2026; công bố kết quả sơ bộ vào ngày 30-6-2026.

Đến nay, tiến độ thu thập thông tin khu vực sản xuất kinh doanh cá thể trên địa bàn tỉnh đạt trên 70%. Một số lĩnh vực còn chậm so với bình quân cả nước, do đó đòi hỏi tăng cường giám sát trực tiếp và trực tuyến, nâng cao chất lượng phiếu điều tra trong thời gian tới.

pho-truong-thong-ke-tinh-nguyen-cong-luan-yeu-cau-tang-cuong-nghiep-vu-nang-cao-chat-luong-phieu-dieu-tra.jpg
Phó Trưởng Thống kê tỉnh Nguyễn Công Luận phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Dũng Nhân

Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2026 tỉnh Gia Lai yêu cầu các điều tra viên nắm vững nghiệp vụ, thực hiện đúng quy trình, tăng cường kiểm tra, đối chiếu số liệu.

Cùng với đó, kịp thời tháo gỡ vướng mắc phát sinh, bảo đảm cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2026 trên địa bàn tỉnh diễn ra đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả, phục vụ công tác quản lý, hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới.

