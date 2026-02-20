Gia Lai: Phạt gần 3,4 tỷ đồng từ vi phạm giao thông trong 6 ngày nghỉ Tết

(GLO)- Trong 6 ngày nghỉ Tết (từ ngày 14 đến 19-2) lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Gia Lai đã phát hiện, xử lý 1.467 trường hợp vi phạm với tổng số tiền xử phạt ước tính gần 3,4 tỷ đồng. Trong đó có 340 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Theo dõi Báo Gia Lai trên

Theo đó, xuyên suốt kỳ nghỉ Tết, lực lượng CSGT toàn tỉnh bố trí 441 tổ tuần tra, kiểm soát với 3.177 cán bộ, chiến sĩ tham gia làm nhiệm vụ.

Qua kiểm tra, lực lượng CSGT lập biên bản 1.467 trường hợp vi phạm; tạm giữ 6 ô tô, 368 xe máy, 2 phương tiện khác và 861 giấy tờ các loại. Tổng số tiền xử phạt ước tính gần 3,4 tỷ đồng.

Cán bộ Trạm CSGT Tuy Phước kiểm tra nồng độ cồn trên quốc lộ 1 vào sáng 17-2 (mùng 1 Tết). Ảnh: Nguyễn Chơn

Trong số trường hợp nói trên có 340 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó có 5 trường hợp điều khiển ô tô và 335 trường hợp điều khiển xe máy.

Lực lượng chức năng cũng phát hiện, xử lý 352 trường hợp vi phạm tốc độ (276 ô tô, 76 xe máy); 151 trường hợp không có giấy phép lái xe; 47 trường hợp dừng, đỗ xe không đúng quy định; 149 trường hợp không đội mũ bảo hiểm.

Những ngày nghỉ Tết, bên cạnh công tác xử lý vi phạm, lực lượng CSGT cũng chú trọng công tác tuyên truyền, nhắc nhở người dân ý thức tham gia giao thông an toàn.

Cán bộ Trạm CSGT Tuy Phước lập biên bản xử lý trường hợp vi phạm nồng độ cồn phát hiện vào sáng mùng 1 Tết. Ảnh: Nguyễn Chơn

Thông qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng CSGT đã tuyên truyền trực tiếp cho hơn 200 tài xế xe tải, xe khách và hơn 400 người điều khiển xe máy về quy định không sử dụng rượu, bia, chất ma túy khi tham gia giao thông; tổ chức 255 lượt xe loa lưu động, cấp phát 1.355 tờ rơi tuyên truyền.

Lực lượng cũng phối hợp với các đơn vị ngành đường sắt chủ động nắm tình hình liên quan công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến đường sắt đi qua địa bàn tỉnh.

Trên lĩnh vực đường thủy, lực lượng chức năng tổ chức 6 ca tuần tra, kiểm soát tại vùng nước cụm Cảng Quy Nhơn và tuyến Hải Cảng - Nhơn Châu, lập biên bản xử phạt 3 trường hợp với tổng số tiền 3 triệu đồng.

Theo lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai, trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đơn vị duy trì trực 100% quân số, huy động tối đa phương tiện lực lượng tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, chú trọng các tuyến đường, khung giờ trọng điểm.

Lực lượng tập trung xử lý các lỗi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như vi phạm nồng độ cồn, ma túy, chạy quá tốc độ... Đồng thời, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn cho người dân trong dịp Tết.