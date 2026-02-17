Người dân Gia Lai chấp hành nghiêm quy định nồng độ cồn từ mùng 1 Tết

(GLO)- Sáng 17-2 (tức mùng 1 Tết), lực lượng Cảnh sát Giao thông (CSGT) Công an tỉnh Gia Lai đã đồng loạt ra quân kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện, với phương châm “không kiêng nể ngày Tết, không bỏ lọt vi phạm”.

Nhiều năm qua, cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT Công an tỉnh vẫn duy trì xử lý vi phạm về nồng độ cồn nhằm kéo giảm tai nạn giao thông dịp Tết. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên lực lượng CSGT trong tỉnh nói riêng và cả nước nói chung đồng loạt ra quân vào lúc 10 giờ sáng mùng 1 Tết.

Lực lượng CSGT đồng loạt ra quân xử lý vi phạm nồng độ cồn để nâng cao ý thức chấp hành của người dân. Ảnh: Văn Ngọc

Theo Trung tá Nguyễn Minh Tuấn - Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT) - đơn vị được giao phụ trách địa bàn TP. Pleiku, huyện Ia Grai, huyện Chư Păh (cũ): Việc triển khai đồng loạt của lực lượng CSGT trong cả nước như một hiệu lệnh tạo ra khí thế đầu năm mới. Chính điều này đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành nghiêm của người dân đối với quy định “đã uống rượu bia thì không lái xe”.

Theo Trung tá Tuấn, dịp Tết lượng người tham gia giao thông rất đông khi mọi người đi gặp mặt, chúc Tết. Theo phong tục, việc chúc tụng thường kèm theo chén rượu, ly bia. Tuy nhiên, điều này cũng tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cao, bởi nhiều người nảy sinh tâm lý chủ quan, đã uống rượu bia nhưng vẫn điều khiển phương tiện.

Chốt kiểm tra nồng độ cồn của lực lượng CSGT trên đường Lê Duẩn (phường Pleiku). Ảnh: Văn Ngọc

“Thực tế rượu bia vẫn là một trong những tác nhân chính gây tai nạn giao thông, nhất là trong những ngày lễ Tết. Do đó, mục tiêu chính của lực lượng CSGT chính là nâng cao ý thức của người dân, đảm bảo an toàn cho chính những người điều khiển phương tiện và những người liên quan. Người dân đi chúc Tết vẫn có nhiều cách để thể hiện tình cảm, nếu đã sử dụng rượu bia thì nên để người khác lái xe hoặc sử dụng dịch vụ taxi, lái hộ…” - Trung tá Tuấn khẳng định.

Cũng theo Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 2, đơn vị tập trung kiểm tra nồng độ cồn vào các khung giờ cao điểm như từ 10-14 giờ và từ 19-23 giờ hàng ngày. Địa điểm kiểm tra được bố trí trên nhiều tuyến đường khác nhau, chủ yếu ở các đoạn có lượng phương tiện tham gia giao thông lớn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, không chỉ ở nội thị mà cả trên các tuyến quốc lộ.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại buổi kiểm tra nồng độ cồn trên đường Lê Duẩn (phường Pleiku) vào sáng 17-2, dù dòng người qua lại nườm nượp, hầu hết người dân đều chấp hành nghiêm quy định về nồng độ cồn.

Anh Lê Văn Tần (phường An Phú) hồ hởi chia sẻ: “Không chỉ Tết này mà nhiều năm qua, gia đình tôi đi chúc Tết đều tuân thủ quy định nồng độ cồn. Nếu tôi uống thì vợ sẽ lái xe và ngược lại. Ai cũng biết uống rượu bia rồi lái xe rất nguy hiểm cho gia đình mình và cả người khác. Dần dần mọi người cũng hiểu, thông cảm cho nhau, không ép uống đến cùng nữa nên chúng tôi cảm thấy ngày Tết ngày càng văn minh, lịch sự và an toàn hơn”.

Trong khi đó, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông và ngăn ngừa tai nạn, Trạm CSGT Tuy Phước (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh) đã bố trí 100% quân số, tổ chức tuần tra, kiểm soát 24/7, khép kín địa bàn, tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nồng độ cồn, ma túy trên tuyến quốc lộ 1A.

Lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn trên quốc lộ 1A. Ảnh: Nguyễn Chơn

Các hoạt động được đơn vị triển khai linh hoạt giữa lập chốt cố định và tuần tra lưu động. Từ sáng sớm mùng 1 Tết Bính Ngọ, trên quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn xã Tuy Phước, nhiều người dân điều khiển xe máy đi chơi, chúc Tết họ hàng. Nhằm đảm bảo an toàn giao thông, giảm thiểu vi phạm, công tác tuần tra, xử lý lỗi nồng độ cồn nói riêng và các vi phạm nói chung được triển khai từ khá sớm.

Từ 9 giờ 30 phút đến 10 giờ cùng ngày, trên đoạn quốc lộ 1A qua địa bàn xã Tuy Phước, tổ công tác đã kiểm tra nồng độ cồn đối với hàng chục trường hợp người điều khiển ô tô, xe máy. Hầu hết người dân đều chấp hành nghiêm, song lực lượng CSGT vẫn phát hiện và xử lý 2 trường hợp điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn. Cả hai trường hợp này đều cho biết đã sử dụng nhiều rượu bia trong đêm giao thừa.

Trung tá Phạm Kim An - Phó Trạm trưởng Trạm CSGT Tuy Phước - cho biết: “Qua kiểm tra, đơn vị vừa nhắc nhở, vừa xử lý nghiêm các trường hợp cố ý vi phạm, qua đó hình thành ý thức cho người dân rằng đã uống rượu bia thì không điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Thực tế kiểm tra trong sáng mùng 1 Tết cho thấy, đa phần người dân có ý thức chấp hành tốt”.

Hầu hết người dân đều chấp hành nghiêm quy định về nồng độ cồn. Ảnh: Văn Ngọc

Việc lực lượng CSGT ra quân tuần tra, kiểm soát xuyên suốt trong những ngày Tết nhận được sự đồng tình của đông đảo người tham gia giao thông, nhất là khi vi phạm nồng độ cồn là một trong những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Ông Phan Trường Anh (phường Quy Nhơn Nam) bày tỏ: “Bản thân tôi nhất trí và hoan nghênh việc lực lượng CSGT đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm về nồng độ cồn. Sáng nay, tôi chở vợ về quê nội ở xã Phù Cát chúc Tết người thân và tự nhủ sẽ không uống bia rượu, vừa chấp hành quy định, vừa đảm bảo an toàn”.