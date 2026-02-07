Gia Lai quyết tâm kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch Năm An toàn giao thông (ATGT) 2026. Mục tiêu hướng đến là kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông (TNGT) trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương so với năm 2025; hạn chế thấp nhất TNGT đặc biệt nghiêm trọng.

Theo đó, Kế hoạch đề ra 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện.

Bên cạnh tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, thường xuyên các giải pháp đảm bảo trật tự ATGT của Trung ương, tỉnh sẽ tăng cường ứng dụng các giải pháp chuyển đổi số trong công tác đảm bảo trật tự ATGT; tập trung vào quản lý, giám sát hạ tầng và phương tiện giao thông dựa trên dữ liệu số.

Đồng thời, ứng dụng các hệ thống thông minh phục vụ phát hiện, xử lý vi phạm trật tự ATGT; bảo đảm khai thác hiệu quả, đồng bộ hạ tầng và nền tảng công nghệ số đã được đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Lực lượng chức năng rào chắn lối đi tự mở trên tuyến đường sắt Bắc - Nam tại Km1123+400 xã Vân Canh. Ảnh: N.L

Song song với đó, bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông trọng điểm; tổ chức giao thông khoa học, hợp lý; bảo trì, sửa chữa kết cấu hạ tầng giao thông gắn với rà soát, xử lý dứt điểm các điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT; xóa bỏ lối đi tự mở trái phép qua đường sắt; ngăn ngừa, xử lý hoạt động lấn chiếm tuyến luồng hàng hải, đường thuỷ nội địa.

Nâng cao chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện giao thông vận tải. Kiên trì xây dựng văn hóa giao thông an toàn đối với tổ chức, cá nhân trong quá trình xây dựng, thực thi pháp luật, cung ứng kết cấu hạ tầng giao thông, phương tiện, dịch vụ vận tải và tham gia giao thông.

Đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT theo hướng lấy thay đổi hành vi làm tiêu chí đánh giá kết quả; đẩy mạnh tuyên truyền trên mạng xã hội và hạ tầng số với nội dung phù hợp với từng đối tượng, vùng, miền dân tộc; vận động, hướng dẫn việc lồng ghép mục tiêu bảo đảm trật tự ATGT vào chương trình, kế hoạch và hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Tuyên truyền, trang bị kỹ năng đội mũ bảo hiểm an toàn cho trẻ mầm non. Ảnh: Mộc Trà

Ngoài ra, nâng cao năng lực, hiệu quả và hiệu lực quản lý, điều hành trong công tác bảo đảm trật tự ATGT của lực lượng, đơn vị chức năng, nhất là trong công tác tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm giao thông, đăng ký, đăng kiểm, đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép đối với người và phương tiện giao thông.

Nâng cao năng lực cứu hộ, cứu nạn, cứu chữa nạn nhân và khắc phục hậu quả TNGT; nâng cao năng lực chuyên môn, phương tiện trang thiết bị y tế cho bệnh viện nhằm đảm bảo khả năng tiếp cận hiện trường và cứu chữa đa số thương tích cho nạn nhân TNGT.

Trong công tác xử lý vi phạm pháp luật về trật tự ATGT phải tuyệt đối thượng tôn pháp luật, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”; nhất là các đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang phải làm gương.

Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) tổ chức ra quân thực hiện đợt cao điểm bảo đảm trật tự ATGT. Ảnh: L.V.N

Nếu có vi phạm về trật tự ATGT thì không xem xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng trong năm đối với các đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang (kể cả trường hợp con của các đối tượng nêu trên vi phạm về ATGT có thông báo xử lý).

Cùng với đó là đưa nội dung bảo đảm trật tự ATGT vào các cuộc giao ban hàng tháng để phân tích, kiểm điểm và đề xuất giải pháp hiệu quả.

Tại kế hoạch này, UBND tỉnh cũng phân công trách nhiệm cụ thể cho Ban ATGT tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp có liên quan để tổ chức triển khai thực hiện đạt hiệu quả.