Công an xã Vĩnh Thạnh làm rõ đối tượng trộm cắp tài sản tại nghĩa trang liệt sĩ

(GLO)- Công an xã Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai) đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng Nguyễn Văn Thanh (SN 1990, trú tại thôn Bình Sơn, xã Kim Sơn) về hành vi đột nhập vào nghĩa trang liệt sĩ trộm cắp tài sản.

Trước đó, sáng 27-12-2025, ông Huỳnh Ngọc H. (SN 1968, trú xã Vĩnh Thạnh - nhân viên bảo vệ Nghĩa trang liệt sĩ xã Vĩnh Thạnh) đến Công an xã trình báo về việc: Vào lúc 4 giờ sáng cùng ngày, ông H. đến nghĩa trang tưới cây thì phát hiện toàn bộ 5 cánh cửa nhôm ở nhà quản trang đã biến mất.

Ngoài ra, kẻ gian còn đánh cắp bộ đồ thờ cúng bằng đồng bên trong. Tổng giá trị tài sản bị mất cắp gần 11 triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Văn Thanh và phương tiện thực hiện hành vi trộm cắp. Ảnh: Trung Nguyễn

Nhận được tin báo, Công an xã Vĩnh Thạnh khẩn trương vào cuộc điều tra, truy xét thủ phạm. Sau hơn 2 tháng kiên trì truy vết, đến ngày 8-3, Công an xã Vĩnh Thạnh xác định Nguyễn Văn Thanh là thủ phạm.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận lợi dụng đêm tối và sự sơ hở trong quản lý tại nghĩa trang đã đột nhập, tháo dỡ các cánh cửa và trộm các món đồ thờ bằng đồng, dùng xe máy chở đi bán lấy tiền tiêu xài.

Tang vật vụ trộm tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Vĩnh Thạnh. Ảnh: Trung Nguyễn

Mở rộng điều tra, Nguyễn Văn Thanh khai nhận: Thời gian qua, đối tượng tạm trú tại thôn Phụng Sơn, xã Tuy Phước Đông. Từ cuối năm 2025 đến nay, đối tượng sử dụng xe máy di chuyển qua nhiều địa bàn để thực hiện hàng loạt vụ trộm vào ban đêm.

Trong đó, đối tượng thường nhắm đến trụ sở thôn, khu phố, công trình nhà nước để trộm các vật dụng có giá trị rồi chở đi bán lấy tiền tiêu xài.