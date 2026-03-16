Công an xã Vĩnh Thạnh làm rõ đối tượng trộm cắp tài sản tại nghĩa trang liệt sĩ

NGUYỄN CHƠN
(GLO)- Công an xã Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai) đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng Nguyễn Văn Thanh (SN 1990, trú tại thôn Bình Sơn, xã Kim Sơn) về hành vi đột nhập vào nghĩa trang liệt sĩ trộm cắp tài sản.

Trước đó, sáng 27-12-2025, ông Huỳnh Ngọc H. (SN 1968, trú xã Vĩnh Thạnh - nhân viên bảo vệ Nghĩa trang liệt sĩ xã Vĩnh Thạnh) đến Công an xã trình báo về việc: Vào lúc 4 giờ sáng cùng ngày, ông H. đến nghĩa trang tưới cây thì phát hiện toàn bộ 5 cánh cửa nhôm ở nhà quản trang đã biến mất.

Ngoài ra, kẻ gian còn đánh cắp bộ đồ thờ cúng bằng đồng bên trong. Tổng giá trị tài sản bị mất cắp gần 11 triệu đồng.

doi-tuong-va-phuong-tien-gay-an.jpg
Đối tượng Nguyễn Văn Thanh và phương tiện thực hiện hành vi trộm cắp. Ảnh: Trung Nguyễn

Nhận được tin báo, Công an xã Vĩnh Thạnh khẩn trương vào cuộc điều tra, truy xét thủ phạm. Sau hơn 2 tháng kiên trì truy vết, đến ngày 8-3, Công an xã Vĩnh Thạnh xác định Nguyễn Văn Thanh là thủ phạm.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận lợi dụng đêm tối và sự sơ hở trong quản lý tại nghĩa trang đã đột nhập, tháo dỡ các cánh cửa và trộm các món đồ thờ bằng đồng, dùng xe máy chở đi bán lấy tiền tiêu xài.

tang-vat-vu-an.jpg
Tang vật vụ trộm tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Vĩnh Thạnh. Ảnh: Trung Nguyễn

Mở rộng điều tra, Nguyễn Văn Thanh khai nhận: Thời gian qua, đối tượng tạm trú tại thôn Phụng Sơn, xã Tuy Phước Đông. Từ cuối năm 2025 đến nay, đối tượng sử dụng xe máy di chuyển qua nhiều địa bàn để thực hiện hàng loạt vụ trộm vào ban đêm.

Trong đó, đối tượng thường nhắm đến trụ sở thôn, khu phố, công trình nhà nước để trộm các vật dụng có giá trị rồi chở đi bán lấy tiền tiêu xài.

Công an phường Hội Phú bắt 2 “siêu trộm”

(GLO)- Ngày 11-3, Công an phường Hội Phú (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa bắt giữ Mai Cao Phước (SN 1973, trú tại phường Hội Phú) và Trần Nhật Phương (SN 1986, trú tại phường An Phú) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Chủ động phòng cháy tại các khu vực bỏ phiếu

(GLO)- Nhằm bảo đảm an toàn cho ngày bầu cử, lực lượng Công an toàn tỉnh, đặc biệt là lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) đã chủ động kiểm tra, hướng dẫn các khu vực bỏ phiếu thực hiện nghiêm các quy định phòng cháy, chữa cháy.

Xử phạt nhóm thanh niên "thích thể hiện" trên TikTok

(GLO)- Sáng 13-3, Công an xã Chư Prông (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa lập biên bản xử phạt 2 trường hợp điều khiển xe máy chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe, còn quay clip tung lên mạng xã hội TikTok để "thể hiện".

Gia Lai: Triệt xóa tụ điểm ma túy tuổi thiếu niên

(GLO)- Ngày 10-3, Công an xã Tuy Phước (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) triệt xóa một tụ điểm tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn. Đáng chú ý, các đối tượng liên quan chủ yếu là thanh thiếu niên.

Siết chặt an toàn giao thông đường thủy từ bến bãi

(GLO)- Để phòng ngừa tai nạn giao thông đường thủy, lực lượng Cảnh sát đường thủy (Phòng CSGT, Công an tỉnh) đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại các bến, bãi và tuyến du lịch. Công tác tuyên truyền cũng được chủ động triển khai toàn diện nhằm phòng ngừa tai nạn từ sớm, từ cơ sở.

null