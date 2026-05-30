Gia Lai: Xử lý 103 vụ vi phạm hàng giả, hàng nhái

(GLO)- Theo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai, từ ngày 15-12-2025 đến 28-5-2026, đơn vị đã phát hiện và xử lý 103 vụ vi phạm liên quan đến giả mạo nhãn hiệu, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 1,346 tỷ đồng, trị giá tang vật vi phạm trên 4 tỷ đồng.

Trong số này, có 101 vụ bị xử lý hành chính và 2 vụ việc có dấu hiệu hình sự được chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh để tiếp tục xử lý theo quy định.

Lực lượng quản lý thị trường kiểm tra hàng hóa tại các cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Ảnh: ĐVCC

Đáng chú ý, Chi cục đã xử lý 11 cơ sở có hành vi cung cấp thông tin, kinh doanh hoặc buôn bán hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường Internet (mạng xã hội và website thương mại điện tử) với tổng số tiền xử phạt 165 triệu đồng.

Riêng trong đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường từ ngày 7 đến 28-5-2026, lực lượng quản lý thị trường tỉnh đã kiểm tra 66 vụ việc, phát hiện và xử lý 52 vụ vi phạm.

Tổng số tiền xử lý vi phạm hành chính đạt 595,25 triệu đồng; trị giá hàng hóa vi phạm gần 3,8 tỷ đồng, trong đó hàng hóa buộc tiêu hủy trị giá hơn 296,5 triệu đồng. Đồng thời, cơ quan chức năng đã chuyển 2 vụ việc có dấu hiệu hình sự sang cơ quan điều tra.

Trong lĩnh vực thương mại điện tử, lực lượng quản lý thị trường phát hiện và xử lý 7 cơ sở vi phạm, xử phạt 105 triệu đồng. Đặc biệt, trong Tuần cao điểm giám sát, kiểm tra và xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tại chợ truyền thống, trung tâm thương mại và tuyến phố du lịch (từ ngày 15 đến 22-5), lực lượng quản lý thị trường đã xử lý 29 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách Nhà nước 345 triệu đồng và buộc tiêu hủy hàng hóa vi phạm trị giá hơn 174 triệu đồng.

Các đội quản lý thị trường tuyên truyền và tổ chức ký cam kết với các cơ sở kinh doanh không buôn bán, kinh doanh hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Ảnh: ĐVCC

Các mặt hàng vi phạm chủ yếu là quần áo, giày dép, mỹ phẩm, trang sức, túi xách, phụ kiện điện thoại, phụ tùng xe máy và nhiều loại hàng hóa tiêu dùng khác.

Các nhãn hiệu nổi tiếng thường bị làm giả hoặc xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp gồm: Adidas, Nike, Gucci, Hermès, Chanel, New Balance, Yamaha, Honda, Lacoste, Polo và Samsung.

Song song với công tác kiểm tra, xử lý, lực lượng quản lý thị trường còn đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về sở hữu trí tuệ. Trong Tuần cao điểm, 59 cơ sở kinh doanh đã ký cam kết không buôn bán, kinh doanh hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.