Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai xử lý 593 vụ vi phạm hành chính

(GLO)- Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Dự hội nghị có lãnh đạo Sở Công Thương cùng đại diện các ngành, đơn vị và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động của Chi cục.

Năm 2025, mặc dù chịu tác động từ việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững ổn định thị trường trên địa bàn.

Từ ngày 15-12-2024 đến 14-12-2025, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh đã xử lý 593 vụ vi phạm hành chính, tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước hơn 6,66 tỷ đồng; trị giá hàng hóa vi phạm trên 24,3 tỷ đồng. Công tác kiểm tra tập trung vào các lĩnh vực nổi cộm như: an toàn thực phẩm, thuốc lá, thương mại điện tử, mỹ phẩm, vật tư nông nghiệp, xăng dầu...

Đội Quản lý thị trường số 11 kiểm tra hàng hóa kinh doanh Tết Bính Ngọ 2026 tại các cửa hàng. Ảnh: Hải Yến

Trong đó, riêng lĩnh vực an toàn thực phẩm đã xử lý 84 vụ, buộc tiêu hủy hàng hóa vi phạm trị giá gần 19 tỷ đồng. Hoạt động kiểm tra, xử lý trên môi trường thương mại điện tử tiếp tục được tăng cường, kịp thời phát hiện và xử lý 18 vụ vi phạm, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và môi trường kinh doanh lành mạnh.

Trong bối cảnh kinh tế tỉnh dự kiến tiếp tục tăng trưởng, hạ tầng thương mại - logistics được đẩy mạnh đầu tư, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh xác định công tác quản lý thị trường đang đứng trước nhiều thách thức mới.

Đặc biệt, dịp Tết Bính Ngọ 2026 và các lễ hội đầu năm sẽ kéo theo nhu cầu mua sắm tăng cao, trong khi hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, nhất là trên môi trường thương mại điện tử, an toàn thực phẩm, vật tư nông nghiệp, xăng dầu... được dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, tinh vi hơn.

Trước tình hình đó, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, trọng tâm là thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 397/NQ-CP ngày 5-12-2025 của Chính phủ về kế hoạch hành động đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đến năm 2030.

Năm 2026, Chi cục sẽ xây dựng và triển khai các kế hoạch kiểm tra định kỳ, chuyên đề; mở cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường trước, trong và sau Tết Bính Ngọ; tăng cường giám sát các mặt hàng thiết yếu, lĩnh vực trọng điểm và hoạt động kinh doanh trên nền tảng số, mạng xã hội.

Song song với kiểm tra, xử lý vi phạm, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; đổi mới hình thức truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của cơ sở kinh doanh và người tiêu dùng; đẩy mạnh phối hợp liên ngành, kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc vi phạm lớn, ảnh hưởng đến quyền lợi người dân.

Cùng với đó, đơn vị siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, bảo đảm lực lượng quản lý thị trường tỉnh hoạt động công tâm, minh bạch, không có “vùng cấm”, không ngoại lệ.