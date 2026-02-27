Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 28-3

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI

(GLO)- Sở Công Thương Gia Lai vừa có Công văn gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng phong trào “Toàn dân sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả và hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2026”.

Theo đó, Sở Công Thương đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh tổ chức các hoạt động để hưởng ứng phong trào “Toàn dân sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả và hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2026” với thông điệp “Sáng tạo xanh - Tương lai xanh” và tham gia Sự kiện Tắt đèn điện trong vòng một giờ hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2026.

huong-ung-gio-trai-dat.jpg
Vận động nhân dân tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 28-3. Ảnh minh họa: Phương Vi

Cụ thể, các Sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, phường và các đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh phối hợp tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền nhằm vận động các tổ chức, doanh nghiệp và người dân tích cực hưởng ứng phong trào “Toàn dân sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả và hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2026”, gắn với mục tiêu chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng.

Lồng ghép các hoạt động hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2026 với các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, chương trình tiết kiệm điện và sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của địa phương, gắn với triển khai Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 20-8-2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Vận động, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, thanh niên và người dân tham gia Giải chạy trực tuyến hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2026 tổ chức từ ngày 7-3-2026 đến hết ngày 31-3-2026 nhằm lan tỏa thông điệp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả gắn với lối sống năng động, hiện đại. Đăng ký tham gia Giải chạy trực tuyến tại nền tảng 84RACE https://84race.com/toan-dan-su-dung-nang-luong-tiet-kiem-hieu-qua-va-huong-ung-gio-trai-dat-nam-2026-dr17739.

Vận động các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và hộ gia đình tham gia Sự kiện Tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2026 trong thời gian từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút, thứ Bảy, ngày 28-3-2026, đồng thời khuyến khích duy trì thường xuyên các hành vi sử dụng điện, năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sinh hoạt và sản xuất, kinh doanh.

Công ty Điện lực Gia Lai và các đơn vị quản lý, kinh doanh điện ngoài EVN trên địa bàn tỉnh tổ chức phổ biến tuyên truyền, hưởng ứng phong trào “Toàn dân sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả và hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2026” tại các điểm giao dịch khách hàng, trụ sở của đơn vị.

Cùng với đó, thực hiện các hoạt động hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2026 và vận động các tổ chức, cơ quan và khách hàng sử dụng điện thực hiện tắt đèn điện và các thiết bị điện không cần thiết vào thời gian diễn ra Sự kiện Tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2026 và tham gia Giải chạy trực tuyến hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2026.

