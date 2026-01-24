Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Hội Yêu rác Bình Định: Lan tỏa tinh thần “sống xanh”

DƯƠNG LINH
(GLO)- Không đợi phong trào, cũng không cần lời kêu gọi rầm rộ, Hội Yêu rác Bình Định quy tụ những bạn trẻ cùng làm những việc ý nghĩa cho môi trường thêm xanh. Từ nhặt rác, trồng cây đến “lấp ổ gà”..., các hoạt động đều được Hội thực hiện bằng tinh thần chủ động, tự nguyện, nhiệt tình.

Hội Yêu rác Bình Định có khoảng 15 thành viên nòng cốt, là những người trẻ trong độ tuổi 18-30. Tùy tính chất và quy mô từng chương trình, số lượng thành viên được huy động linh hoạt từ 15-20 người đến khoảng 40 người. Mỗi thành viên đều được phân công nhiệm vụ cụ thể, từ khảo sát thực tế, truyền thông đến trực tiếp triển khai, giúp các hoạt động diễn ra nhịp nhàng, hiệu quả.

Trong đó, trồng cây xanh là hoạt động xuyên suốt của Hội. Không chỉ trong tỉnh, Hội Yêu rác Bình Định còn kết nối với các Hội Yêu rác tại các tỉnh lân cận để cùng trồng cây xanh tại nhiều địa phương. Riêng trong năm nay, Hội tham gia trồng hàng nghìn cây tại xã Đề Gi, phường Hoài Nhơn cùng một số khu vực khác.

Ngoài gieo thêm mảng xanh, các thành viên còn nhận thấy một số “ổ gà” trên các tuyến đường, tiềm ẩn nguy hiểm cho người dân cũng cần được quan tâm nhiều hơn. Thế rồi, Hội quyết định “xắn tay” làm việc ít ai nghĩ tới: “vá đường”.

Nghĩ là làm ngay, các “ổ gà” ở xã Tuy Phước đến các tuyến đường thuộc phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam… đã được Hội tìm đến, dùng nhựa đường tái chế để “vá”. Thời gian đầu, do thiếu kinh nghiệm và dụng cụ, mỗi đoạn thi công mất khá nhiều thời gian. Tuy nhiên, khi dần quen tay hơn, việc sửa chữa được rút ngắn, nhiều đoạn chỉ cần khoảng một giờ là hoàn thành.

Ngoài góp sức bảo vệ môi trường, Hội Yêu rác Bình Định còn tham gia một số hoạt động cộng đồng như phối hợp với các đơn vị tổ chức Trung thu cho trẻ em vùng cao, tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, viếng nghĩa trang liệt sĩ...

Từ những hoạt động ý nghĩa kể trên, nhiều bạn trẻ đã “bỏ túi” những kỷ niệm đáng nhớ. Võ Thị Hồng Trang (SN 2000, phường Quy Nhơn Nam) - thành viên thường xuyên góp mặt trong các hoạt động của Hội là trường hợp như thế.

Nhớ mãi về buổi nhặt rác sau đêm countdown đón năm mới 2024, Trang kể: khi đó quảng trường đã vắng người, trời khuya, gió biển lạnh và mưa lất phất, hơn chục thành viên của Hội vẫn ở lại thu gom rác. Không chỉ nhặt, các bạn còn phân loại rác ngay tại chỗ: rác hữu cơ thì được đựng vào từng bao lớn để công nhân vệ sinh môi trường tiện thu gom; còn chai nhựa, bìa carton... được xếp riêng để tặng cho những cô chú lớn tuổi mưu sinh bằng nghề nhặt ve chai.

“Đó là lần đầu tiên tôi biết đến Hội. Nhìn mọi người vừa làm vừa nở nụ cười tươi, tôi cảm thấy rất ấn tượng với năng lượng tích cực ấy nên không ngại giúp một tay. Thế rồi, tôi trở thành thành viên của Hội và đồng hành cùng những người bạn suốt hai năm qua, vừa sống xanh, vừa được sống ý nghĩa hơn, biết chia sẻ yêu thương nhiều hơn” - Trang tâm sự.

hoi-yeu-rac-binh-dinh-7-4476.jpg
Các thành viên nhặt rác sau đêm countdown mừng năm mới 2026 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn). Ảnh: ĐVCC

Chia sẻ về định hướng của Hội, anh Võ Ngọc Bảo - Phó chủ nhiệm Hội Yêu rác Bình Định - cho biết: “Phương châm của Hội là ưu tiên những việc cụ thể, thiết thực chứ không đặt nặng hình thức. Dịp Tết sắp tới, chúng tôi dự kiến trồng thêm cây xanh tại một số khu vực phù hợp, không chỉ trồng mà còn tính tới việc chăm sóc lâu dài. Thông qua những việc làm như vậy, chúng tôi mong có thể lan tỏa tinh thần sống xanh, để ngày càng có nhiều người quan tâm và chung tay bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp”.

