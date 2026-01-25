Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai: 9 cá nhân được công nhận danh hiệu "Phụ nữ tiêu biểu" năm 2025

THẢO KHUY
(GLO)- Theo thông tin từ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai, toàn tỉnh có 9 cá nhân được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng danh hiệu “Phụ nữ tiêu biểu” năm 2025.

9 cá nhân được tặng danh hiệu “Phụ nữ tiêu biểu” năm 2025 gồm: Thái Thị Kim Phúc, hội viên Chi hội Phụ nữ khu phố 24, phường Quy Nhơn; Nguyễn Thị Thu Bích, hội viên Chi hội Phụ nữ 19, phường Quy Nhơn Nam; Lê Thị Khảnh, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố Tường Sơn, phường Hoài Nhơn Bắc; Nguyễn Thị Thanh, hội viên Chi hội Phụ nữ Hàm Rồng, phường Hội Phú; Đinh Thị Chung, hội viên Chi hội Phụ nữ tổ dân phố 3, phường Diên Hồng; Phan Thị Nhung, hội viên tổ dân phố 2, phường An Bình; Nguyễn Thị Năm, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Tường An, xã Phù Mỹ; Lê Thị Kim Thanh, hội viên Chi hội Phụ nữ thôn Plei Ia Kơ Al, xã Phú Thiện; Từ Thị Hải, hội viên Chi hội Phụ nữ thôn 10, xã Kbang.

34.jpg
Bà Thái Thị Kim Phúc (thứ 2 từ trái sang) chuẩn bị quà tặng cho bệnh nhân ở Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa. Ảnh: ĐVCC

Đây là những hội viên phụ nữ tiêu biểu, tích cực tham gia phong trào thi đua và hoạt động Hội; chủ động phát triển kinh tế, khởi nghiệp, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội.

Bên cạnh đó, các cá nhân còn tích cực tham gia hoạt động nhân đạo, từ thiện, an sinh xã hội, hưởng ứng Chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”, các hoạt động chăm lo Tết cổ truyền, “Xuân yêu thương”, Tết Trung thu cho phụ nữ nghèo, cận nghèo và phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Các cá nhân được vinh danh cũng tích cực tham gia thực hiện Chương trình “Mẹ đỡ đầu” do các cấp Hội phát động; tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; qua đó lan tỏa mạnh mẽ phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”.

null