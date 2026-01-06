Hội LHPN phường Quy Nhơn gắn phong trào với đời sống hội viên

(GLO)- Không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) phường Quy Nhơn đã phát huy hiệu quả vai trò tập hợp, vận động phụ nữ tham gia các phong trào thi đua, trở thành điểm sáng tiêu biểu trong công tác Hội và phong trào phụ nữ của tỉnh Gia Lai.

Những năm qua, các phong trào thi đua của phụ nữ phường Quy Nhơn gắn với thực tiễn và nhu cầu của hội viên. Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” được triển khai đồng bộ, phát huy hiệu quả lan tỏa sâu rộng. Những mô hình: “Đoạn đường phụ nữ tự quản”, “Ngôi nhà xanh”… đã góp phần làm đẹp cảnh quan đô thị, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

Thành viên Câu lạc bộ Dưỡng sinh Hoa Sen tập luyện hằng ngày để rèn luyện sức khỏe, gắn kết với nhau. Ảnh: M.N

Cùng với đó, Hội LHPN phường chú trọng đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý và tuyên truyền.

Hoạt động từ thiện nhân đạo được Hội LHPN phường triển khai có hiệu quả, thể hiện qua việc huy động hơn 15 tấn gạo; hàng chục nghìn suất cơm, cháo, bánh canh từ các mô hình “Bếp ăn tình thương”, “Hộp cơm dinh dưỡng”; hàng trăm suất quà, thẻ BHYT, sinh kế được trao đúng lúc, đúng người.

Hội LHPN phường còn tích cực triển khai nhiều mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện địa phương như: tổ phụ nữ chế biến nước mắm; tổ phụ nữ làm chả cá; mô hình chế biến rượu trái cây, mắm ruốc, mắm tép… đã phát huy sự khéo léo, cần cù của phụ nữ, từng bước hình thành chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ, nâng cao giá trị sản phẩm.

Cùng với đó, Hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên tham gia các lớp học nghề, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, tư vấn việc làm phù hợp với từng nhóm đối tượng. Từ sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, nhiều hội viên đã thay đổi tư duy, mạnh dạn liên kết sản xuất kinh doanh gắn với thị trường tiêu thụ.

Khi chúng tôi đến tham quan cơ sở sản xuất bún phở bà Vân (12/18 đường Phùng Khắc Khoan, phường Quy Nhơn), không khí làm việc khẩn trương, rộn ràng tiếng cười của chị em. Bún phở bà Vân là sản phẩm OCOP 3 sao, không chỉ khẳng định thương hiệu trên thị trường mà còn tạo việc làm thường xuyên cho 7 lao động nữ tại địa phương với mức thu nhập ổn định 5 - 7 triệu đồng/người/tháng.

Bà Trần Thị Thu Vân - chủ cơ sở - chia sẻ: “Trước đây, tôi được Hội LHPN phường hướng dẫn và tạo điều kiện để vay vốn, đồng thời cử đi tham quan các mô hình làm ăn hiệu quả. Từ đó, tôi mới mạnh dạn khởi nghiệp, mở rộng quy mô sản xuất. Khi cơ sở đã hoạt động ổn định, tôi muốn tạo việc làm cho chị em trên địa bàn phường”.

Cùng với phát triển kinh tế, Hội LHPN phường luôn quan tâm, chú trọng công tác chăm lo đời sống tinh thần cho hội viên. Hiện nay, trên địa bàn phường duy trì hiệu quả 17 CLB dưỡng sinh - dân vũ, thu hút đông đảo chị em phụ nữ tham gia. Tiêu biểu trong số đó là CLB Dưỡng sinh Hoa Sen (khu phố 46) hiện có 27 thành viên, sinh hoạt đều đặn hàng ngày.

CLB đã tích cực tham gia các phong trào văn hóa thể thao, trong đó có giải nhất Hội thi “Phụ nữ và phong trào dân vũ - flashmob” do Hội LHPN phường tổ chức vào tháng 9-2025. Bà Bùi Thị Tâm - thành viên CLB Dưỡng sinh Hoa Sen - chia sẻ: “CLB là cầu nối để tập hợp và góp phần xây dựng hình ảnh người phụ nữ năng động, tự tin, khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần”.

Chị Trần Thị Thu Hiếu - Chủ tịch Hội LHPN phường Quy Nhơn - nhấn mạnh: “Các hoạt động của Hội đều hướng về cơ sở với những việc làm thiết thực, ý nghĩa. Những kết quả đã đạt được chính là nền tảng để phong trào phụ nữ phường Quy Nhơn tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ, bền vững hơn trong những năm tới”.