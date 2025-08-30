Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh

Gia Lai News

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Tòa soạn-Bạn đọc

Khánh thành Bếp ăn tình thương và ra mắt Chi hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo BVĐK Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHƯ NGUYỆN NHƯ NGUYỆN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 29-8, tại phường Pleiku, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai phối hợp với Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Gia Lai khánh thành Bếp ăn tình thương. Đây là một trong các hoạt động thiết thực, hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Bếp ăn tình thương được đặt tại Khoa Dinh dưỡng (Bệnh viện Đa khoa Gia Lai). Bếp ăn được thành lập nhờ sự chung tay của nhiều tấm lòng nhân ái với mục tiêu góp phần sẻ chia những bữa cơm ấm áp, miễn phí đến bệnh nhân khó khăn.

z6958198851546-86ce4f17fb9a2437a4de4ea95f6b52d4.jpg
Đại diện ban tổ chức thực hiện nghi thức khánh thành Bếp ăn tình thương. Ảnh: Như Nguyện

Tại Lễ khánh thành Bếp ăn tình thương, các tổ chức, đơn vị, nhà hảo tâm đã trao tặng kinh phí, hiện vật cho Quỹ “Đỏ lửa bếp ăn” trị giá 130 triệu đồng gồm: 40 triệu đồng trang bị dụng cụ bếp, 2 tấn gạo trị giá 30 triệu đồng và quỹ dự phòng 60 triệu đồng.

Đại diện Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai cũng đã trao tặng 10 phần quà (mỗi phần quà gồm 100.000 đồng tiền quà, 400.000 đồng tiền mặt và 1 cái chăn) đến 10 bệnh nhân nghèo, khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai.

z6958198953229-046eb546aa2cd3313781ac1d27918169.jpg
Ngay trong chiều 29-8, Bếp ăn tình thương cũng đã nấu và trao 250 suất ăn miễn phí đến bệnh nhân. Ảnh: Như Nguyện

Ngay trong chiều 29-8, Bếp ăn tình thương cũng đã nấu và trao 250 suất ăn miễn phí đến các bệnh nhân nghèo, khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai.

z6958198907481-ca09b751161750fb9f680b3fa8c51843.jpg
Chi hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Bệnh viện Đa khoa Gia Lai ra mắt. Ảnh: Như Nguyện

Dịp này, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai cũng đã công bố Quyết định về việc thành lập Chi hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Bệnh viện Đa khoa Gia Lai.

Theo đó, Chi hội có 39 hội viên, Ban chấp hành Chi hội có 5 thành viên. Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thành Công-Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Gia Lai làm Chi hội trưởng. Ban chấp hành Chi hội có nhiệm vụ tổ chức hoạt động chi hội theo điều lệ Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai.

z6958198802165-d51775a126448d1e90b8803b8f777d0b.jpg
Dịp này, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai cũng đã trao 10 phần quà đến 10 bệnh nhân nghèo, khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai. Ảnh: Như Nguyện
Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

9 năm, hơn 100 chiếc xe lăn và hành trình trao gửi yêu thương

9 năm, hơn 100 chiếc xe lăn và hành trình trao gửi yêu thương

Xã hội

(GLO)-Hơn 9 năm qua, anh Nguyễn Quốc Việt (SN 1982, phường Quy Nhơn Bắc) đã sửa hơn 100 chiếc xe lăn, xe lắc, xe đạp cũ, xe máy cũ để tặng miễn phí cho người khó khăn. Không nhận tiền, quà, mọi chi phí anh đều tự lo, chỉ mong quà của mình phần nào giúp người bệnh di chuyển dễ dàng, bớt nhọc nhằn…

Xã Ia Tôr xử lý dứt điểm bãi rác tự phát

Xã Ia Tôr xử lý dứt điểm bãi rác tự phát

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh qua bài viết "Người dân bức xúc vì bãi rác tự phát gây ô nhiễm môi trường" đăng trên Báo Gia Lai điện tử ngày 11-8, UBND xã Ia Tôr (tỉnh Gia Lai) đã huy động lực lượng, phương tiện xử lý dứt điểm tình trạng này.

Nhiều người cao tuổi bất ngờ trước việc giảm mức hưởng BHYT từ 100% xuống 80%

Nhiều người cao tuổi bất ngờ trước việc giảm mức hưởng BHYT từ 100% xuống 80%

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Mới đây, Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai nhận được ý kiến phản ánh của nhiều người cao tuổi về việc đang được quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) thanh toán với mức hưởng 100%, 95% nhưng từ ngày 1-7-2025 chỉ còn 80% mà không hề được cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) thông tin trước.

null