Khánh thành Bếp ăn tình thương và ra mắt Chi hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo BVĐK Gia Lai

(GLO)- Chiều 29-8, tại phường Pleiku, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai phối hợp với Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Gia Lai khánh thành Bếp ăn tình thương. Đây là một trong các hoạt động thiết thực, hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Bếp ăn tình thương được đặt tại Khoa Dinh dưỡng (Bệnh viện Đa khoa Gia Lai). Bếp ăn được thành lập nhờ sự chung tay của nhiều tấm lòng nhân ái với mục tiêu góp phần sẻ chia những bữa cơm ấm áp, miễn phí đến bệnh nhân khó khăn.

Đại diện ban tổ chức thực hiện nghi thức khánh thành Bếp ăn tình thương. Ảnh: Như Nguyện

Tại Lễ khánh thành Bếp ăn tình thương, các tổ chức, đơn vị, nhà hảo tâm đã trao tặng kinh phí, hiện vật cho Quỹ “Đỏ lửa bếp ăn” trị giá 130 triệu đồng gồm: 40 triệu đồng trang bị dụng cụ bếp, 2 tấn gạo trị giá 30 triệu đồng và quỹ dự phòng 60 triệu đồng.

Đại diện Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai cũng đã trao tặng 10 phần quà (mỗi phần quà gồm 100.000 đồng tiền quà, 400.000 đồng tiền mặt và 1 cái chăn) đến 10 bệnh nhân nghèo, khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai.

Ngay trong chiều 29-8, Bếp ăn tình thương cũng đã nấu và trao 250 suất ăn miễn phí đến bệnh nhân. Ảnh: Như Nguyện

Ngay trong chiều 29-8, Bếp ăn tình thương cũng đã nấu và trao 250 suất ăn miễn phí đến các bệnh nhân nghèo, khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai.

Chi hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Bệnh viện Đa khoa Gia Lai ra mắt. Ảnh: Như Nguyện

Dịp này, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai cũng đã công bố Quyết định về việc thành lập Chi hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Bệnh viện Đa khoa Gia Lai.

Theo đó, Chi hội có 39 hội viên, Ban chấp hành Chi hội có 5 thành viên. Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thành Công-Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Gia Lai làm Chi hội trưởng. Ban chấp hành Chi hội có nhiệm vụ tổ chức hoạt động chi hội theo điều lệ Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai.