Xung quanh việc nhận nuôi bé gái bị vùi lấp ở rừng cao su xã Ia Mơ: Cần minh bạch thông tin

(GLO)- Mới đây, ông Trần Quyết Thắng - Chủ tịch UBND xã Ia Mơ (tỉnh Gia Lai) cho biết: Ngày 29-12, UBND xã Ia Mơ đã ra quyết định bàn giao bé gái từng bị vùi lấp trong vườn cao su cho một gia đình tại thành phố Đà Nẵng nhận nuôi theo đúng quy định pháp luật.

Trước đó, thông tin về bé gái sơ sinh bị vùi lấp trong cát ở rừng cao su tại xã Ia Mơ đã thu hút sự quan tâm của dư luận bởi câu chuyện hết sức thương tâm. Cháu bé may mắn được người dân kịp thời ứng cứu và được chăm sóc tại Khoa Sơ sinh (Bệnh viện Nhi Gia Lai) với cái tên thân thiết là bé Mơ và tên do một lãnh đạo tỉnh đặt là Thiện An.

Sau khi biết thông tin, nhiều gia đình xin nhận nuôi bé Mơ với mong muốn mang lại cho cháu tình thương và sự chăm sóc tốt nhất. Trong đó có cặp vợ chồng ở xã Kon Gang (tỉnh Gia Lai) với điều kiện kinh tế ổn định (thu nhập khoảng 800 triệu đồng/năm), gia đình hiếm muộn chưa có con, mong muốn được lãnh đạo xã Ia Mơ xem xét ưu tiên.

Bé Mơ được nhân viên y tế chăm sóc hơn 20 ngày qua. Ảnh: Như Nguyện

Trước đó, theo ông Trần Văn Đạo - Phó Chủ tịch UBND xã Ia Mơ - cho hay: Có nhiều người đăng ký nhận nuôi bé. Trong đó có một hộ gia đình hiếm muộn ở xã Kon Gang đã tới bệnh viện chăm sóc bé, làm hồ sơ đề nghị nhận nuôi. Xã sẽ xem xét và ưu tiên cho những gia đình nào hiếm muộn, chăm sóc đầu tiên và đủ điều kiện thì sẽ cho nhận bé làm con nuôi.

Tuy nhiên, không rõ vì lý do gì, sau đó, một gia đình ở Đà Nẵng được xét duyệt hồ sơ nhanh chóng, trong khi gia đình này đã có 3 người con (1 trai, 2 gái).

Trao đổi với phóng viên về việc này, ông Trần Quyết Thắng - Chủ tịch UBND xã Ia Mơ - thông tin: Bé gái bị vùi dưới đất lâu nên có nhiều bệnh kèm theo và cần lựa chọn gia đình có điều kiện kinh tế, khả năng chăm sóc y tế tốt hơn. Qua rà soát hồ sơ, điều kiện thực tế, xã đã quyết định bàn giao bé gái cho một gia đình ở thành phố Đà Nẵng nhận nuôi. Vì gia đình nhận nuôi đề nghị không công khai thông tin cá nhân để tránh ảnh hưởng cuộc sống về sau của bé nên xã xin phép bảo mật thông tin.

Tuy nhiên khi phóng viên hỏi thêm gia đình nọ đã có con chưa, ông Thắng cho biết đã có rồi. Phóng viên hỏi thêm họ có bao nhiêu con thì ông Thắng lại bảo ông không rõ. Việc không rõ họ có bao nhiêu người con nhưng lãnh đạo xã lại vội vàng quyết định cho gia đình nhận nuôi bé Mơ liệu có thỏa đáng?

Trao đổi qua điện thoại, chị Hai (SN 1992, xã Kon Gang, gia đình hiếm muộn xin nhận nuôi bé) cho biết: "Gia đình tôi có điều kiện kinh tế ổn định và tôi sẵn lòng cho bé lên tuyến trên điều trị nếu bé có các bệnh lý khác. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì xã lại bác hồ sơ. Gia đình tôi rất buồn vì chuyện này".

Chuyện bé Mơ được nhận nuôi khiến dư luận hết sức quan tâm vì ai cũng mong muốn bé gặp gia đình tốt, được chăm sóc, yêu thương và có tương lai tươi sáng. Vì vậy, việc công khai, minh bạch thông tin càng đặt lên hàng đầu.