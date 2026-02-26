Niềm mong mỏi của người dân xã đảo Nhơn Châu

(GLO)- Người dân xã đảo Nhơn Châu (tỉnh Gia Lai) mong các cấp, ngành quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp một số công trình thiết yếu nhằm phục vụ tốt hơn đời sống dân sinh, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Xã đảo Nhơn Châu cách trung tâm phường Quy Nhơn khoảng 12 - 13 hải lý (khoảng 22 - 24 km) về phía Đông Nam, giữ vai trò đảo tiền tiêu của tỉnh Gia Lai. Dù còn nhiều khó khăn do điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, giao thông cách trở, nhưng những năm gần đây, tình hình KT-XH và đời sống người dân trên đảo có nhiều khởi sắc.

Người dân xã đảo Nhơn Châu mong các cấp, ngành xem xét đầu tư sửa chữa, nâng cấp hệ thống cầu đò dân sinh để bảo đảm việc lưu thông, vận chuyển hàng hóa thuận lợi, an toàn. Ảnh: ĐVCC

Ông Nguyễn Văn Bé - Phó Chủ tịch UBND xã Nhơn Châu - cho hay: Toàn xã hiện có hơn 600 hộ dân với trên 2.300 nhân khẩu. Trong đó, khoảng 65% hộ dân làm nghề khai thác, nuôi trồng thủy sản; số còn lại mưu sinh bằng buôn bán nhỏ hoặc dịch vụ du lịch. Trên địa bàn xã có khoảng 200 phương tiện khai thác thủy sản, mỗi năm đánh bắt hơn 650 tấn hải sản, mang lại doanh thu khoảng 33 tỷ đồng.

Bên cạnh khai thác hải sản, xã có 15 hộ nuôi lồng bè, 6 hộ chế biến thủy sản và 1 HTX thủy sản hoạt động ổn định. Lĩnh vực dịch vụ du lịch bước đầu hình thành với 13 hộ kinh doanh, tạo việc làm cho gần 100 lao động địa phương. Dù quy mô còn nhỏ, nhưng kinh tế biển ở Nhơn Châu đang dần chuyển mình theo hướng chuyên nghiệp, gắn với bảo vệ nguồn lợi và phát triển bền vững.

Hạ tầng cơ sở trên đảo cũng từng bước được đầu tư. Tuyến đường nối liền 3 thôn với tổng chiều dài khoảng 24 km đã được bê tông hóa; hệ thống đường vòng quanh đảo phục vụ mục đích quốc phòng kết hợp dân sinh, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa. Các công trình chợ, trường học, trạm y tế và một số hạng mục công cộng được xây dựng, nâng cấp khang trang, góp phần nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Dù có nhiều chuyển biến về KT-XH, nhưng thực tế hiện nay, hệ thống hạ tầng phục vụ dân sinh trên xã đảo Nhơn Châu vẫn còn thiếu và chưa đồng bộ. Người dân địa phương mong muốn các cấp, các ngành quan tâm đầu tư kinh phí sửa chữa, nâng cấp hệ thống cầu đò dân sinh để bảo đảm việc lưu thông, vận chuyển hàng hóa và phục vụ khách du lịch.

Bên cạnh đó, sớm đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung để đảm bảo vệ sinh môi trường khu dân cư. Xây dựng âu thuyền phục vụ tránh trú bão và hoạt động nuôi trồng thủy sản của người dân trên đảo. Quy hoạch lại nghĩa trang nhân dân và đầu tư nhà lưu giữ tro cốt gắn với mô hình công viên nghĩa trang xanh.

Ông Dương Hiệp Hưng - Chủ tịch UBND xã Nhơn Châu - cho biết: Những kiến nghị của người dân đều xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, gắn với mục tiêu nâng cao chất lượng sống và phát triển lâu dài của địa phương. Tuy nhiên, do nguồn ngân sách xã còn hạn chế, việc đầu tư các công trình lớn vượt quá khả năng cân đối của địa phương. Xã rất mong cấp trên quan tâm, hỗ trợ để từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng dân sinh.

Theo ông Lê Anh Sơn - Phó Giám đốc Sở Xây dựng, việc đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung tại xã Nhơn Châu là cần thiết, phù hợp với định hướng phát triển du lịch và bảo vệ môi trường. Trong quy hoạch chung xã Nhơn Châu đến năm 2045 đã bố trí trạm xử lý nước thải tập trung với công suất dự kiến khoảng 350 m³/ngày đêm.

Căn cứ các quy định hiện hành của UBND tỉnh, UBND cấp xã có trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch, đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước, xử lý nước thải theo phân cấp. Vì vậy, UBND xã Nhơn Châu cần khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, đề xuất đầu tư đúng trình tự, thủ tục để các sở, ngành xem xét, tham mưu UBND tỉnh bổ sung vào danh mục dự án kêu gọi đầu tư; trường hợp thật sự cấp thiết sẽ xem xét đề xuất bố trí kinh phí hỗ trợ theo khả năng cân đối ngân sách.

Đối với các kiến nghị về nâng cấp cầu đò dân sinh, xây dựng âu thuyền và quy hoạch nghĩa trang nhân dân, đây đều là những công trình có ý nghĩa quan trọng, góp phần bảo đảm an toàn cho tàu thuyền khi xảy ra thiên tai và đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu dân sinh.

Hiện nay, các sở, ngành liên quan đang xem xét, giải quyết theo quy hoạch chung đến năm 2045 của xã Nhơn Châu. Trên cơ sở đó, địa phương cần chủ động rà soát nhu cầu thực tế, cân đối ngân sách, đồng thời lồng ghép các nguồn vốn hợp pháp khác để từng bước triển khai đầu tư theo đúng quy định.

Có thể thấy, hoàn thiện hạ tầng dân sinh vừa đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người dân xã đảo Nhơn Châu, vừa tạo nền tảng khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế biển, phát triển du lịch, góp phần giữ vững quốc phòng-an ninh ở đảo tiền tiêu của tỉnh.