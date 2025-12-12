Nhơn Châu hướng đến xây dựng nông thôn mới hiện đại

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

(GLO)- Những năm qua, diện mạo nông thôn xã đảo Nhơn Châu ngày càng khởi sắc. Nhiều công trình trọng điểm như tuyến đường ven biển, trụ sở Công an xã, trạm y tế, chợ Nhơn Châu, hệ thống thoát nước khu dân cư… được đưa vào sử dụng, tạo thuận lợi cho sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Kinh tế xã phát triển theo hướng đa dạng, bền vững. Các hoạt động khai thác, nuôi trồng, chế biến thủy sản mang lại hiệu quả cao; năng suất và chất lượng sản phẩm nâng lên, gắn với phát triển du lịch sinh thái biển đảo.

Nhiều hộ dân đầu tư nuôi cá, tôm, mực lá trong lồng bè, tạo việc làm ổn định, tăng thu nhập. Xã khuyến khích phát triển du lịch cộng đồng, xây dựng và quảng bá sản phẩm đặc trưng như hải sản khô, nước mắm, chả cá đạt chuẩn OCOP, phục vụ du khách và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Xã khánh thành công trình “Đường cờ Tổ quốc” chào mừng Đại hội Đảng bộ xã Nhơn Châu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.
Xã khánh thành công trình “Đường cờ Tổ quốc” chào mừng Đại hội Đảng bộ xã Nhơn Châu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: ĐVCC

Hệ thống trường học, trạm y tế được đầu tư khang trang, đáp ứng tốt nhu cầu học tập, chăm sóc sức khỏe. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới được triển khai hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân. Tình hình ANTT luôn được giữ vững, bảo đảm bình yên cho đảo.

Đến cuối năm 2024, thu nhập bình quân đầu người đạt 63,2 triệu đồng; xã không còn hộ nghèo, tỷ lệ hộ cận nghèo giảm còn 1,48%.

Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của nhân dân, Nhơn Châu đã hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2024, tạo nền tảng hướng tới xây dựng xã nông thôn mới hiện đại giai đoạn 2026-2030.

Bà Trần Thị Mỹ-người dân xã Nhơn Châu-chia sẻ: “Từ khi có chương trình nông thôn mới, nhiều hộ được vay vốn, học kỹ năng sản xuất, mở cơ sở làm chả cá, muối mắm, nhà trọ cộng đồng. Đời sống khấm khá, đường làng sạch đẹp, khách du lịch ra đảo ngày càng nhiều. Người dân tích cực trồng hoa giấy, cây xanh tạo cảnh quan, cùng nhau giữ gìn môi trường và hình ảnh xã đảo thân thiện”.

Giai đoạn 2026-2030, xã Nhơn Châu tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tập trung xây dựng xã nông thôn mới hiện đại theo hướng “xanh - thông minh - bền vững”. Xã đặt mục tiêu phát triển hạ tầng đồng bộ, mở rộng giao thông, nâng cấp hệ thống điện, nước, chiếu sáng; phát triển kinh tế biển gắn với du lịch sinh thái, bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc văn hóa và nâng cao đời sống nhân dân. Phấn đấu đến năm 2030, tỷ lệ hộ cận nghèo giảm còn 0,2%, hướng tới 0,1% trong giai đoạn 2031-2035.

Theo Chủ tịch UBND xã Dương Hiệp Hưng, nguồn lực xây dựng xã nông thôn mới hiện đại sẽ huy động từ các chương trình mục tiêu quốc gia, vốn tín dụng, sự hỗ trợ của DN, tổ chức xã hội và đóng góp của người dân.

Ông Hưng khẳng định: “Với tinh thần đoàn kết, sáng tạo và quyết tâm cao, xã đảo tiền tiêu Nhơn Châu sẽ từng bước khẳng định vị thế, hướng tới diện mạo nông thôn mới hiện đại, văn minh, bền vững trong giai đoạn mới”.

