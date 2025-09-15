Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Hội tụ nhiều tác phẩm độc đáo tại Liên hoan triển lãm sinh vật cảnh tỉnh Gia Lai mở rộng lần thứ I

HUỲNH VỸ
(GLO)-Liên hoan triển lãm sinh vật cảnh tỉnh Gia Lai mở rộng lần thứ I-2025 (Liên hoan SVC) quy tụ hơn 2.000 tác phẩm sinh vật cảnh cùng hơn 30.000 tác phẩm hoa, cây cảnh thương mại đa dạng, độc đáo; thu hút đông đảo người dân đến thưởng lãm. 

Dịp này, các nhà vườn và nghệ nhân có cơ hội kết nối, giao lưu, chia sẻ kỹ thuật, kinh nghiệm với nhau; đồng thời, người thưởng lãm cũng được dịp khám phá và cảm nhận nét độc đáo mà nghệ nhân gửi gắm trong từng tác phẩm.

Anh Lưu Đức Hợi (Hội Sinh vật cảnh TP Đà Nẵng) tham gia Liên hoan SVC với 3 tác phẩm, trong đó tác phẩm “Mộc trường thành cổ” thu hút sự chú ý bởi kỹ thuật, điệu cảnh ấn tượng. Anh Hợi chia sẻ: "Tác phẩm này được tôi tạo hình và chăm sóc được 20 năm. Dáng vẻ này được tôi lấy cảm hứng từ thành cổ Quảng Trị và Sơn Tây-nơi từng in dấu nhiều biến cố của chiến tranh".

Lần đầu đến Quy Nhơn tham gia Liên hoan SVC, anh Nguyễn Nghĩa (Chi hội Hội quán Bonsai Pleiku) mang đến 14 tác phẩm. Trong đó, anh đặc biệt tâm đắc với tác phẩm "Sơn Trà", mang biểu tượng cho ý chí vươn lên.

Anh Nguyễn Nghĩa chia sẻ: "Nhận thấy cốt cây ban đầu đẹp, tôi mua về và kiên trì nuôi dưỡng, cắt tỉa, gầy dựng chi tiết mô phỏng theo dáng cây trực cổ thụ. Trong quá trình tạo tác, tôi chú trọng cân đối ánh sáng, chiều cao và bệ gốc; chăm chút các tầng lớp sao cho cây được nhận dinh dưỡng đầy đủ, phát triển vững chắc".

Ông Nguyễn Văn Mẫn (ở phường Bồng Sơn) tâm sự: "Triển lãm lần này có nhiều tác phẩm xuất sắc, đẹp mắt. Tôi đặc biệt ấn tượng với những cây dúi được tạo tác rất công phu. Qua đây có thể thấy tâm huyết, sự kiên trì và tay nghề khéo léo của các nghệ nhân".

lien-hoan-sinh-vat-canh-tinh-gia-lai-13.jpg
Nhiều khách tham quan đến thưởng lãm, chụp ảnh, quay video; góp phần lan tỏa, quảng bá và thúc đẩy giao thương các sản phẩm cây cảnh nghệ thuật, hoa cảnh. Ảnh: H.V

Anh Đoàn Quốc Trí (Nhà vườn Bảo Khuê, xã Tuy Phước Đông) mang đến triển lãm 4 tác phẩm. Trong đó, tác phẩm “Rồng vàng đất Việt” thu hút sự chú ý của đông đảo người xem nhờ ý nghĩa đặc biệt. Cây được tạo tác với hai mặt độc đáo, một mặt mang dáng rồng uy nghi, mặt còn lại gợi hình bản đồ chữ S của Việt Nam.

lien-hoan-sinh-vat-canh-tinh-gia-lai-14.jpg
lien-hoan-sinh-vat-canh-tinh-gia-lai-16.jpg

Đến từ TP Hồ Chí Minh, anh Hoàng Văn Hải (Nhà vườn Đại Lâm Mộc) mang đến triển lãm tác phẩm "Cổ tự" được anh dày công chăm sóc suốt 7 năm.

Anh Hải chia sẻ: “Triển lãm năm nay có chất lượng cao, quy mô lớn, quy tụ nhiều nhà vườn uy tín với nhiều tác phẩm đặc sắc. Liên hoan lần này là cơ hội để anh em nghệ nhân tiếp tục trau dồi, nâng cao tay nghề, sáng tạo thêm nhiều tác phẩm sinh vật cảnh giá trị, thêm động lực theo đuổi đam mê”.

lien-hoan-sinh-vat-canh-tinh-gia-lai-17.jpg
Tác phẩm "Cổ tự" của anh Hoàng Văn Hải (Nhà vườn Đại Lâm Mộc) được trưng bày tại Liên hoan SVC từng đoạt giải Vàng tại Hội hoa xuân Tao Đàn Tết Ất Tỵ 2025 (TP Hồ Chí Minh). Ảnh: H.V

TS Nguyễn Hữu Vạn-Chủ tịch Hội SVC Việt Nam, chia sẻ: "Tôi đánh giá rất cao tiềm năng và thế mạnh phong trào sinh vật cảnh của tỉnh Gia Lai. Những tác phẩm chất lượng cao được trưng bày tại Liên hoan SVC lần này là một minh chứng. Tôi hy vọng trong thời gian tới, Gia Lai sẽ tiếp tục phát huy lợi thế để tiếp tục đóng góp vào sự phát triển chung của phong trào và ngành kinh tế sinh vật cảnh cả nước".

