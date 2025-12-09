Trường THCS Tây Vinh ra mắt câu lạc bộ “Em yêu nghệ thuật truyền thống”

(GLO)- Tối 7-12, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai phối hợp với Trường THCS Tây Vinh (xã Bình An) tổ chức buổi giao lưu và ra mắt câu lạc bộ “Em yêu nghệ thuật truyền thống”.

Đây là hoạt động nằm trong chương trình phối hợp giữa Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch với Sở Giáo dục và Đào tạo về việc đưa nghệ thuật hát bội, bài chòi vào trường học giai đoạn 2023 - 2026.

Chỉ trong 3 ngày tập luyện, các nghệ sĩ của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai đã truyền dạy cho học sinh Trường THCS Tây Vinh hai trích đoạn sân khấu truyền thống.

Học sinh Trường THCS Tây Vinh biểu diễn trích đoạn hát bội Quang Trung lên ngôi. Ảnh: ĐVCC

Trong đó, trích đoạn hát bội Quang Trung lên ngôi do NSƯT Thanh Bình và nghệ sĩ Thái Phiên truyền dạy. Trích đoạn ca kịch bài chòi Nữ tướng Bùi Thị Xuân do NSƯT Thùy Dung và NSƯT Phương Phú truyền dạy.

Thầy Văn Tuấn Việt-Hiệu trưởng Trường THCS Tây Vinh-cho biết: UBND xã Bình An đã ra quyết định công nhận Ban vận động câu lạc bộ “Em yêu nghệ thuật truyền thống” Trường THCS Tây Vinh gồm 6 thành viên.

“Căn cứ vào quyết định công nhận Ban vận động câu lạc bộ “Em yêu nghệ thuật truyền thống” của xã, nhà trường dự kiến thành lập câu lạc bộ với hơn 30 thành viên gồm có thầy-cô giáo, phụ huynh và học sinh của trường tham gia. Nhà trường cũng sẽ tổ chức những hoạt động trải nghiệm cho học sinh biểu diễn nghệ thuật hát bội, bài chòi tại các sự kiện... nhằm phát huy hiệu quả của mô hình”-thầy Việt cho biết thêm.

Học sinh Trường THCS Tây Vinh biểu diễn trích đoạn ca kịch bài chòi Nữ tướng Bùi Thị Xuân. Ảnh: ĐVCC

Tại chương trình, các nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai cũng biểu diễn giao lưu hai trích đoạn hát bội Nguyệt Cô hóa cáo và ca kịch bài chòi Nương tựa, đồng thời trao thưởng cho các học sinh có phần thể hiện tốt trong quá trình tập luyện.

﻿Nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai biểu diễn giao lưu trích đoạn hát bội Nguyệt Cô hóa cáo. ﻿Ảnh: ĐVCC

Biểu diễn giao lưu trích đoạn ca kịch bài chòi Nương tựa. Ảnh: ĐVCC

Theo NSƯT Huỳnh Thị Kim Châu, Phó Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai, việc xây dựng câu lạc bộ “Em yêu nghệ thuật truyền thống” không chỉ giúp học sinh tiếp cận, thực hành nội dung giáo dục địa phương mà còn góp phần bồi dưỡng tình yêu đối với các giá trị văn hóa truyền thống của quê hương.