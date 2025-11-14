Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn trải nghiệm hát bội, bài chòi

ĐOÀN NGỌC NHUẬN
(GLO)- Chiều 14-11, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn phối hợp với Công ty TNHH Thương mại dịch vụ du lịch Trung Anh và Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai tổ chức cho hơn 100 học sinh trải nghiệm với nghệ thuật hát bội, bài chòi.

Trong không gian được bài trí đầy màu sắc tại phòng truyền thống của Nhà hát, các em học sinh được nghe giới thiệu về lịch sử hình thành nghệ thuật hát bội, đặc trưng về mặt nạ, hóa trang, phục trang, vũ đạo của hát bội Bình Định.

tim-hieu-phuc-trang-mat-na-hat-boijpg.jpg
Các em học sinh tìm hiểu về phục trang, mặt nạ hát bội Bình Định. Ảnh: Ngọc Nhuận
tham-quan-mo-hinh-hoc-bo-dinh-truong-day-hat-boi-cua-dao-tanjpg.jpg
Tham quan mô hình phục chế Học bộ đình - trường dạy hát bội của Đào Tấn. Ảnh: Ngọc Nhuận

Với bài chòi, các em được tìm hiểu về hội đánh bài chòi dân gian, nghệ thuật sân khấu ca kịch bài chòi Bình Định. Cùng với đó, các em hiểu về nguồn gốc, cách chơi và ý nghĩa văn hóa của di sản bài chòi dân gian Trung bộ Việt Nam, trong đó có bài chòi dân gian Bình Định, đã được UNESCO ghi danh di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

nghe-gioi-thieu-ve-nghe-thuat-bai-choijpg.jpg
Nghe giới thiệu về nghệ thuật bài chòi dân gian, sân khấu ca kịch bài chòi Bình Định. Ảnh: Ngọc Nhuận

Ngoài hoạt động tham quan, học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn còn đến rạp xem các diễn viên, nhạc công của Đoàn ca kịch bài chòi Bình Định (thuộc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai) tập luyện vở ca kịch bài chòi Dòng sông kể chuyện để chuẩn bị tham gia Liên hoan tuồng và dân ca kịch toàn quốc năm 2025 diễn ra từ ngày 17 đến 26-11 tại TP. Hà Nội.

xem-doan-ca-kich-bai-choi-binh-dinh-tap-luyenjpg.jpg
Xem Đoàn ca kịch bài chòi Bình Định tập luyện vở Dòng sông kể chuyện. Ảnh: Ngọc Nhuận

Hoạt động khiến học sinh hào hứng nhất diễn ra ngay sau đó là vẽ mặt nạ hát bội. Các em trực tiếp nhìn theo mẫu, cầm bút chì vẽ phác thảo, sử dụng cọ pha màu nước để vẽ những họa tiết trên các phôi mặt nạ hát bội làm bằng composite.

can-bo-nha-hat-huong-dan-hoc-sinh-ve-mat-na-hat-boijpg.jpg
Nhân viên Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai hướng dẫn học sinh vẽ mặt nạ hát bội. Ảnh: Ngọc Nhuận
hoat-dong-trai-nghiem-ve-mat-na-hat-boi-khien-hoc-sinh-hao-hungjpg.jpg
Học sinh hào hứng vẽ mặt nạ hát bội. Ảnh: Ngọc Nhuận

Việc tổ chức trải nghiệm tìm hiểu hát bội, bài chòi nhằm giúp học sinh tiếp cận, nuôi dưỡng tình yêu với nghệ thuật truyền thống. Đây cũng là cách để đưa nghệ thuật sân khấu truyền thống đến gần hơn với giới trẻ, tạo cầu nối giữ gìn và lan tỏa di sản văn hóa dân tộc.

