Gia Lai nỗ lực đưa nghệ thuật truyền thống vào trường học

(GLO)- Hơn 400 học sinh đến từ các trường: THCS Lê Hồng Phong, THCS Đống Đa (phường Quy Nhơn) và THCS Nguyễn Huệ (phường Quy Nhơn Nam) vừa được tham gia chương trình trải nghiệm nghệ thuật truyền thống trong nhà trường tại Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai.

Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm giới thiệu, quảng bá những giá trị độc đáo của các loại hình nghệ thuật tiêu biểu của tỉnh đến với thế hệ trẻ, góp phần nuôi dưỡng tình yêu, ý thức bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

6aa876aa1a63973dce72.jpg
Các em học sinh Trường THCS Nguyễn Huệ tìm hiểu về nghệ thuật truyền thống của tỉnh. Ảnh: M.N

132 học sinh của Trường THCS Nguyễn Huệ đã có một hành trình trải nghiệm đầy thú vị. Mở đầu chương trình, các em được tìm hiểu về hai loại hình nghệ thuật đặc sắc: Tuồng và Ca kịch Bài chòi.

Thông qua phần giới thiệu của các cán bộ, nghệ sĩ, học sinh không chỉ biết thêm về phục trang, đạo cụ biểu diễn; những nghệ sĩ tên tuổi và thành tích của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh mà còn hiểu rõ hơn về lịch sử hình thành, đặc trưng nghệ thuật Tuồng cũng như nét độc đáo của Ca kịch Bài chòi.

cac-nghe-si-dien-vien-doan-tuong-dao-tan-bieu-dien-trich-doan-tuong-quang-trung-len-ngoi.jpg
Trích đoạn tuồng “Quang Trung lên ngôi” do các nghệ sĩ, diễn viên Đoàn tuồng Đào Tấn biểu diễn. Ảnh: M.N

Điểm nhấn trong buổi trải nghiệm là phần xem trích đoạn tuồng “Quang Trung lên ngôi” do các nghệ sĩ, diễn viên Đoàn tuồng Đào Tấn biểu diễn. Với phần diễn xuất giàu cảm xúc của các nghệ sĩ, học sinh thêm hiểu và trân trọng những giá trị lịch sử hào hùng của dân tộc.

Ở tiết mục hát Bài chòi dân gian, dưới sự hướng dẫn tận tình của nghệ sĩ, các em được trực tiếp cầm thẻ bài để trải nghiệm. Các em còn được giao lưu cùng nghệ sĩ, khiến không khí càng thêm sôi nổi. Em Đoàn Thảo Vy (lớp 7A1, Trường THCS Nguyễn Huệ) bày tỏ: “Em rất thích nghe ca kịch Bài chòi, vì nó gần gũi, vui tươi, hóm hỉnh. Em cảm thấy tự hào về nghệ thuật truyền thống của vùng đất Võ”.

phan-hat-bai-choi-dan-gian-do-cac-nghe-si-bieu-dien-mang-den-niem-vui-cho-hoc-sinh.jpg
Phần hát Bài chòi dân gian do các nghệ sĩ, diễn viên biểu diễn giúp các em học sinh có thêm những thông tin bổ ích. Ảnh: M.N

Không chỉ thưởng thức, các em học sinh còn được trải nghiệm làm “họa sĩ nhí” khi tham gia hoạt động vẽ mặt nạ Tuồng. Từ những mẫu mặt nạ được Ban tổ chức chuẩn bị, từng nét cọ tỉ mỉ của các em đã khắc họa nên những gương mặt nhân vật Tuồng.

Em Nguyễn Lê Nhật Linh (lớp 7A3, Trường THCS Nguyễn Huệ) chia sẻ: “Qua hình vẽ và màu sắc các mặt nạ, em có thể cảm nhận được tính cách “hung dữ”, “chính trực” hay “hiền lành” của nhân vật. Vẽ một chiếc mặt nạ rất tỉ mỉ và mất nhiều thời gian nên em càng hiểu rõ hơn sự tâm huyết của các nghệ sĩ, diễn viên với nghề”.

Cùng tham gia chuỗi hoạt động trải nghiệm, em Lê Phú Hoài An (lớp 7A1, Trường THCS Lê Hồng Phong) có cảm nhận khó quên: “Đây là lần đầu tiên em được tham gia nhiều hoạt động bổ ích như vậy. Em đã ghi chép lại những thông tin mà các nghệ sĩ của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh chia sẻ để phục vụ cho các môn học liên quan. Em còn được mang chiếc mặt nạ tự tay vẽ về nhà để làm kỷ niệm”.

nhung-chiec-mat-na-tuong-do-hoc-sinh-truong-thcs-nguyen-hue-ve.jpg
Học sinh trải nghiệm vẽ mặt nạ Tuồng. Ảnh: M.N

Các hoạt động đã mang đến niềm vui cũng như những trải nghiệm bổ ích cho các em học sinh. Cô Trương Thị Ngọc Phượng-Phó Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Huệ cho biết: Khi triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động trải nghiệm, các em học sinh đều hào hứng đăng ký tham gia. Hoạt động này giúp các em có thêm kiến thức để học tốt hơn môn giáo dục địa phương, đồng thời hình thành ý thức trách nhiệm trong việc gìn giữ, bảo tồn các loại hình nghệ thuật truyền thống của dân tộc.

Chương trình trải nghiệm nghệ thuật truyền thống trong nhà trường nằm trong kế hoạch phối hợp giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Sở Giáo dục và Đào tạo về thực hiện chương trình học tập, giáo dục truyền thống nghệ thuật sân khấu Tuồng và Ca kịch Bài chòi trong và ngoài nhà trường, giai đoạn 2023-2026.

Theo kế hoạch, các đơn vị sẽ phối hợp tổ chức các sự kiện giới thiệu, quảng bá về nghệ thuật truyền thống sân khấu Tuồng, Ca kịch Bài chòi trong nhà trường; xây dựng một số mô hình câu lạc bộ em yêu nghệ thuật truyền thống trong nhà trường; phối hợp tổ chức hội nghị gặp mặt, giao lưu học sinh tiêu biểu được đào tạo, truyền dạy, thực hành về nghệ thuật truyền thống sân khấu Hát bội, Ca kịch Bài chòi…

Trong năm 2025, không chỉ tổ chức ở phường Quy Nhơn Nam, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh đã tổ chức các hoạt động tại các trường học thuộc huyện: Phù Mỹ, Tây Sơn (cũ).

e1b3a840d7895ad70398.jpg
Chương trình trải nghiệm nghệ thuật truyền thống trong nhà trường là hoạt động nằm trong kế hoạch phối hợp giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Sở Giáo dục và Đào tạo. Ảnh: M.N

NSƯT Huỳnh Thị Kim Châu-Phó Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh cho biết: Các hoạt động giao lưu, trải nghiệm nghệ thuật truyền thống luôn được Nhà hát đổi mới để tạo sự hấp dẫn, thu hút sự tham gia của học sinh.

Thông qua các hoạt động góp phần nuôi dưỡng niềm đam mê, trân quý những giá trị tốt đẹp của nghệ thuật truyền thống trong mỗi học sinh; giúp các em có năng khiếu nghệ thuật được định hướng nghề nghiệp, hướng tới việc tạo dựng nguồn nhân lực trong tương lai cho Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh; góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh.

