Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc năm 2025:

Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh chuẩn bị 2 vở diễn đặc sắc

HUỲNH VỸ
(GLO)-Tin từ Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh, đơn vị đã hoàn thiện nâng cao hai vở diễn: ca kịch bài chòi "Dòng sông kể chuyện" và tuồng "Nhìn lại một vương triều" nhằm bổ sung tiết mục phục vụ nhân dân và tham gia Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc năm 2025. 

Vở "Dòng sông kể chuyện" (tác giả kịch: Nguyễn Hoài; chuyển thể: NSƯT Nguyễn Tấn Hào; đạo diễn: NSND Nguyễn Hoài Huệ) dựa trên câu chuyện có thật về một gia đình cách mạng tại vùng đất kinh kì An Nhơn, được đưa vào sân khấu ca kịch bài chòi. Vở diễn là lời tri ân sâu sắc của thế hệ trẻ đối với công lao của anh hùng liệt sĩ, gia đình cách mạng và nhân dân đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

nhin-lai-mot-vuong-trieu.jpg
Một cảnh trong vở tuồng "Nhìn lại một vương triều". Ảnh: P.N

Trong khi đó, vở tuồng "Nhìn lại một vương triều" (tác giả: Văn Trọng Hùng; đạo diễn: NSND Hoài Huệ; chuyển thể: Đoàn Thanh Tâm) được dàn dựng công phu, khắc họa nhân vật Hồ Quý Ly cùng một giai đoạn lịch sử nhiều biến động cuối đời Trần (cuối thế kỷ XIV, đầu XV).

Khi nhà Trần suy vi, Hồ Quý Ly lập nên nhà Hồ. Với nhiều cải cách mang tính tiến bộ như: Dùng chữ Nôm thay chữ Hán, phát hành tiền giấy thay tiền đồng, giảm điền trang... Hồ Quý Ly cho thấy khát vọng canh tân đất nước. Tuy nhiên, vì thiếu đồng thuận và bất ổn trong xã hội đã khiến nhà Hồ nhanh chóng sụp đổ sau 7 năm trị vì (1400 - 1407), để lại nhiều bài học lịch sử.

Được biết, vở "Dòng sông kể chuyện" đã được Hội đồng Nghệ thuật (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) thống nhất để tham gia Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc năm 2025, do Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức, dự kiến diễn ra vào cuối năm nay. Riêng vở tuồng “Nhìn lại một vương triều” sẽ được báo cáo tổng duyệt trước Hội đồng vào tối 8-8 để hoàn thiện, tham gia Liên hoan.

Tổng duyệt nâng cao vở ca kịch bài chòi "Dòng sông kể chuyện"

Tổng duyệt nâng cao vở ca kịch bài chòi “Dòng sông kể chuyện”

(BĐ) - Tối 27.5, Đoàn ca kịch bài chòi Bình Định (thuộc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh) diễn báo cáo tổng duyệt nâng cao vở ca kịch bài chòi Dòng sông kể chuyện (tác giả kịch bản: Nguyễn Hoài; tác giả chuyển thể: NSƯT Nguyễn Tấn Hào; đạo diễn: NSND Nguyễn Hoài Huệ).

Mở lối vào thế giới sắc màu

Mở lối vào thế giới sắc màu

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Từ nét màu nước chấm phá, mực tàu loang trên giấy dó, đến những dòng thư pháp bay bổng hay gam màu rực rỡ của tranh sáp màu, acrylic - tất cả hòa quyện tại những lớp học vẽ. Mùa hè, những lớp học nhỏ ấy lặng lẽ góp phần vun đắp tâm hồn nghệ thuật cho nhiều bạn trẻ.

Thương hoài mùa nhãn

Thương hoài mùa nhãn

Văn hóa

(GLO)- Pleiku đang trong những ngày mưa dầm và gió cả. Ngồi nghe gió sột soạt từng cơn dọc theo mái nhà, thi thoảng, vài ba tiếng rơi lộp độp của chùm quả nhãn phía sát nhà bà Năm ở kế bên lại dội vào lòng tôi niềm thương nhớ khôn nguôi. Ký ức những mùa quả ngọt lại ùa về da diết.

Hòa điệu cùng tình yêu nghệ thuật múa

Cặp đôi nghệ sĩ Nguyễn Cơ-Hồng Mai: Hòa điệu cùng tình yêu nghệ thuật múa

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Cùng sinh năm rồng (1988) và lớn lên với tình yêu dành cho từng nhịp vũ đạo, Nguyễn Văn Cơ và Trần Thị Hồng Mai-hai nghệ sĩ trưởng thành từ Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San trở thành cặp đôi hiếm hoi của làng múa ở cao nguyên Pleiku, luôn song hành cả trên sân khấu và trong đời sống.

Vệt nắng

Vệt nắng

Quà tặng tâm hồn

Chiều nào cũng vậy, gã lọc cọc đạp chiếc xe già nua, bánh trước lỏng lẻo hơi lệch sang bên phải, cứ thế khật khưỡng đi trên con đường dẫn về phía công viên.

Đoàn viên xã Tuy Phước đang kiểm tra sách. Ảnh: Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tuy Phước

Xã Tuy Phước phát động xây dựng "Tủ sách hy vọng"

Văn hóa

(GLO)- Từ ngày 20 đến 22-7, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tuy Phước (tỉnh Gia Lai) phát động xây dựng mô hình “Tủ sách hy vọng”. Đây là hoạt động nhằm thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ xã lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 (dự kiến diễn ra trong tháng 8-2025).

Ngọn đèn nhỏ bên khung cửa

Ngọn đèn nhỏ bên khung cửa

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Chồng tôi nhận quyết định chuyển công tác vào một sáng cuối tháng Năm, khi sương vẫn còn giăng mờ trên những con dốc quen thuộc của phố núi Pleiku. Tin anh phải xuống Quy Nhơn theo diện hợp nhất 2 tỉnh không bất ngờ.

Bảo vật quốc gia ngai vua triều Nguyễn đặt tại Điện Thái Hòa, Đại Nội Huế.

Phục chế ngai vàng triều Nguyễn: Trả lại nguyên trạng năm 2015, đảm bảo đúng tinh thần bảo vật quốc gia

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)-Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) vừa có văn bản chính thức góp ý kế hoạch phục chế ngai vua triều Nguyễn, bảo vật quốc gia bị phá hoại hồi tháng 5 - 2025 tại điện Thái Hòa, yêu cầu phục hồi hiện trạng "gần giống nhất" so với năm 2015, thời điểm hiện vật được lập hồ sơ công nhận.

