Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh chuẩn bị 2 vở diễn đặc sắc

(GLO)-Tin từ Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh, đơn vị đã hoàn thiện nâng cao hai vở diễn: ca kịch bài chòi "Dòng sông kể chuyện" và tuồng "Nhìn lại một vương triều" nhằm bổ sung tiết mục phục vụ nhân dân và tham gia Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc năm 2025.

Vở "Dòng sông kể chuyện" (tác giả kịch: Nguyễn Hoài; chuyển thể: NSƯT Nguyễn Tấn Hào; đạo diễn: NSND Nguyễn Hoài Huệ) dựa trên câu chuyện có thật về một gia đình cách mạng tại vùng đất kinh kì An Nhơn, được đưa vào sân khấu ca kịch bài chòi. Vở diễn là lời tri ân sâu sắc của thế hệ trẻ đối với công lao của anh hùng liệt sĩ, gia đình cách mạng và nhân dân đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Một cảnh trong vở tuồng "Nhìn lại một vương triều". Ảnh: P.N

Trong khi đó, vở tuồng "Nhìn lại một vương triều" (tác giả: Văn Trọng Hùng; đạo diễn: NSND Hoài Huệ; chuyển thể: Đoàn Thanh Tâm) được dàn dựng công phu, khắc họa nhân vật Hồ Quý Ly cùng một giai đoạn lịch sử nhiều biến động cuối đời Trần (cuối thế kỷ XIV, đầu XV).

Khi nhà Trần suy vi, Hồ Quý Ly lập nên nhà Hồ. Với nhiều cải cách mang tính tiến bộ như: Dùng chữ Nôm thay chữ Hán, phát hành tiền giấy thay tiền đồng, giảm điền trang... Hồ Quý Ly cho thấy khát vọng canh tân đất nước. Tuy nhiên, vì thiếu đồng thuận và bất ổn trong xã hội đã khiến nhà Hồ nhanh chóng sụp đổ sau 7 năm trị vì (1400 - 1407), để lại nhiều bài học lịch sử.

Được biết, vở "Dòng sông kể chuyện" đã được Hội đồng Nghệ thuật (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) thống nhất để tham gia Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc năm 2025, do Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức, dự kiến diễn ra vào cuối năm nay. Riêng vở tuồng “Nhìn lại một vương triều” sẽ được báo cáo tổng duyệt trước Hội đồng vào tối 8-8 để hoàn thiện, tham gia Liên hoan.