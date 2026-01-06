Ngành Văn hóa-Thể thao và Du lịch Gia Lai tổng kết năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026

(GLO)- Chiều 6-1, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn), Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Dự hội nghị, có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân, cùng đại diện các sở, ban, ngành, địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp trong tỉnh.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Ngọc Nhuận

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2025, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, chủ động tham mưu, điều hành và triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao, đảm bảo tiến độ và chất lượng đề ra.

Trên lĩnh vực văn hóa, ngành đã tổ chức nhiều hoạt động quy mô, lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống gắn với đời sống đương đại; chú trọng bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, nhất là không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, nghệ thuật hát bội, bài chòi, võ cổ truyền Bình Định; đặc biệt đã trình hồ sơ di sản Võ cổ truyền Bình Định đề nghị UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục được đẩy mạnh, gắn với xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

Nhiều sự kiện văn hóa, du lịch quy mô lớn do tỉnh tổ chức thu hút đông đảo du khách. Ảnh: Nguyễn Dũng

Lĩnh vực thể thao phát triển đa dạng, phong phú, đáp ứng nhu cầu rèn luyện, nâng cao sức khỏe nhân dân. Triển khai xây dựng đề án thể thao thành tích cao tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2045; tích cực chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp, tiến tới Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ I năm 2026.

Đối với du lịch, ngành đã tập trung đổi mới công tác xúc tiến, quảng bá, phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng, gắn với tài nguyên thiên nhiên và bản sắc văn hóa địa phương. Năm 2025, toàn tỉnh ước đón hơn 12,4 triệu lượt khách, tăng 17,6% so với năm 2024; doanh thu du lịch ước đạt 29.000 tỷ đồng, tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của du lịch trong cơ cấu kinh tế của tỉnh.

Gia Lai sở hữu tài nguyên thiên nhiên kết nối rừng - biển tạo nét đặc trưng phát triển du lịch. Ảnh: Ngọc Nhuận

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra tồn tại, hạn chế; đồng thời thống nhất phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, trong đó nhấn mạnh phát triển văn hóa bền vững, nâng cao chất lượng hoạt động thể thao, xây dựng du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn - đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2026, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh Gia Lai trong giai đoạn mới.