Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổng kết công tác năm 2025

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các điểm cầu trên cả nước, với chủ đề: “Văn hóa là nền tảng - Thông tin là mạch dẫn - Thể thao là sức mạnh - Du lịch là nhịp cầu kết nối - Vững bước vào kỷ nguyên mới”.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Cùng dự có đồng chí Trịnh Văn Quyết - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; các Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương.

Dự tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cùng lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai. Ảnh: Ngọc Nhuận

Theo báo cáo tổng kết năm 2025, ngành Văn hóa - Thể thao và Du lịch đạt nhiều kết quả quan trọng, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế và củng cố nền tảng tinh thần của xã hội. Công tác hoàn thiện thể chế tiếp tục được chú trọng; Bộ Văn hóa -Thể thao và Du lịch đã chủ trì xây dựng 46 văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có 4 dự án luật cùng nhiều nghị định, thông tư quan trọng, tạo hành lang pháp lý cho phát triển các lĩnh vực của ngành.

Du lịch tiếp tục là điểm sáng với 21,5 triệu lượt khách quốc tế và 135 triệu lượt khách nội địa trong năm 2025 với tổng doanh thu ước đạt khoảng 1 triệu tỷ đồng. Giai đoạn 2021 - 2025, du lịch đóng góp ổn định từ 6 - 8% GDP/năm. Năng lực cạnh tranh du lịch Việt Nam tăng 28 bậc, xếp thứ 59/119 nền kinh tế theo đánh giá của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF 2024), khẳng định vị thế điểm đến hấp dẫn của Việt Nam trên bản đồ du lịch khu vực và thế giới.

Lĩnh vực du lịch tiếp tục là điểm sáng. Trong ảnh: Du khách tham quan thắng cảnh Eo Gió ở phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai. Ảnh: Ngọc Nhuận

Công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa đạt nhiều dấu ấn nổi bật. Trong năm 2025, Việt Nam được UNESCO ghi danh thêm 4 di sản, nâng tổng số di sản được ghi danh lên 37, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới.

Bên cạnh đó, ngành tổ chức thành công nhiều sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch quy mô quốc gia và quốc tế, đặc biệt là các hoạt động kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam. Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” tiếp tục lan tỏa sâu rộng; thể thao thành tích cao đạt nhiều kết quả tích cực. Các lĩnh vực báo chí, xuất bản, công nghiệp văn hóa từng bước ổn định sau sắp xếp bộ máy, tiếp tục phát huy vai trò định hướng tư tưởng và quảng bá hình ảnh quốc gia.

Nhiều sự kiện văn hóa quy mô lớn được tổ chức. Trong ảnh: Lễ hội Tinh hoa đại ngàn - Biển xanh hội tụ do tỉnh Gia Lai tổ chức dịp lễ Quốc khánh 2-9. Ảnh: Ngọc Nhuận

Hội nghị xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 là phát huy vai trò của văn hóa trong phát triển bền vững; thúc đẩy du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và thành tích thể thao.

Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của ngành Văn hóa - Thể thao và Du lịch; đồng thời yêu cầu tiếp tục đổi mới tư duy quản lý, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát huy sức mạnh văn hóa và con người Việt Nam, đưa văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần và động lực cho phát triển đất nước trong giai đoạn tới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách, hoạch định chiến lược làm công cụ quản lý phát triển lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch làm nền tảng phát triển lâu dài cho đất nước. Xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia, huy động nguồn lực xã hội đầu tư cho sự nghiệp văn hóa, góp phần thực hiện Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo tại hội nghị (ảnh chụp màn hình). Ảnh: Ngọc Nhuận

Tiếp tục xây dựng phát triển hạ tầng các thiết chế, cơ sở vật chất văn hóa, thể thao và du lịch; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực của ngành. Đầu tư có trọng tâm, trọng điểm phát triển thể dục thể thao quần chúng, thể thao thành tích cao theo chiều sâu. Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, giao lưu văn hóa, đối ngoại văn hóa; khai thác tiềm năng du lịch để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước…

“Để phát triển lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch lâu dài cho đất nước, chúng ta thực hiện với phương châm: thể chế cạnh tranh, hạ tầng hiện đại, con người thông minh, kết nối toàn cầu, thành tựu tỏa sáng, bộ máy tinh gọn, nhân dân hưởng thụ, bạn bè ngưỡng mộ”, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh.