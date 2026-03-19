Nô nức Lễ hội Chùa Bà - Cảng thị Nước Mặn

(GLO)- Chiều 18-3, tại Di tích lịch sử - văn hóa Chùa Bà (thôn An Hòa, xã Tuy Phước Bắc, tỉnh Gia Lai), UBND xã Tuy Phước Bắc tổ chức Lễ hội Chùa Bà - Cảng thị Nước Mặn.

Đến dự có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh Võ Thị Thu Hòa, lãnh đạo các địa phương cùng đông đảo người dân và du khách.

Đại biểu dâng hương tại chùa Bà. Ảnh: Ngọc Nhuận

Ngoài phần khai lễ theo nghi thức nhà nước do UBND xã Tuy Phước Bắc tổ chức, điểm nhấn lễ hội là nghi lễ cổ truyền thể hiện tín ngưỡng văn hóa dân gian gồm: nghinh thần - rước sắc, rước biểu trưng ngư - tiều - canh - mục, tái hiện không gian sinh hoạt truyền thống gắn với đời sống cư dân vùng biển và thương cảng Nước Mặn xưa kia.

Sau đó là các nghi lễ tế Thiên hậu Thánh mẫu (tế Bà), Thai sanh Thánh mẫu, Thành hoàng Bản cảnh; khai kinh cầu quốc thái dân an, tưởng nhớ công lao của các bậc tiền hiền khai khẩn, hậu hiền khai cơ của vùng đất này.

Nghi lễ nghinh thần rước sắc, rước biểu trưng ngư - tiều - canh - mục. Ảnh: Ngọc Nhuận

Phần hội diễn ra với nhiều hoạt động như: thi đấu bóng chuyền, hội đánh bài chòi dân gian, trò chơi dân gian, biểu diễn hát bội… phục vụ người dân và khách thập phương về trẩy hội.

Hội đánh bài chòi dân gian phục vụ du khách trẩy hội Chùa Bà - Cảng thị Nước Mặn. Ảnh: Ngọc Nhuận

Lễ hội Chùa Bà - Cảng thị Nước Mặn là một trong những lễ hội cổ truyền tiêu biểu của vùng Bình Định trước đây (nay là tỉnh Gia Lai), gắn với quá trình hình thành và phát triển của thương cảng Nước Mặn cách đây gần bốn thế kỷ.

Không chỉ mang ý nghĩa tâm linh, lễ hội Chùa Bà - Cảng thị Nước Mặn đã được công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào năm 2022, thể hiện sự giao thoa văn hóa Việt - Hoa trong lịch sử hình thành đô thị, buôn bán trên vùng đất này.

Thông qua các nghi lễ tổ chức góp phần tái hiện thời kỳ hưng thịnh của cảng thị Nước Mặn, đồng thời gìn giữ bản sắc văn hóa dân gian, đoàn kết cộng đồng.

Lễ hội thu hút đông đảo người dân và khách thập phương về chùa Bà dâng hương, trẩy hội. Ảnh: Ngọc Nhuận

Lễ hội năm nay tổ chức từ ngày 18 - 20.3 (nhằm ngày 30 tháng Giêng đến mùng 2 tháng Hai âm lịch). Việc tổ chức lễ hội năm nay tiếp tục được địa phương chú trọng nâng tầm quy mô, hướng tới phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của nhân dân, đồng thời quảng bá giá trị di sản đặc sắc đến du khách, hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.