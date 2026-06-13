Gia Lai hướng tới ngày hội văn hóa Chăm

(GLO)- Cuối tháng 6 này, đoàn nghệ nhân dân tộc Chăm H’roi ở Gia Lai sẽ góp mặt tại Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức.

Lễ cúng thần làng của đồng bào Chăm H’roi ở Gia Lai sẽ được giới thiệu tại Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI nhằm quảng bá bản sắc văn hóa dân tộc. Ảnh: Ngọc Nhuận

Với chủ đề “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Chăm trong kỷ nguyên mới”, Ngày hội là dịp hội tụ của đồng bào Chăm ở 7 tỉnh, thành phố gồm: Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, An Giang, Tây Ninh và TP Hồ Chí Minh.

Đoàn đại biểu tỉnh Gia Lai gồm lực lượng nghệ nhân, diễn viên, vận động viên, người làm du lịch cộng đồng của dân tộc Chăm H’roi hai xã Vân Canh và Canh Vinh sẽ tham gia đầy đủ các hoạt động từ biểu diễn nghệ thuật tại lễ khai mạc, trình diễn các nghi lễ truyền thống, liên hoan văn nghệ quần chúng, giới thiệu nghề thủ công, quảng bá du lịch cộng đồng đến các môn thể thao, trò chơi dân gian.

Theo bà La Thị Huyền Giang - Chuyên viên Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao (VH-TT&TT) xã Vân Canh, đây là dịp để đồng bào Chăm H’roi địa phương giới thiệu những giá trị di sản đang được cộng đồng gìn giữ, trao truyền và làm mới trong đời sống hôm nay.

Nghệ thuật dân ca, dân vũ của dân tộc Chăm H’roi sẽ được trình diễn trong phần thi liên hoan văn nghệ quần chúng. Ảnh: Ngọc Nhuận

“Điều chúng tôi mong muốn không chỉ là hoàn thành tốt các nội dung tham gia mà còn giới thiệu đến công chúng, du khách về một không gian văn hóa Chăm H’roi giàu bản sắc ở Gia Lai. Mỗi tiết mục, mỗi sản phẩm địa phương mang đến ngày hội đều chứa đựng tâm huyết của cộng đồng trong hành trình gìn giữ di sản văn hóa” - bà Giang chia sẻ.

Tại ngày hội, đoàn đại biểu tỉnh Gia Lai sẽ giới thiệu trích đoạn tái hiện lễ cúng thần làng (quai yang cham) - nét sinh hoạt tín ngưỡng gắn bó mật thiết với đời sống tinh thần của đồng bào Chăm H’roi. Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Thị Ngọc Hương (thôn Hiệp Hà, xã Vân Canh) chia sẻ: “Những năm qua, lớp nghệ nhân lớn tuổi đã trao truyền cho thế hệ trẻ biết hát dân ca, biểu diễn nhạc cụ dân tộc, trình diễn cồng chiêng và nhớ những nghi lễ của dân tộc mình. Đặc biệt, nghệ thuật trình diễn trống kơ toang sẽ được chúng tôi mang đến giới thiệu tại ngày hội”.

Điểm nhấn đáng chú ý là không gian trưng bày văn hóa truyền thống dân tộc Chăm H’roi của tỉnh Gia Lai sẽ giới thiệu các nhạc cụ, trang phục, đồ thủ công mỹ nghệ, thổ cẩm, mô hình kiến trúc nhà ở; sản phẩm du lịch, điểm đến làng Canh Tiến (xã Canh Vinh); cùng các sản phẩm OCOP, trà dược liệu, mật ong rừng, gạo lúa rẫy và nhiều sản vật đặc trưng của địa phương. Đồng thời, các nghệ nhân trình diễn nghề dệt thổ cẩm, đan lát.

Chị Đinh Thị Nghe - nghệ nhân dệt thổ cẩm ở làng Chòm (xã Vân Canh) tâm sự: “Mỗi tấm thổ cẩm đều có câu chuyện riêng. Tôi rất vui vì được vào tỉnh Khánh Hòa trình diễn dệt thổ cẩm để giới thiệu và chia sẻ với du khách niềm tự hào về cội nguồn văn hóa Chăm H’roi qua từng đường chỉ trên khung dệt”.

Trống kơ toang - nhạc cụ đặc trưng của đồng bào Chăm H’roi sẽ được trình diễn góp phần giới thiệu sắc màu văn hóa tại Ngày hội. Ảnh: Ngọc Nhuận

Bên cạnh các hoạt động biểu diễn và trưng bày, tỉnh Gia Lai còn đóng góp 50 tác phẩm ảnh cùng 5 phim tài liệu vào không gian nghệ thuật đa phương tiện với chủ đề “Sắc Chăm - Hội tụ và lan tỏa”, góp thêm một góc nhìn sinh động về đời sống người Chăm H’roi, di sản văn hóa Champa trên vùng đất “đại ngàn chạm biển xanh”.

Cùng với đó, Gia Lai còn mang đến ngày hội nhiều hoạt động trình diễn phục vụ du lịch cộng đồng, giới thiệu điểm đến, sản phẩm du lịch và trải nghiệm văn hóa bản địa.

Theo bà Đỗ Thị Diệu Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch: Giá trị lớn nhất của ngày hội là tạo cơ hội để đồng bào Chăm cả nước nói chung, tỉnh Gia Lai nói riêng được gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao ý thức trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trong công cuộc đổi mới, hội nhập và cùng nhau phát triển.

“Sở đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc phối hợp với xã Vân Canh, Canh Vinh để xây dựng chương trình, tập luyện tham gia đầy đủ các nội dung tại ngày hội. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng Chăm H’roi trong bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc mình trong đời sống hôm nay” - bà Hạnh cho biết.