130 võ sinh võ đường Phan Hòa tham gia thi nâng đai võ cổ truyền

(GLO)- Ngày 13-6, tại Trường THCS Quang Trung (phường Quy Nhơn Nam), võ đường Phan Hòa tổ chức kỳ thi nâng đai môn võ cổ truyền cho 130 võ sinh đến từ 5 câu lạc bộ thuộc võ đường.

Kỳ thi nhằm đánh giá kết quả công tác giảng dạy và tập luyện của đội ngũ võ sư, huấn luyện viên cùng các võ sinh của võ đường Phan Hòa thời gian qua; đồng thời kiểm tra, công nhận hoàn thành chương trình đào tạo, cấp giấy chứng nhận và xét nâng cấp đai cho các võ sinh đủ điều kiện.



Các võ sinh võ đường Phan Hòa biểu diễn đối luyện tại lễ khai mạc kỳ thi nâng đai. Ảnh: Hoàng Quân

Tại kỳ thi, các võ sinh thực hiện các nội dung theo quy định như căn bản công pháp, quyền thuật, đối luyện. Hội đồng chuyên môn đánh giá kết quả dựa trên kỹ thuật, thần thái, tác phong và khả năng thực hiện bài thi của từng võ sinh.

Võ đường Phan Hòa do võ sư Phan Thanh Hòa phụ trách, thuộc môn phái Phan Thọ (Tây Sơn). Hiện nay, võ đường có 5 điểm tập luyện tại phường Quy Nhơn, phường Quy Nhơn Nam và xã Vân Canh, thu hút hàng trăm võ sinh tham gia tập luyện thường xuyên.

Võ sư Phan Thanh Hòa từng giành nhiều huy chương vàng tại Giải vô địch võ cổ truyền quốc gia ở nội dung quyền thuật dành cho lứa tuổi từ 50 trở lên.