Gia Lai giành tổng cộng 14 huy chương tại Giải vô địch Kun Khmer các đội mạnh toàn quốc 2026

(GLO)- Kết thúc thi đấu, đoàn vận động viên (VĐV) Gia Lai đã giành tổng cộng 14 huy chương tại Giải vô địch Kun Khmer các đội mạnh toàn quốc năm 2026.

Võ Huy Hoàng (bên trái) và Lê Thị Nhi (bên phải) xuất sắc giành HCV tại Giải vô địch Kun Khmer các đội mạnh toàn quốc 2026. Ảnh: ĐVCC

Giải vô địch Kun Khmer các đội mạnh toàn quốc năm 2026 diễn ra từ ngày 20 đến 30-6, tại Quảng trường Tô Quyền (phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh); quy tụ hơn 230 huấn luyện viên, VĐV của 18 câu lạc bộ đến từ các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Các võ sĩ tranh tài ở 39 bộ huy chương ở các nội dung nam và nữ thuộc 2 nhóm tuổi: 16-17 và 18-40.

Đoàn VĐV Gia Lai 1 giành tổng cộng 3 HCV, 2 HCB và 1 HCĐ tại Giải vô địch Kun Khmer các đội mạnh toàn quốc 2026. Ảnh: ĐVCC

Tham dự giải, đoàn Gia Lai có 21 VĐV, gồm 6 VĐV của Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định (Gia Lai 1) và 15 VĐV của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku (Gia Lai 2). Kết thúc giải đấu, các võ sĩ Gia Lai xuất sắc giành 5 HCV, 5 HCB và 4 HCĐ.

Trong đó, 5 HCV do công của các VĐV: Lê Nguyễn Khánh Linh (hạng cân 57 kg); Trần Võ Song Thương (hạng cân 60 kg); Trần Đình Nam (hạng cân 60 kg); Lê Thị Nhi (hạng cân 54 kg nữ); Võ Huy Hoàng (hạng cân 45 kg nam).

Ngoài ra, đoàn VĐV Gia Lai 1 còn xếp nhì toàn đoàn nội dung nữ nhóm tuổi 18-40.

Đoàn Gia Lai 1 giành hạng nhì toàn đoàn nội dung nữ nhóm tuổi 18-40. Ảnh: ĐVCC

Đây là lần đầu tiên giải Kun Khmer cấp quốc gia được tổ chức tại Việt Nam, góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện và thi đấu môn võ này trên phạm vi cả nước.

Đồng thời, giải đấu cũng là dịp để đánh giá chất lượng chuyên môn; qua đó tuyển chọn những VĐV xuất sắc bổ sung vào đội tuyển quốc gia tham dự các giải đấu quốc tế trong thời gian tới.