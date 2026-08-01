Tinh hoa quyền thuật tỏa sáng giữa lòng phố biển

(GLO)- Từ ngày 28 đến 30-7, tại phố biển Quy Nhơn, Giải vô địch các câu lạc bộ võ cổ truyền quốc gia năm 2026 đã thu hút hơn 300 vận động viên (VĐV) ở nội dung quyền thuật. Tại các sàn đấu, tinh hoa quyền thuật có dịp được tỏa sáng.

Mỗi phần thi không chỉ phản ánh khát vọng chinh phục huy chương mà còn lan tỏa tinh thần thượng võ và những giá trị văn hóa bền vững của võ cổ truyền Việt Nam được các thế hệ gìn giữ, tiếp nối.

Hơn 900 huấn luyện viên, VĐV của 33 đoàn trong nước và quốc tế hội tụ tại Giải vô địch các câu lạc bộ võ cổ truyền quốc gia lần thứ XV - 2026. Ảnh: H.V

Giải vô địch các câu lạc bộ võ cổ truyền quốc gia lần thứ XV - 2026 quy tụ hơn 900 huấn luyện viên và VĐV của 29 đoàn trong nước cùng 4 đoàn quốc tế đến từ Maroc, Nga và Pháp; tranh tài ở 2 nội dung quyền thuật và đối kháng.

Trong đó, nội dung quyền thuật diễn ra trong 3 ngày (28, 29 và 30-7) với sự góp mặt của hơn 300 VĐV, mang đến nhiều màn trình diễn đặc sắc và cuộc cạnh tranh huy chương gay cấn.

Qua nhiều năm tổ chức, Giải vô địch các câu lạc bộ võ cổ truyền quốc gia không ngừng được điều chỉnh, hoàn thiện về điều lệ, hệ thống nội dung thi đấu và công tác tổ chức nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn, tăng tính cạnh tranh và đáp ứng yêu cầu phát triển của phong trào võ cổ truyền trong giai đoạn mới.

Năm 2026, Giải tiếp tục ghi dấu bước phát triển mới khi lần đầu tiên có sự góp mặt của các VĐV quốc tế đến từ Maroc, Nga và Pháp tham gia thi đấu chính thức.

Sự góp mặt của các đoàn quốc tế không chỉ làm phong phú màu sắc của giải đấu mà còn mở rộng cơ hội giao lưu, trao đổi chuyên môn, góp phần đưa võ cổ truyền Việt Nam đến gần hơn với bạn bè trên thế giới.

Là đơn vị đăng cai, Gia Lai góp mặt 2 đội: Gia Lai 1 và Gia Lai 2 với 61 VĐV tham gia nội dung quyền thuật. Các võ sĩ thi đấu đầy tự tin trước sự cổ vũ của khán giả, mang đến nhiều bài quyền đẹp mắt, giàu tính nghệ thuật và chuẩn xác về kỹ thuật.

Qua từng nghi thức, động tác và màn thể hiện, tinh thần thượng võ cùng bản sắc văn hóa của võ cổ truyền Việt Nam tiếp tục được lan tỏa, khơi dậy niềm tự hào và ý thức gìn giữ tinh hoa võ cổ truyền trong mỗi thế hệ.

Từ những đường quyền khi uyển chuyển, mềm mại, lúc mạnh mẽ, dứt khoát đến các bài đối luyện và binh khí đòi hỏi sự phối hợp nhuần nhuyễn, mỗi phần thi đều là kết tinh của quá trình khổ luyện bền bỉ, bản lĩnh, kỹ thuật và tinh thần thượng võ của các VĐV.

Mỗi phần thi không chỉ phản ánh chất lượng chuyên môn của giải đấu mà còn tôn vinh bản sắc văn hóa, đạo võ và sự tiếp nối giữa các thế hệ trên hành trình gìn giữ, phát huy tinh hoa võ cổ truyền Việt Nam.