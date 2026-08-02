Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thể thao

Võ cổ truyền

Bóng đá Marathon Tin tức Võ cổ truyền Thể thao cộng đồng

Diễu hành biểu dương lực lượng tại Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai 2026

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HUỲNH VỸ
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Trong khuôn khổ Lễ khai mạc Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai 2026, nghi thức diễu hành biểu dương lực lượng diễn ra trong không khí trang trọng, với sự tham gia của các đoàn võ thuật trong nước và quốc tế.

Nghi thức diễu hành biểu dương lực lượng là 1 trong những điểm nhấn truyền thống tại Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai 2026.

nghi-thuc-dieu-hanh-bieu-duong-luc-luong-16.jpg
Nghi thức diễu hành biểu dương lực lượng diễn ra trong không khí trang trọng. Ảnh: H.V

Nghi thức quy tụ các đoàn võ thuật trong nước và quốc tế, thể hiện tinh thần “Hội tụ - Giao lưu - Lan tỏa - Phát triển”, đồng thời góp phần tôn vinh giá trị của võ cổ truyền Việt Nam.

Đi đầu là khối cờ Tổ quốc - Quốc kỳ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - biểu tượng thiêng liêng của hồn nước và lòng dân, của tinh thần đoàn kết và ý chí độc lập, tự lực, tự cường của dân tộc Việt Nam.

nghi-thuc-dieu-hanh-bieu-duong-luc-luong-9.jpg
Khối cờ Tổ quốc đi đầu. Ảnh: H.V﻿

Tiếp đến là khối rước biểu trưng. Biểu trưng của Liên hoan năm nay là mặt trống đồng với hình tượng trung tâm là người anh hùng dân tộc Quang Trung - Nguyễn Huệ cưỡi ngựa bay lên, thể hiện khí thế hào hùng và tinh thần bách chiến bách thắng như khát vọng trong tim của mỗi người yêu võ cổ truyền Việt Nam trên khắp thế giới.

nghi-thuc-dieu-hanh-bieu-duong-luc-luong-10.jpg
Khối rước biểu trưng. Ảnh: H.V

Khối hồng kỳ với 50 lá cờ đỏ thắm mang ý nghĩa tri ân công lao các thế hệ đi trước. Đó cũng là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, sức mạnh, ý chí và khát khao chiến thắng vì sự trường tồn và lớn mạnh của võ cổ truyền Việt Nam.

nghi-thuc-dieu-hanh-bieu-duong-luc-luong-11.jpg
Khối hồng kỳ. Ảnh: H.V

Nối theo sau là các đoàn võ thuật quốc tế, gồm: Đoàn võ thuật môn phái Sơn Long quyền thuật đến từ các nước: Pháp, Thụy Sỹ, Đức, Burkinabe Faso, Thái Lan và Việt Nam; Đoàn võ thuật Văn Lang Võ Đạo và đoàn võ thuật Thiếu Lâm Giao Long; Đoàn võ thuật Sinh Đạo Võ Đường và đoàn võ thuật MAVERICK BOXING GYM - VIET VO DAO; Đoàn võ thuật Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam tại Nga.

Ngoài ra, còn có các đoàn: Võ thuật Federation Tiểu Long Đường võ cổ truyền Việt Nam, Minh Long Boulongne, Minh Long La Roche Posáy, Minh Long Châtellerault, Minh Long Artois, Minh Long Reims Cormicy; Đoàn võ thuật võ cổ truyền Hòa Sơn Võ đạo - Minh Long võ đạo Marquise; Đoàn võ thuật Wushu Thiên Tân (Trung Quốc); Đoàn võ thuật Văn Lang võ đạo ALGERIE.

Một số đoàn võ thuật quốc tế tham gia diễu hành:

nghi-thuc-dieu-hanh-bieu-duong-luc-luong-17.jpg
Ảnh: Nguyễn Dũng
nghi-thuc-dieu-hanh-bieu-duong-luc-luong-18.jpg
Ảnh: Nguyễn Dũng
nghi-thuc-dieu-hanh-bieu-duong-luc-luong-19.jpg
Ảnh: Nguyễn Dũng
nghi-thuc-dieu-hanh-bieu-duong-luc-luong-20.jpg
Ảnh: Nguyễn Dũng

Cùng với đó là các đoàn đến từ nhiều tỉnh, thành phố, ngành trong nước như: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Sơn La, Lâm Đồng, Quân đội Nhân dân Việt Nam, Công an Nhân dân...

Một số đoàn võ thuật trong nước tham gia diễu hành:

nghi-thuc-dieu-hanh-bieu-duong-luc-luong-4.jpg
Ảnh: H.V
nghi-thuc-dieu-hanh-bieu-duong-luc-luong-3.jpg
Ảnh: H.V
nghi-thuc-dieu-hanh-bieu-duong-luc-luong-2.jpg
Ảnh: H.V

Buổi diễu hành còn có sự tham gia của các đoàn võ thuật đến từ các xã, phường: Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc, An Nhơn, An Nhơn Tây, An Nhơn Đông... của chủ nhà Gia Lai.

Một số đoàn võ thuật tỉnh Gia Lai diễu hành tại lễ khai mạc:

nghi-thuc-dieu-hanh-bieu-duong-luc-luong-15.jpg
Ảnh: H.V
nghi-thuc-dieu-hanh-bieu-duong-luc-luong-14.jpg
Ảnh: H.V
nghi-thuc-dieu-hanh-bieu-duong-luc-luong-12.jpg
Ảnh: H.V
Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Cúp Hoàng đế Quang Trung - Lan tỏa tinh hoa Võ cổ truyền Bình Định

Cúp Hoàng đế Quang Trung - Lan tỏa tinh hoa Võ cổ truyền Bình Định

Tin tức

(GLO)- Giải võ cổ truyền tranh Cúp Hoàng đế Quang Trung lần thứ VIII đã để lại nhiều dấu ấn về chất lượng chuyên môn và sức lan tỏa. Giải đấu tiếp tục khẳng định vai trò là sân chơi uy tín, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị võ cổ truyền Bình Định trong đời sống đương đại.

60s Gia Lai: Ấn tượng nội dung Quyền thuật tại Giải VCT Cúp Hoàng đế Quang Trung

60s Gia Lai: Mãn nhãn quyền thuật tại Giải Võ cổ truyền Cúp Hoàng đế Quang Trung lần VIII

60s Gia Lai

(GLO)- Tại Giải Võ thuật cổ truyền các võ đường Bình Định tranh cúp Hoàng đế Quang Trung lần thứ VIII, nội dung quyền thuật đã mang đến những màn trình diễn mãn nhãn. Mỗi bài quyền còn là sự kết tinh của sức mạnh, kỹ thuật và tinh thần thượng võ được lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Gieo đam mê boxing ở phố Núi

Gieo đam mê boxing ở phố Núi

Võ cổ truyền

(GLO)- Vào mỗi buổi chiều, tại Dragon Boxing Club (87/89 Tô Hoài, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), anh Thái Văn Lâm lại miệt mài hướng dẫn từng động tác boxing cho nhiều học trò, góp phần giúp các em rèn luyện thể chất và nuôi dưỡng niềm đam mê thể thao.

Hiệu quả số hóa võ cổ truyền

Hiệu quả số hóa võ cổ truyền

Võ cổ truyền

(GLO)- Những bước đi đầu tiên trong việc số hóa hoạt động võ cổ truyền trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang mở ra hướng tiếp cận mới cho hoạt động chuyên môn, lưu trữ tư liệu, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

Hào hứng tập luyện tham gia sân chơi “Võ nhạc”

Hào hứng tập luyện tham gia sân chơi “Võ nhạc”

Võ cổ truyền

(GLO)- Nhiều câu lạc bộ taekwondo trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã và đang tích cực tập luyện để tham gia Hội thi “Võ nhạc” năm 2026 do Liên đoàn Taekwondo tỉnh phối hợp với Đoàn phường Pleiku tổ chức. Những bài biểu diễn được đầu tư công phu, hứa hẹn mang đến nhiều phần thi hấp dẫn.

Gia Lai: Tạo sức hút mới cho võ cổ truyền.

Tạo sức hút mới cho võ cổ truyền

Võ cổ truyền

(GLO)- Võ cổ truyền Bình Định hôm nay đang được làm mới bằng ngôn ngữ của âm nhạc, ánh sáng và hình thức biểu diễn. Sự kết hợp ấy góp phần tạo nên sức hấp dẫn mới mẻ với công chúng, du khách và thêm hướng tiếp cận sinh động cho di sản võ học trong đời sống đương đại.

null