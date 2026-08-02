Diễu hành biểu dương lực lượng tại Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai 2026

(GLO)- Trong khuôn khổ Lễ khai mạc Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai 2026, nghi thức diễu hành biểu dương lực lượng diễn ra trong không khí trang trọng, với sự tham gia của các đoàn võ thuật trong nước và quốc tế.

Nghi thức diễu hành biểu dương lực lượng là 1 trong những điểm nhấn truyền thống tại Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai 2026.

Nghi thức diễu hành biểu dương lực lượng diễn ra trong không khí trang trọng. Ảnh: H.V

Nghi thức quy tụ các đoàn võ thuật trong nước và quốc tế, thể hiện tinh thần “Hội tụ - Giao lưu - Lan tỏa - Phát triển”, đồng thời góp phần tôn vinh giá trị của võ cổ truyền Việt Nam.

Đi đầu là khối cờ Tổ quốc - Quốc kỳ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - biểu tượng thiêng liêng của hồn nước và lòng dân, của tinh thần đoàn kết và ý chí độc lập, tự lực, tự cường của dân tộc Việt Nam.

Khối cờ Tổ quốc đi đầu. Ảnh: H.V﻿

Tiếp đến là khối rước biểu trưng. Biểu trưng của Liên hoan năm nay là mặt trống đồng với hình tượng trung tâm là người anh hùng dân tộc Quang Trung - Nguyễn Huệ cưỡi ngựa bay lên, thể hiện khí thế hào hùng và tinh thần bách chiến bách thắng như khát vọng trong tim của mỗi người yêu võ cổ truyền Việt Nam trên khắp thế giới.

Khối rước biểu trưng. Ảnh: H.V

Khối hồng kỳ với 50 lá cờ đỏ thắm mang ý nghĩa tri ân công lao các thế hệ đi trước. Đó cũng là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, sức mạnh, ý chí và khát khao chiến thắng vì sự trường tồn và lớn mạnh của võ cổ truyền Việt Nam.

Khối hồng kỳ. Ảnh: H.V

Nối theo sau là các đoàn võ thuật quốc tế, gồm: Đoàn võ thuật môn phái Sơn Long quyền thuật đến từ các nước: Pháp, Thụy Sỹ, Đức, Burkinabe Faso, Thái Lan và Việt Nam; Đoàn võ thuật Văn Lang Võ Đạo và đoàn võ thuật Thiếu Lâm Giao Long; Đoàn võ thuật Sinh Đạo Võ Đường và đoàn võ thuật MAVERICK BOXING GYM - VIET VO DAO; Đoàn võ thuật Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam tại Nga.

Ngoài ra, còn có các đoàn: Võ thuật Federation Tiểu Long Đường võ cổ truyền Việt Nam, Minh Long Boulongne, Minh Long La Roche Posáy, Minh Long Châtellerault, Minh Long Artois, Minh Long Reims Cormicy; Đoàn võ thuật võ cổ truyền Hòa Sơn Võ đạo - Minh Long võ đạo Marquise; Đoàn võ thuật Wushu Thiên Tân (Trung Quốc); Đoàn võ thuật Văn Lang võ đạo ALGERIE.

Một số đoàn võ thuật quốc tế tham gia diễu hành:

Ảnh: Nguyễn Dũng

Ảnh: Nguyễn Dũng

Ảnh: Nguyễn Dũng

Ảnh: Nguyễn Dũng

Cùng với đó là các đoàn đến từ nhiều tỉnh, thành phố, ngành trong nước như: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Sơn La, Lâm Đồng, Quân đội Nhân dân Việt Nam, Công an Nhân dân...

Một số đoàn võ thuật trong nước tham gia diễu hành:

Ảnh: H.V

Ảnh: H.V

Ảnh: H.V

Buổi diễu hành còn có sự tham gia của các đoàn võ thuật đến từ các xã, phường: Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc, An Nhơn, An Nhơn Tây, An Nhơn Đông... của chủ nhà Gia Lai.

Một số đoàn võ thuật tỉnh Gia Lai diễu hành tại lễ khai mạc:

Ảnh: H.V

Ảnh: H.V