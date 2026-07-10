Bế mạc Giải võ thuật cổ truyền các võ đường Bình Định năm 2026

(GLO)- Tối 9-7, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai), Giải võ thuật cổ truyền các võ đường Bình Định tranh cúp Hoàng đế Quang Trung năm 2026 đã bế mạc.

Giải năm nay diễn ra từ ngày 2 đến 9-7 tại phường Quy Nhơn; quy tụ hơn 800 võ sư, huấn luyện viên, võ sinh đến từ 74 võ đường, câu lạc bộ trong tỉnh tranh tài ở 2 nội dung: quyền thuật và đối kháng.

Trong trận chung kết, các võ sĩ nỗ lực giành từng điểm số để hướng đến thành tích cao nhất. Ảnh: H.V

Ở nội dung đối kháng, các VĐV thi đấu theo 3 nhóm tuổi gồm: 13-14 (hạng cân từ 45-57 kg), 15-17 (hạng cân 45-72 kg) và 18-40 (hạng cân 48-76 kg). Mỗi đơn vị được đăng ký 1 VĐV ở mỗi hạng cân.

Kết quả, Câu lạc bộ Quy Nhơn Kickfit (phường Quy Nhơn Nam) giành giải nhất với 5 huy chương vàng (HCV), 1 huy chương bạc (HCB) và 2 huy chương đồng (HCĐ). Võ đường Đỗ Thanh Tấn (phường Bình Định) xếp thứ hai với 5 HCV, 3 HCĐ. Câu lạc bộ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xếp hạng ba với 3 HCV, 3 HCB và 2 HCĐ.

Ban Tổ chức trao thưởng cho các trọng tài, VĐV và huấn luyện viên xuất sắc. Ảnh: H.V

Đối với nội dung quyền thuật, các võ sinh tranh tài theo 4 nhóm tuổi (6-10, 11-14, 15-17 và 18-40), với các bài quyền và quyền binh khí quy định, quyền tự chọn, quyền tập thể và đối luyện.

Kết quả, võ đường Kim Hoàng (phường Hoài Nhơn) xếp vị trí thứ nhất với 9 HCV, 5 HCB và 2 HCĐ; võ đường Kim Huệ (xã Tuy Phước) đứng vị trí thứ hai với 6 HCV, 8 HCB và 7 HCĐ; Câu lạc bộ võ cổ truyền Thành Hạnh (xã An Lương) xếp hạng ba với 5 HCV, 5 HCB và 4 HCĐ.

Ban Tổ chức trao giải toàn đoàn cho các võ đường, câu lạc bộ đạt thành tích cao ở 2 nội dung quyền thuật và đối kháng. Ảnh: H.V

Kết quả chung cuộc ở khối đơn vị, phường Hoài Nhơn giành giải nhất toàn đoàn với thành tích 12 HCV, 7 HCB và 6 HCĐ. Xếp thứ nhì là xã Tuy Phước với 10 HCV, 9 HCB và 18 HCĐ. Phường Bình Định đứng vị trí thứ ba với 6 HCV, 2 HCB và 5 HCĐ.