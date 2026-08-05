Võ cổ truyền hòa nhịp cùng di sản

(GLO)- Sáng 4-8, các đoàn võ thuật trong và ngoài nước tham dự Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai 2026 tiến hành giao lưu, biểu diễn tại di tích An Khê Trường (phường An Khê), Bảo tàng Quang Trung (xã Tây Sơn) và chùa Long Phước (xã Tuy Phước).

Hành trình đưa võ cổ truyền đến với những không gian văn hóa, lịch sử tiêu biểu đã góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất Gia Lai giàu truyền thống đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Kết nối từ những câu chuyện lịch sử

Hành trình giao lưu biểu diễn đưa các đoàn võ thuật trong nước và quốc tế gặp gỡ giữa những địa chỉ văn hóa, lịch sử tiêu biểu của vùng đất võ. Không chỉ tạo không gian giao lưu, biểu diễn mà còn giúp các võ sư, võ sinh hiểu sâu hơn về nơi được xem là cái nôi của võ cổ truyền Việt Nam.

Liên hoan năm nay, di tích An Khê Trường đón hơn 300 võ sư, võ sinh của các võ đường, CLB trong tỉnh cùng nhiều đoàn quốc tế đồng diễn, giao lưu trong không khí sôi động.

Ông Nguyễn Thanh Điệp - Phó Chủ tịch UBND phường An Khê - cho biết: “Đây là lần đầu tiên địa phương đón các đoàn võ thuật trong và ngoài nước tham gia Liên hoan cùng hội tụ tại di tích.

Đây không chỉ tạo cơ hội để các CLB địa phương giao lưu, học hỏi mà còn góp phần quảng bá giá trị lịch sử, văn hóa của An Khê đến bạn bè và du khách”.

Màn trình diễn của Văn Lang Võ Đạo (Maroc) tại di tích An Khê Trường (phường An Khê). Ảnh: N.C

Giữa tiếng trống, tiếng hò reo của khán giả, những bài quyền, bài binh khí được trình diễn ngay trong không gian di tích tạo nên sự hòa quyện giữa võ học và lịch sử.

Lần thứ 2 tham dự Liên hoan, CLB Thành Hạnh (xã An Lương) mang đến tiết mục “Âm vang Tây Sơn” kết hợp võ thuật với nhảy hiện đại. HLV Võ Thành Hạnh cho hay: Để hoàn thành màn biểu diễn hơn 10 phút, các võ sinh đã tập luyện nhiều ngày nhằm bảo đảm sự đồng đều, chính xác trong từng động tác.

Màn trình diễn đẹp mắt của các võ sinh môn phái Sơn Long Quyền Thuật (Thụy Sỹ) tại di tích An Khê Trường (phường An Khê). Ảnh: N.C

Trong khi đó, võ sinh Laura Gerber - môn phái Sơn Long Quyền Thuật (Thụy Sĩ) đặc biệt ấn tượng với kỹ thuật của các CLB, võ đường Gia Lai và tranh thủ ghi lại nhiều hình ảnh để tiếp tục nghiên cứu, tập luyện.

Tại Bảo tàng Quang Trung, bên cạnh những màn giao lưu, gần 200 võ sư, võ sinh còn được nghe giới thiệu về lịch sử vùng đất, qua đó hiểu thêm nền tảng văn hóa đã góp phần tạo nên bản sắc võ cổ truyền Bình Định nói riêng và võ cổ truyền Việt Nam nói chung.

Võ sư Hicham Benhammadi - Trưởng đoàn võ thuật Thiếu Lâm Giao Long (Maroc) chia sẻ: “Những câu chuyện về tinh thần thượng võ, lòng yêu nước và ý chí quật cường của phong trào nông dân Tây Sơn đã giúp khoảng cách giữa các đoàn biểu diễn với vùng đất Gia Lai trở nên gần gũi hơn”.

Tại chùa Long Phước, hơn 200 võ sư, võ sinh của 12 võ đường, CLB võ thuật trong tỉnh cùng các đoàn quốc tế tiếp tục mang đến những màn trình diễn đặc sắc.

Mở đầu chương trình là phần đồng diễn của CLB Võ cổ truyền chùa Long Phước với các bài quyền và binh khí truyền thống, nhận được nhiều tràng pháo tay của khán giả.

Phần biểu diễn của CLB Võ đường Kim Huệ tại chùa Long Phước (xã Tuy Phước). Ảnh: P.L

Đại đức Thích Vạn Nguyên - Trụ trì chùa Long Phước, phụ trách chuyên môn CLB Võ thuật cổ truyền chùa Long Phước - cho biết: “Mỗi môn phái đều có bản sắc riêng, song tất cả đều mong muốn góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của võ cổ truyền Việt Nam”.

Không ít thành viên các đoàn quốc tế chăm chú theo dõi phần giới thiệu về lịch sử địa phương, ghi hình và lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ của chuyến trải nghiệm gắn kết giữa võ thuật và di sản.

Phô diễn tinh hoa võ học

Các đoàn trong nước và quốc tế đã mang đến nhiều tiết mục được dàn dựng công phu, từ quyền thuật, binh khí đến khí công, góp phần giới thiệu sự phong phú của võ cổ truyền Việt Nam.

Tiết mục biểu diễn khí công của môn phái Nam Thiếu Lâm tự Sơn Đông Việt Nam (tỉnh Thái Nguyên) hấp dẫn, lôi cuốn khán giả tại Bảo tàng Quang Trung (xã Tây Sơn). Ảnh: N.N

Đại võ sư Nguyễn Minh Trí - Chưởng môn phái Thiếu Lâm Long Phi (TP Hồ Chí Minh) cho biết: Môn phái của ông tham dự đầy đủ cả 9 kỳ liên hoan. Mỗi lần trở lại, điều ông ấn tượng nhất vẫn là quy mô tổ chức và chất lượng chuyên môn của các đoàn tham gia.

Trong khi đó, đoàn Nam Thiếu Lâm tự Sơn Đông Việt Nam (Thái Nguyên) gây ấn tượng với chương trình biểu diễn được dàn dựng bài bản, đặc biệt tiết mục biểu diễn khí công giới thiệu nét đẹp võ thuật của môn phái.

Võ sư Tô Quang Dịnh - HLV đoàn Nam Thiếu Lâm tự Sơn Đông Việt Nam - cho hay: Chuyến biểu diễn tại vùng đất Tây Sơn không chỉ là dịp giao lưu mà còn giúp các thành viên học hỏi thêm nhiều bài võ hay của các võ đường Bình Định cũng như hiểu hơn về quê hương của Tây Sơn tam kiệt.

Tiết mục mở màn biểu diễn võ thuật kết hợp âm nhạc hiện đại đầy sôi động của đoàn võ cổ truyền Quân đội nhân dân Việt Nam tại Bảo tàng Quang Trung (xã Tây Sơn). Ảnh: N.N

Không đơn thuần là hoạt động phục vụ người dân và du khách, những buổi giao lưu tại các điểm di tích đã tạo nên một cách tiếp cận mới trong quảng bá võ cổ truyền.

Khi những đường quyền được thực hiện giữa không gian giàu dấu ấn văn hóa, võ học dường như trở về đúng với cội nguồn - một di sản được hình thành, gìn giữ và truyền lại qua nhiều thế hệ.

Gia đình ông Bogatyreva Maksim tham gia tập luyện võ cổ truyền được 10 năm và cảm thấy tự hào khi được tham gia liên hoan. Ảnh: P.L

Ông Bogatyreva Maksim - đoàn Tinh Võ Đạo (Nga) bày tỏ: “Gia đình tôi đã gắn bó với võ cổ truyền Việt Nam hơn 10 năm.

Được biểu diễn tại An Khê Trường giúp cả nhà cảm nhận rõ hơn giá trị văn hóa và chiều sâu lịch sử của vùng đất võ”.

Khép lại hành trình giao lưu tại An Khê Trường, Bảo tàng Quang Trung và chùa Long Phước, điều còn đọng lại không chỉ là những màn biểu diễn đẹp mắt, mà còn là cách Gia Lai đang kể câu chuyện về vùng đất và con người thông qua võ cổ truyền. Mỗi đường quyền, thế võ trở thành một “ngôn ngữ” của di sản, kết nối lịch sử với hiện tại, kết nối bạn bè quốc tế với bản sắc văn hóa Việt Nam.

Sự gặp gỡ ấy không chỉ làm phong phú giá trị của Liên hoan mà còn mở ra hướng quảng bá mới, đưa võ cổ truyền trở thành cầu nối giữa văn hóa, du lịch và hội nhập quốc tế.