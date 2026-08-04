Võ Việt nối những vòng tay

(GLO)- Ngày 3-8, Quảng trường Nguyễn Tất Thành và Quảng trường xanh Quy Nhơn (phường Quy Nhơn) trở thành không gian hội tụ người yêu võ thuật khi các đoàn trong nước và quốc tế cùng đồng diễn, biểu diễn giao lưu, lan tỏa tinh thần thượng võ.

Hòa nhịp những bài quyền

Ngay từ sáng 3-8, Quảng trường Nguyễn Tất Thành đã rộn ràng tiếng trống, tiếng hô và những bước chân khởi động của các võ sinh tham dự Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai 2026. Khi hiệu lệnh vang lên, hàng trăm võ sinh đồng loạt biểu diễn Quyền căn bản và Hùng kê quyền với những động tác mạnh mẽ, dứt khoát, tạo nên bầu không khí sôi động, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Hàng trăm võ sinh đồng diễn võ cổ truyền tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành vào sáng 3.8. Ảnh: NGỌC NHUẬN

Ông Bùi Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, cho biết: “Hoạt động đồng diễn võ cổ truyền là một trong những điểm mới của liên hoan lần này nhằm kết nối các võ phái trong tỉnh, trong nước và quốc tế, góp phần lan tỏa tinh hoa võ cổ truyền Việt Nam, đồng thời quảng bá hình ảnh Gia Lai thân thiện, hiếu khách và đậm tinh thần thượng võ”.

Là người yêu thích võ cổ truyền, chị Nguyễn Ngọc Lê (xã Phù Mỹ Nam) đã sắp xếp vào Quy Nhơn để theo dõi lễ khai mạc và các hoạt động của Liên hoan. “Tôi rất ấn tượng khi được chứng kiến nhiều đoàn võ thuật trong nước và quốc tế cùng tụ hội, thể hiện sức hút và giá trị của võ cổ truyền”, chị Lê nói.

Điều gây ấn tượng trong màn đồng diễn không chỉ là sự đồng đều trong từng động tác mà còn là sự đa dạng của các đoàn tham dự. Trên quảng trường, sắc màu võ phục của nhiều môn phái hòa cùng những động tác đồng đều đã tạo nên bức tranh sinh động về võ cổ truyền Việt Nam.

Đại võ sư - Nghệ nhân nhân dân Lê Xuân Cảnh (phường An Nhơn Đông) cho biết, võ đường Lê Xuân Cảnh của ông có 30 võ sinh tham gia đồng diễn, giao lưu võ thuật. Qua 9 kỳ liên hoan, võ đường đều góp mặt để giao lưu, học hỏi, góp phần quảng bá võ cổ truyền Bình Định đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Lần đầu tham gia Liên hoan, võ sinh Trần Thanh Phát, đoàn võ cổ truyền tỉnh Đồng Tháp, chia sẻ: “Được đồng diễn cùng hàng trăm võ sinh đến từ nhiều nơi là trải nghiệm rất đáng nhớ. Tôi cảm nhận võ cổ truyền Việt Nam nói chung và võ cổ truyền Bình Định nói riêng còn là cầu nối văn hóa đưa những người đam mê võ thuật đến gần nhau hơn”.

Ông Murax, du khách đến từ Georgia, cho biết, ở đất nước của ông, võ cổ truyền Việt Nam chưa thực sự phổ biến. Vì vậy, chuyến du lịch đúng dịp diễn ra Liên hoan đã mang đến cho ông trải nghiệm đặc biệt khi được theo dõi các hoạt động võ thuật quy mô lớn và cổ vũ các đoàn biểu diễn.

Tôi đã có 9 lần tham gia Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam. Lần này, tôi biểu diễn Song Phượng kiếm được chính các thầy ở Trung tâm Võ thuật Bình Định truyền dạy khi đoàn Tinh Võ Đạo chúng tôi dành nhiều thời gian tìm về vùng đất Võ của Việt Nam để học hỏi. Đây là bài tôi rất tâm đắc với nhiều động tác khó, nhưng qua kiên trì tập luyện những năm qua, tôi đã tự tin thể hiện”. Chị VALERIYA RYABOVA, môn phái Tinh Võ Đạo (Nga)

Những võ sinh môn phái Tinh Võ Đạo (Nga) luyện tập trước khi biểu diễn giao lưu chiều 3-8. Ảnh: NGỌC NHUẬN

Được biểu diễn trên vùng đất được xem là cái nôi của võ cổ truyền Việt Nam là một trải nghiệm vô cùng ý nghĩa và đáng nhớ. Không chỉ có cơ hội giới thiệu những bài quyền đã dày công tập luyện, các thành viên trong đoàn còn được giao lưu, học hỏi từ các đoàn võ thuật trong nước”. Ông XAVIER PRESIDENT, Trưởng đoàn Sơn Long Quyền Thuật (Pháp)

Sau 10 năm trở lại Quy Nhơn tham dự Liên hoan, võ sư Trần Điệp (người Pháp gốc Việt), trợ lý giảng dạy của Federation Tiểu Long Đường võ cổ truyền Pháp, vẫn vẹn nguyên cảm xúc như lần đầu đặt chân đến vùng đất Võ. “Tôi vui khi được gặp gỡ các võ sư, võ sinh ngay tại nơi được ví như “cái nôi” của võ Việt để học hỏi thêm nhiều điều mới. Tôi cũng rất tự hào khi góp phần lan tỏa tinh hoa võ cổ truyền Việt Nam tại Pháp”, võ sư Trần Điệp tâm tình.

Cuốn hút màn giao lưu võ thuật

Nếu buổi sáng là màn đồng diễn quy mô lớn thì buổi chiều, Quảng trường xanh Quy Nhơn (khu vực giữa Trung tâm thương mại Quy Nhơn và Trung tâm Hội nghị tỉnh) trở thành không gian giao lưu gần gũi giữa nhiều đoàn võ thuật trong nước và quốc tế với công chúng. Mỗi đoàn mang đến những tiết mục đặc trưng, thể hiện sự đa dạng về trường phái, kỹ thuật, cùng tinh thần thượng võ đã tạo sức hút người dân và du khách dừng chân theo dõi, cổ vũ.

Các màn biểu diễn của môn phái Sơn Long Quyền Thuật. Ảnh: NGỌC NHUẬN

Một trong những đoàn có lực lượng hùng hậu nhất là Sơn Long Quyền Thuật với sự tham gia của 30 võ sư, HLV, võ sinh đến từ Pháp, Đức, Ý, Thái Lan, Thụy Sĩ và Việt Nam. Võ sinh Tôn Anh Chi, thành viên đoàn Sơn Long Quyền Thuật, chia sẻ: “Tôi quê gốc ở TP Hồ Chí Minh và hiện đang sinh sống tại Pháp. Gắn bó với võ cổ truyền Việt Nam suốt 5 năm qua, tôi luôn cảm thấy tự hào khi dân tộc Việt Nam sở hữu một nền võ học đặc sắc, kết tinh giữa tinh thần thượng võ và bản sắc văn hóa. Chính điều đó đã giúp võ cổ truyền Việt Nam thu hút ngày càng nhiều người yêu võ trên thế giới tập luyện”.

Đoàn Tinh Võ Đạo (Nga) để lại ấn tượng đẹp qua hơn 10 tiết mục biểu diễn quyền, binh khí đa dạng. Trong đó, nữ võ sinh Valeriya Ryabova tiếp tục là tâm điểm của đoàn khi biểu diễn bài Song Phượng kiếm đặc sắc của võ cổ truyền Bình Định.

Các đoàn võ thuật trong nước cũng đem đến nhiều tiết mục ấn tượng. Trong đó, đoàn Liên đoàn Võ thuật tỉnh Thái Nguyên có lực lượng hùng hậu hơn 40 thành viên với nòng cốt là các võ sư của môn phái Nam Thiếu Lâm Tự Sơn Đông Việt Nam.

Võ sư Tô Quang Dịnh chia sẻ: “Môn phái Nam Thiếu Lâm Tự Sơn Đông Việt Nam tại Thái Nguyên đã 4 kỳ tham gia Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam. Lần nào chúng tôi cũng rất hào hứng khi được trở lại vùng đất lưu giữ những tinh hoa võ thuật của cha ông. Đoàn đã đầu tư tập luyện để đăng ký biểu diễn giao lưu 10 tiết mục quyền, binh khí, đối luyện, khí công thể hiện được những đặc sắc của môn phái”.

Đoàn wushu Thiên Tân (Trung Quốc) lần đầu tiên tham gia Liên hoan, hào hứng biểu diễn giao lưu chiều 3-8 Ảnh: NGỌC NHUẬN

Sau khi biểu diễn, ở một góc quảng trường, các võ sinh trẻ đến từ nhiều quốc gia dù khác biệt về ngôn ngữ vẫn nhanh chóng kết nối qua những nụ cười thân thiện, cái bắt tay thật chặt và những thế võ được cùng nhau trao đổi...

Ngày 4-8, trong khuôn khổ Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX, các đoàn võ thuật trong nước và quốc tế tiếp tục giao lưu, biểu diễn tại chùa Long Phước (xã Tuy Phước), Bảo tàng Quang Trung (xã Tây Sơn), Di tích An Khê trường (phường An Khê). Qua đó, góp phần đưa võ cổ truyền Việt Nam nói chung, võ cổ truyền Bình Định nói riêng đến gần hơn với đông đảo người dân, du khách.