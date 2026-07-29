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Hơn 600 VĐV tranh tài tại Giải Vô địch các câu lạc bộ võ cổ truyền quốc gia 2026

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HUỲNH VỸ
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(GLO)- Tối 28-7, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn), Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai khai mạc Giải Vô địch các câu lạc bộ võ cổ truyền quốc gia lần thứ XV - 2026.

Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lý Tiết Hạnh và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân.

Giải năm nay thu hút hơn 600 vận động viên của 29 đoàn đến từ các tỉnh, thành, ngành trên cả nước và các đoàn quốc tế đến từ Nga, Maroc và Pháp tham gia tranh tài.

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Các đoàn vận động viên tham gia Giải Vô địch các câu lạc bộ võ cổ truyền quốc gia lần thứ XV năm 2026. Ảnh: H.V

Tại giải lần này, Gia Lai tham gia 2 đoàn gồm Gia Lai 1 và Gia Lai 2 với 85 VĐV tranh tài ở 2 nội dung, trong đó có 24 VĐV thi đấu đối kháng.

Ở nội dung quyền thuật, các VĐV chia thành 3 nhóm tuổi: nhóm 1 (từ 17-40 tuổi), nhóm 2 (từ 41-50 tuổi) và nhóm 3 (từ 51-60 tuổi).

Nhóm 1 thi đấu quyền thuật quy định với 20 nội dung cho nam và nữ, quyền thuật tự chọn với 10 nội dung và nội dung đối luyện gồm 3 nội dung.

Nhóm 2 có 9 nội dung quyền thuật quy định và 7 nội dung quyền thuật tự chọn cho cả nam và nữ.

Nhóm 3 gồm 5 nội dung quyền thuật quy định và 4 nội dung quyền thuật tự chọn cho nam và nữ.

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Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân trao cờ lưu niệm cho đại diện các đoàn tham gia giải. Ảnh: H.V
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Các đại biểu tặng cờ và hoa lưu niệm cho đại diện các đoàn tham gia giải. Ảnh: H.V

Nội dung đối kháng dành cho nhóm tuổi 17-40. Các VĐV tranh tài theo 2 hình thức: hình thức 1 không đội mũ, không mặc giáp (8 hạng cân) và hình thức 2 có đội mũ, mặc giáp, đeo bọc chỏ (25 hạng cân).

Theo điều lệ, VĐV thi đấu đối kháng và quyền thuật nhóm tuổi 17-40 phải đạt trình độ võ sinh cấp 8 trở lên do các tổ chức thành viên của Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam công nhận; vận động viên nhóm tuổi 41-60 phải đạt từ 3 đẳng quốc gia trở lên.

Giải đấu được tổ chức nhằm hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, thúc đẩy phong trào tập luyện võ cổ truyền trên cả nước.

Đồng thời, đây là sân chơi để các VĐV thi đấu, cọ xát, nâng cao trình độ chuyên môn, góp phần vào công tác bảo tồn, phát huy các giá trị đặc sắc của võ cổ truyền Việt Nam, lan tỏa tinh thần thượng võ và tăng cường giao lưu giữa các địa phương.

Dự kiến, giải sẽ bế mạc vào ngày 5-8.

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