Giải vô địch võ cổ truyền quốc gia lần thứ 34: Đoàn Gia Lai khẳng định sức mạnh!

(GLO)-Với lực lượng hùng hậu và nền tảng chuyên môn vững vàng, đoàn Gia Lai đã thi đấu xuất sắc, giành ngôi nhất toàn đoàn tại Giải vô địch võ cổ truyền quốc gia lần thứ 34; góp phần khẳng định sức mạnh và ghi dấu ấn võ cổ truyền Gia Lai trên bản đồ võ thuật cổ truyền Việt Nam.

Diễn ra từ ngày 4 đến 12-8 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai), Giải vô địch võ cổ truyền quốc gia lần thứ 34, năm 2025 quy tụ hơn 530 vận động viên (VĐV) đến từ các tỉnh, thành phố và ngành trên cả nước.

Giải đấu tổ chức 2 nội dung quyền thuật và đối kháng. Tham gia giải lần này, đoàn chủ nhà góp mặt 2 đội (Gia Lai 1 và Gia Lai 2) với 85 VĐV, giành tổng cộng 26 huy chương vàng (HCV), 14 huy chương bạc (HCB) và 12 huy chương đồng (HCĐ), đứng nhất toàn đoàn ở cả 2 nội dung.

Ấn tượng với phần tranh tài của các võ sư

Đây là năm thứ 2 Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam áp dụng luật thi đấu mới, mở rộng lứa tuổi tham dự ở các giải quốc gia. Bên cạnh nhóm tuổi truyền thống từ 17-40, ban tổ chức bổ sung thêm 2 nhóm tuổi 41-50 và 51-60. Với lực lượng dồi dào sẵn có, đoàn Gia Lai tham gia đầy đủ các nội dung mới - được coi là lợi thế lớn, góp phần giành được vị trí nhất toàn đoàn với tổng cộng 21 HCV, 9 HCB và 10 HCĐ.

Đoàn Gia Lai giành vị trí nhất toàn đoàn nội dung quyền thuật. Ảnh: H.V

Sau nhiều năm cạnh tranh quyết liệt, “kèn cựa” vị trí dẫn đầu ở các giải quốc gia, đoàn VĐV đất Võ đã bứt phá, tạo khoảng cách đáng kể với đoàn xếp nhì - TP Hồ Chí Minh (giành được 12 HCV). Không chỉ thành công về thành tích, các màn thi đấu còn khiến khán giả thán phục, nhất là khi chứng kiến các võ sư lớn tuổi vẫn thi đấu máu lửa, sung sức và đầy kỹ thuật.

Tận dụng lợi thế thi đấu trên sân nhà, nhiều võ sư kỳ cựu của đất Võ cũng trở lại sàn đấu. Sau 34 năm rời sàn đấu quốc gia, võ sư Nguyễn Đức Thắng đã có màn trở lại đầy cảm xúc với bài sở trường U Linh Thương - từng giúp ông giành tấm HCV khi còn là VĐV. Năm 1993, ông cũng là thành viên của đội tuyển Pencak Silat quốc gia đầu tiên của Việt Nam, ghi dấu với tấm HCĐ hạng 50 kg nam tại SEA Games 17.

Võ sư Nguyễn Đức Thắng thi đấu ở nhóm lứa từ 51 - 60 tuổi. Ảnh: H.V

Ở tuổi 54, ông vẫn giữ vững phong độ đáng nể, vượt qua rào cản tuổi tác và giành HCV ở giải đấu lần này. Võ sư Nguyễn Đức Thắng chia sẻ: "Giải được tổ chức trên sân nhà là cơ hội đặc biệt để tôi và các anh em trở lại thi đấu. Cảm giác vừa hồi hộp vừa xúc động, tôi đã nỗ lực hết mình, quyết tâm vì màu cờ sắc áo để thể hiện thật tốt phần thi của mình".

Thành công của đoàn Gia Lai còn đến từ tinh thần đoàn kết khi các võ sư lớn tuổi như: Nguyễn Thị Kim Huệ, Đỗ Thanh Quý, Nguyễn Phương Nam, Nguyễn Thanh Viện, Nguyễn Văn Cảnh, Võ Thanh Hùng, Võ Văn Tính… sát cánh cùng lứa VĐV kỳ cựu như Nguyễn Quốc Sỹ, Phạm Đình Khiêm, Trần Thị Thảo Hiền, Phạm Tuân… và thế hệ trẻ gồm Lê Quốc Huy, Trần Thanh Thích, Nguyễn Trúc Anh Ny, Diệp Quốc Thắng, Lê Thị Hồng Trang… tạo nên sức mạnh tổng lực, giúp đoàn Gia Lai củng cố vững chắc ngôi vị toàn đoàn.

VĐV Trần Thị Thảo Hiền (Gia Lai 1) giành HCV ở nội dung Thanh Long độc kiếm, nữ, nhóm từ 17 - 40 tuổi. Ảnh: H.V

Bước đà quan trọng cho chặng đường mới

Được thi đấu với tư cách chủ nhà, trong sự cổ vũ của đông đảo người hâm mộ, các VĐV Gia Lai có thêm tinh thần thi đấu, nhất là ở nội dung đối kháng. Ở nội dung này, các võ sĩ Trần Võ Song Thương, Tạ Thanh Hoàng, Nguyễn Thị Thanh Tiền, Trương Văn Phú, Tô Nguyễn Khánh Thuận, Lê Nguyễn Khánh Linh, Trần Đình Nam… thi đấu chững chạc, bản lĩnh, mang về 5 HCV, 5 HCB và 2 HCĐ. Nhiều trận đấu kết thúc bằng những pha knock-out, thể hiện rõ chuyên môn và khả năng dứt điểm hiệu quả của các võ sĩ.

Võ sĩ Nguyễn Thị Thanh Tiền (giáp đỏ, Gia Lai 1) tiếp tục thể hiện phong độ ổn định, giành HCV ở hạng cân từ 48 - 54 kg nữ. . Ảnh: H.V

Đòn gối bay uy lực của Trương Văn Phú (giáp đỏ, Gia Lai 1) hạ knock-out Đoàn Tuấn Kiệt (giáp xanh, TP. Hồ Chí Minh 2). Ảnh: H.V

Giải đấu cũng chứng kiến sự bứt phá của các đơn vị khác ở nội dung đối kháng như Công an nhân dân (xếp nhì toàn đoàn với 4 HCV, 3 HCB, 1 HCĐ), Đà Nẵng 1 (4 HCV, 1 HCB, 3 HCĐ) và Ninh Bình (3 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ). Sự vươn lên này cho thấy mặt bằng chuyên môn ở nội dung đối kháng ngày càng được rút ngắn, hứa hẹn tạo nên những cuộc đua tranh quyết liệt trong các mùa giải tới.

Võ sư cao cấp Trần Duy Linh-Giám đốc Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định (tỉnh Gia Lai), cho biết: "Giải lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thành tích đoạt được sẽ củng cố thêm sự tự tin cho các VĐV ở những sân chơi tiếp theo, đặc biệt là Đại hội Thể thao toàn quốc 2026. Từ kết quả này, chúng tôi sẽ rà soát, điều chỉnh kế hoạch, đầu tư và áp dụng phương pháp huấn luyện tiệm cận với xu thế mới, nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn và thành tích của đội".