Giải vô địch võ cổ truyền quốc gia lần thứ 34 năm 2025:

Đoàn Gia Lai đứng nhất toàn đoàn nội dung quyền thuật

HUỲNH VỸ
(GLO)-Tối 6-8, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành đã diễn ra các trận chung kết và trao giải cho các vận động viên giành thành tích cao nội dung quyền thuật của Giải vô địch võ cổ truyền quốc gia lần thứ 34 - năm 2025. Kết quả, đoàn VĐV chủ nhà Gia Lai đã giành ngôi nhất toàn đoàn nội dung này. 

Cụ thể, đội Gia Lai 1 đã giành được tổng cộng 21 huy chương vàng (HCV), 9 huy chương bạc (HCB) và 9 huy chương đồng (HCĐ); đội Gia Lai 2 đoạt 1 HCĐ.
Như vậy, tại giải đấu này, đoàn chủ nhà đã giành được tổng cộng 21 HCV, 9 HCB và 10 HCĐ; qua đó đứng vị trí nhất toàn đoàn ở nội dung quyền thuật.

Vị trí đứng nhì thuộc về đoàn TP Hồ Chí Minh với 12 HCV, 13 HCB, 13 HCĐ; xếp thứ ba là đoàn Quân Đội với 7 HCV, 2 HCB và 6 HCĐ.

1.jpg
Đoàn Gia Lai giành vị trí nhất toàn đoàn nội dung quyền thuật với 21 HCV, 9 HCB, 10 HCĐ. Ảnh: H.V
11.jpg
Các đoàn VĐV tham dự giải đấu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: H.V
110-7731.jpg﻿
VĐV Lê Thị Hồng Trang (Gia Lai 1) giành HCV nội dung Lão mai quyền, nữ, nhóm tuổi 17 - 40. Ảnh: H.V
19-3411.jpg
VĐV Đỗ Thanh Quý (Gia Lai 1) thi đấu nội dung Lão mai quyền, nam, nhóm tuổi 41 - 50 tuổi. Ảnh: H.V
18-4110.jpg
VĐV Nguyễn Thanh Viện (Gia Lai 1) thi đấu nội dung Thái côn sơn, nam, nhóm tuổi từ 41 - 50 tuổi. Ảnh: H.V
170-5646.jpg
VĐV Phạm Đình Khiêm (Gia Lai 1) giành HCV nội dung Thanh Long độc kiếm, nam, nhóm từ 17 - 40 tuổi. Ảnh: H.V
15-1051.jpg
VĐV Trần Thúy Vy (Gia Lai 1) giành HCV nội dung Thái Sơn Côn, nữ, nhóm tuổi từ 17 - 40 tuổi. Ảnh: H.V
13-9021.jpg
VĐV Võ Thanh Hùng (Gia Lai 1) giành HCV nội dung Phong hoa đao, nam, nhóm tuổi từ 51- 60 tuổi. Ảnh: H.V
12-6578.jpg
VĐV Võ Văn Tính (Gia Lai 1) giành HCV nội dung Thái Sơn côn, nam, từ 51 đến 60 tuổi. Ảnh: H.V

Khởi tranh từ ngày 4-8, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai), Giải vô địch võ cổ truyền quốc gia lần thứ 34 quy tụ hơn 530 vận động viên đến từ 29 tỉnh, thành phố và ngành trên cả nước. Giải đấu tổ chức 2 nội dung gồm: Quyền thuật và đối kháng. Tham gia giải lần này, đoàn chủ nhà góp mặt 2 đội (Gia Lai 1 và Gia Lai 2) với 85 VĐV, tranh tài ở cả hai nội dung.

Giải đấu là cơ hội để các VĐV nâng cao trình độ chuyên môn, tăng cường gắn kết giữa các đơn vị, qua đó lan tỏa tinh thần thượng võ và góp phần gìn giữ, phát huy giá trị võ cổ truyền Việt Nam.

Từ ngày 7 đến 12-8, các VĐV sẽ bước vào thi đấu nội dung đối kháng, hứa hẹn những màn tranh tài kịch tính và hấp dẫn giữa các võ sĩ hàng đầu cả nước.

