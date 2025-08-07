Đoàn Gia Lai đứng nhất toàn đoàn nội dung quyền thuật

(GLO)-Tối 6-8, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành đã diễn ra các trận chung kết và trao giải cho các vận động viên giành thành tích cao nội dung quyền thuật của Giải vô địch võ cổ truyền quốc gia lần thứ 34 - năm 2025. Kết quả, đoàn VĐV chủ nhà Gia Lai đã giành ngôi nhất toàn đoàn nội dung này.
Cụ thể, đội Gia Lai 1 đã giành được tổng cộng 21 huy chương vàng (HCV), 9 huy chương bạc (HCB) và 9 huy chương đồng (HCĐ); đội Gia Lai 2 đoạt 1 HCĐ. Như vậy, tại giải đấu này, đoàn chủ nhà đã giành được tổng cộng 21 HCV, 9 HCB và 10 HCĐ; qua đó đứng vị trí nhất toàn đoàn ở nội dung quyền thuật.
Vị trí đứng nhì thuộc về đoàn TP Hồ Chí Minh với 12 HCV, 13 HCB, 13 HCĐ; xếp thứ ba là đoàn Quân Đội với 7 HCV, 2 HCB và 6 HCĐ.
Khởi tranh từ ngày 4-8, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai), Giải vô địch võ cổ truyền quốc gia lần thứ 34 quy tụ hơn 530 vận động viên đến từ 29 tỉnh, thành phố và ngành trên cả nước. Giải đấu tổ chức 2 nội dung gồm: Quyền thuật và đối kháng. Tham gia giải lần này, đoàn chủ nhà góp mặt 2 đội (Gia Lai 1 và Gia Lai 2) với 85 VĐV, tranh tài ở cả hai nội dung.
Từ ngày 7 đến 12-8, các VĐV sẽ bước vào thi đấu nội dung đối kháng, hứa hẹn những màn tranh tài kịch tính và hấp dẫn giữa các võ sĩ hàng đầu cả nước.
(GLO)- Không chỉ là sân chơi lành mạnh của những người yêu thể thao, Câu lạc bộ Xe đạp Ðại Ðoàn Kết Gia Lai còn lan tỏa tinh thần thiện nguyện qua những chuyến đi về vùng sâu, vùng xa, góp thêm động lực cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.
(GLO)- Tối 3.8, tại Quảng trường Chiến Thắng, phường Quy Nhơn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai phối hợp với Cục Thể dục thể thao, Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam khai mạc Giải vô địch bóng rổ U16, U18 3x3 Quốc gia năm 2025.
25 trọng tài của Liên đoàn pickleball Đà Nẵng vừa đạt chứng nhận cấp châu Á, ra mắt tại lễ khai mạc Giải pickleball Doanh nghiệp 2025 – tranh Cúp DPF, đánh dấu bước tiến chuyên môn quan trọng của phong trào pickleball thành phố.
(GLO)-Sáng 2-8, tại phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra lễ khai mạc Giải cờ vua trẻ miền Trung và Tây Nguyên mở rộng lần thứ VII-2025. Giải đấu thu hút gần 700 vận động viên (VĐV) đến từ 30 tỉnh, thành phố, ngành và câu lạc bộ cờ vua trong khu vực tham gia.
(GLO)- Đó là nhận định của đoàn công tác Liên đoàn Bóng đá (LĐBĐ) Việt Nam trong buổi làm việc với LĐBĐ Bình Định chiều 30-7 tại phường Quy Nhơn. Tham gia buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Công ty CP Thể thao Merryland Quy Nhơn Bình Định.
(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã ký quyết định tặng bằng khen cho 2 cầu thủ câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) có thành tích xuất sắc trong tập luyện và thi đấu đoạt huy chương vàng tại Giải Vô địch Bóng đá U23 Đông Nam Á năm 2025.