VĐV Phạm Thị Hồng Lệ lập kỷ lục cá nhân tại VnExpress Marathon Hải Phòng 2025

(GLO)- Ngày 21-12, chân chạy Phạm Thị Hồng Lệ (Gia Lai) tiếp tục khẳng định sự vượt trội khi về nhất tại VnExpress Marathon Hải Phòng 2025 với thành tích 2 giờ 42 phút 20 giây, phá kỷ lục cá nhân từng lập hồi tháng 4 - 2025. 

Chân chạy Gia Lai Phạm Thị Hồng Lệ tiếp tục khẳng định phong độ vượt trội khi về nhất ở nội dung nữ full marathon (42 km) với thành tích 2 giờ 42 phút 20 giây, qua đó nối dài chuỗi chiến thắng lên 18 lần tại hệ thống VnExpress Marathon.

Chân chạy Phạm Thị Hồng Lệ vô địch 42km nữ với thành tích 2 giờ 42 phút 20 giây. Ảnh: VnExpress Marathon

Đặc biệt, đây là lần thứ hai cô cải thiện kỷ lục cá nhân trong năm 2025, sau khi phá PR tại VnExpress Marathon Volvo All-Star hồi tháng 4 với 2 giờ 44 phút 45 giây.

Trong khi đó, ở nội dung nam, VĐV Hoàng Viết Vĩ Ly (Bắc Ninh) gây bất ngờ khi lần đầu chạy 42 km nhưng đã xuất sắc cán đích đầu tiên với 2 giờ 26 phút 42 giây. Về nhì là chân chạy người Gia Lai - Trịnh Minh Tâm với thành tích 2 giờ 28 phút 40 giây.

VnExpress Marathon Hải Phòng 2025 thu hút sự tham gia của khoảng 14.000 vận động viên ở 4 cự ly: 42 km, 21 km, 10 km và 5 km. Theo thống kê của ban tổ chức, năm nay có 134 vận động viên hoàn thành cự ly marathon 42 km trong thời gian dưới 3 tiếng đồng hồ, cho thấy chất lượng và sức cạnh tranh cao của giải.

