Võ sĩ Gia Lai dừng bước tại vòng loại Giải U19 World Boxing Futures Cup 2026

HUỲNH VỸ
(GLO)- Ngày 11-3, võ sĩ Đào Hà Tâm Du (Gia Lai) đã dừng bước tại vòng loại Giải U19 World Boxing Futures Cup 2026 khi không vượt qua đối thủ Zaheer Changazi (Thụy Điển) sau 3 hiệp đấu.

Tâm Du tranh tài ở hạng cân 55 kg, một trong những nội dung có số lượng vận động viên tham gia đông của giải đấu, với 51 võ sĩ trẻ đến từ nhiều quốc gia.

Dù dừng chân sớm, nhưng việc được cọ xát tại sân chơi quốc tế giúp võ sĩ Gia Lai tích lũy thêm kinh nghiệm, hướng tới các giải đấu quan trọng sắp tới.

vo-si-dao-ha-tam-du.jpg
Võ sĩ Đào Hà Tâm Du (găng đỏ) trong trận đấu tại vòng loại Giải U19 World Boxing Futures Cup 2026. Ảnh chụp màn hình

Giải U19 World Boxing Futures Cup 2026 diễn ra từ 8 đến 15-3 tại Bangkok (Thái Lan), quy tụ hơn 450 võ sĩ của 78 liên đoàn quyền Anh quốc gia trên thế giới tham dự. Đây là giải đấu dành cho các tay đấm lứa tuổi U19, nằm trong hệ thống vòng loại Olympic trẻ 2026 (tổ chức tại Dakar, Senegal).

