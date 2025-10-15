Boxing Gia Lai cần được đầu tư để phát triển

(GLO)-Tại Giải vô địch boxing toàn quốc năm 2025, đội tuyển boxing Gia Lai đã giành được 1 huy chương vàng (HCV) và 1 huy chương đồng (HCĐ). Để duy trì thành tích ở đấu trường quốc gia, boxing Gia Lai cần thêm nhiều sự đầu tư.

Giải vô địch boxing toàn quốc 2025 diễn ra từ ngày 4 đến 12-10 tại TP Hồ Chí Minh, thu hút gần 400 vận động viên đến từ 29 đoàn tham dự. Các võ sĩ tranh tài ở 54 hạng cân thuộc 2 nhóm tuổi 17-18 và 19-40.

Ở nội dung nam, các tay đấm của đoàn Quân đội tiếp tục thể hiện sức mạnh vượt trội khi giành nhất toàn đoàn với 12 HCV, 8 huy chương bạc (HCB) và 5 HCĐ. Trong khi đó, đoàn Hà Nội tiếp tục duy trì vị thế trong nhóm dẫn đầu cả nước suốt hơn 20 năm qua, thi đấu ấn tượng với 11 HCV, 5 HCB và 9 HCĐ; qua đó đoạt vị trí nhất toàn đoàn nội dung nữ ở cả hai lứa tuổi 17-18 và 19-40.

Đội tuyển boxing Gia Lai giành 1 HCV và 1 HCĐ tại Giải vô địch boxing toàn quốc 2025. Ảnh: ĐVCC

Boxing Hà Nội đang sở hữu 2 nữ võ sĩ xuất sắc từng góp mặt tại Olympic: Nguyễn Thị Tâm (HCV hạng 52 kg) và Hà Thị Linh (HCV hạng 63 kg). Bên cạnh đó, tay đấm trẻ Ngô Ngọc Linh Chi cũng được đánh giá là một trong những võ sĩ hàng đầu của Việt Nam khi tận dụng tốt lợi thế thể hình, tầm đánh và khả năng di chuyển để kiểm soát hoàn toàn thế trận, giành HCV hạng cân 48 kg.

Với lực lượng gồm 8 vận động viên góp mặt ở nội dung nam, đội tuyển boxing Gia Lai đã giành được 1 HCV do công của Trần Võ Anh Thông (hạng cân 57 kg nam, lứa tuổi 17-18) và 1 HCĐ của Đỗ Thành Đô (hạng cân 51 kg nam, lứa tuổi 19-40).

Bước vào giải đấu với quyết tâm cao và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, Trần Võ Anh Thông đã có màn thể hiện ấn tượng. Từng 2 lần thất bại trước các võ sĩ của Đà Nẵng, lần này võ sĩ đất Võ đã đánh bại thuyết phục Tạ Tấn Minh (Đà Nẵng, thành viên đội tuyển trẻ quốc gia) để giành quyền vào chung kết. Ở trận cuối cùng, Anh Thông tiếp tục thi đấu bùng nổ khi hạ knock-out Hoàng Công Minh (Hà Nội), xuất sắc giành chức vô địch hạng cân 57 kg.

Trần Võ Anh Thông (Gia Lai) giành vô địch hạng cân 57 kg. Ảnh: ĐVCC

Ở hạng cân 51 kg, võ sĩ Đỗ Thành Đô cũng có trận bán kết đáng chú ý khi đối đầu với Nguyễn Minh Cường (TP Hồ Chí Minh) - tay đấm thuộc đội tuyển quốc gia. Nguyễn Minh Cường là một trong những võ sĩ vô địch nhiều năm ở hạng cân 51 kg, để lại dấu ấn mạnh mẽ trong làng boxing. Trên hành trình tìm kiếm suất tham dự Olympic Paris 2024, anh đã góp mặt đến vòng loại thứ hai.

Dù không thể vượt qua đối thủ giàu kinh nghiệm, Đỗ Thành Đô vẫn thể hiện được sự trưởng thành về chuyên môn, thi đấu tự tin, bản lĩnh; hứa hẹn là nhân tố quan trọng của boxing Gia Lai trong thời gian tới.

Dù vượt chỉ tiêu đề ra, nhưng huấn luyện viên đội tuyển boxing Gia Lai Đặng Hiếu Hân vẫn chưa hài lòng: “Kết quả bốc thăm không may mắn khiến các võ sĩ Gia Lai phải đối đầu với nhiều đối thủ mạnh ngay từ vòng đầu nên bị loại sớm ở một số hạng cân. Bên cạnh đó, trong khi các đoàn Quân đội và Hà Nội có lực lượng hùng hậu, tham gia đầy đủ cả nội dung nam và nữ, lực lượng của chúng ta quá mỏng”.

Trong khi các đơn vị khác có sự đầu tư mạnh cho bộ môn boxing cả về chất và lượng, với cơ sở vật chất, điều kiện tập luyện tốt, các võ sĩ của Gia Lai vẫn chưa có một nơi tập luyện đầy đủ trang thiết bị. Ảnh: H.V

Điểm yếu lớn nhất của các võ sĩ Gia Lai những năm qua chính là kinh nghiệm và cảm giác thi đấu, khi lâu nay các vận động viên ít có cơ hội tập huấn ngoài tỉnh, thiếu cọ xát thực tế với các đối thủ mạnh.

Đầu năm nay, đội có đợt tập huấn ngắn ngày tại Quảng Ngãi, kích thích tinh thần thi đấu của các vận động viên và cải thiện đáng kể trình độ chuyên môn. Nhờ đó, tại Giải vô địch boxing trẻ toàn quốc, đội đã đoạt thành tích cao với 4 HCV, 3 HCB và 8 HCĐ.

Hướng tới chặng đường sắp tới, huấn luyện viên Đặng Hiếu Hân cho rằng, các võ sĩ rất cần thêm những chuyến tập huấn, thi đấu giao lưu để nâng cao kinh nghiệm thay vì chỉ tập luyện nội bộ.

“Ngoài ra, đội cần được đầu tư về cơ sở vật chất và trang thiết bị để đáp ứng yêu cầu tập luyện, nâng cao thành tích”-ông Đặng Hiếu Hân nói thêm.