Gia Lai giành 1 huy chương vàng và 1 huy chương đồng tại Giải vô địch boxing toàn quốc 2025

HUỲNH VỸ
(GLO)-Kết thúc thi đấu tại Giải vô địch boxing toàn quốc 2025, đoàn vận động viên Gia Lai giành được 1 huy chương vàng (HCV) và 1 huy chương đồng (HCĐ).

Tham dự giải với 8 vận động viên, đội tuyển boxing Gia Lai giành đoạt được 1 HCV do công của Trần Võ Anh Thông (hạng cân 57 kg , lứa tuổi 17-18) và 1 HCĐ do Đỗ Thành Đô (hạng cân 51 kg, lứa tuổi 19-40) mang về.

boxing-gia-lai4.jpg
Võ sĩ Trần Võ Anh Thông giành HCV ở hạng cân 57 kg , lứa tuổi 17-18. Ảnh: ĐVCC
boxing-gia-lai.jpg
Đoàn Gia Lai giành 1 HCV và 1 HCĐ tại Giải vô địch boxing toàn quốc 2025. Ảnh: ĐVCC

Giải vô địch boxing toàn quốc 2025 diễn ra từ ngày 4 đến 12-10, tại TP Hồ Chí Minh, thu hút gần 400 vận động viên đến từ 29 đoàn tham dự. Các võ sĩ tranh tài ở 54 hạng cân thuộc 2 nhóm tuổi 17-18 và 19-40.

Đây là giải đấu nằm trong hệ thống thi đấu quốc gia, cũng là dịp để các địa phương đánh giá lực lượng, tuyển chọn vận động viên xuất sắc, hướng đến các giải đấu trong khu vực và thế giới, trong đó tâm điểm là SEA Games 33 sắp diễn ra vào tháng 12.

Tin liên quan

Gia Lai xếp thứ ba toàn đoàn nội dung nam lứa tuổi 13 - 14, với 2 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 3 huy chương bạc.

Gia Lai giành được 15 huy chương

(GLO)- Tại Giải vô địch boxing trẻ toàn quốc năm 2025, đoàn vận động viên tỉnh Gia Lai đã giành tổng cộng 4 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 8 huy chương đồng; xếp thứ ba toàn đoàn nội dung nam lứa tuổi 13 - 14, với 2 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 3 huy chương đồng.

