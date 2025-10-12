Gia Lai giành 1 huy chương vàng và 1 huy chương đồng tại Giải vô địch boxing toàn quốc 2025

Tham dự giải với 8 vận động viên, đội tuyển boxing Gia Lai giành đoạt được 1 HCV do công của Trần Võ Anh Thông (hạng cân 57 kg , lứa tuổi 17-18) và 1 HCĐ do Đỗ Thành Đô (hạng cân 51 kg, lứa tuổi 19-40) mang về.

Võ sĩ Trần Võ Anh Thông giành HCV ở hạng cân 57 kg , lứa tuổi 17-18. Ảnh: ĐVCC

Đoàn Gia Lai giành 1 HCV và 1 HCĐ tại Giải vô địch boxing toàn quốc 2025. Ảnh: ĐVCC

Giải vô địch boxing toàn quốc 2025 diễn ra từ ngày 4 đến 12-10, tại TP Hồ Chí Minh, thu hút gần 400 vận động viên đến từ 29 đoàn tham dự. Các võ sĩ tranh tài ở 54 hạng cân thuộc 2 nhóm tuổi 17-18 và 19-40.

Đây là giải đấu nằm trong hệ thống thi đấu quốc gia, cũng là dịp để các địa phương đánh giá lực lượng, tuyển chọn vận động viên xuất sắc, hướng đến các giải đấu trong khu vực và thế giới, trong đó tâm điểm là SEA Games 33 sắp diễn ra vào tháng 12.