Gia Lai đặt chỉ tiêu 2 huy chương đồng tại Giải vô địch boxing toàn quốc 2025

(GLO)- Giải vô địch boxing toàn quốc 2025 sẽ diễn ra từ ngày 2 đến 12-10, tại TP. Hồ Chí Minh. Đội tuyển boxing tỉnh Gia Lai (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh) đã tích cực tập luyện với mục tiêu 2 huy chương đồng.

Đây là giải đấu thường niên nằm trong hệ thống thi đấu quốc gia, nhằm kiểm tra trình độ tập luyện của vận động viên (VĐV), đồng thời rà soát, tuyển chọn các nhân tố xuất sắc bổ sung vào đội tuyển quốc gia, chuẩn bị cho những giải đấu quốc tế, đặc biệt là SEA Games 33.

Đội tuyển boxing tỉnh Gia Lai đã chuẩn bị sẵn sàng cho giải đấu quan trọng này. Ảnh: H.V

Giải năm nay gồm 14 hạng cân nam và 13 hạng cân nữ, chia thành 2 nhóm tuổi: 17-18 và 19-40. Tham gia giải đấu có hơn 300 VĐV đến từ nhiều tỉnh, thành, ngành trên cả nước, trong đó có sự góp mặt của 2 tuyển thủ Olympic boxing nữ Việt Nam là Hà Thị Linh và Võ Thị Kim Ánh.

Nhờ được đầu tư cơ sở vật chất hiện đại, điều kiện tập luyện tốt cùng sự hỗ trợ từ đội ngũ chuyên gia, các võ sĩ của những đơn vị như Quân đội, Hà Nội… luôn được đánh giá cao về chuyên môn và hứa hẹn tiếp tục thể hiện sự vượt trội tại giải năm nay.

Tham gia giải đấu năm nay, đội tuyển boxing Gia Lai góp mặt 8 VĐV và 2 huấn luyện viên, đều thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh.

Các võ sĩ tập trung cao độ trước thềm giải đấu. Ảnh: H.V

Huấn luyện viên đội tuyển boxing tỉnh Gia Lai Đặng Hiếu Hiền cho biết: Ngay từ đầu năm, ban huấn luyện đã xây dựng kế hoạch tập luyện để các em có sự chuẩn bị tốt nhất cho giải. Mục tiêu của đội tuyển boxing Gia Lai là 2 huy chương đồng.

Mục tiêu mà thầy trò HLV Đặng Hiếu Hiền đặt ra được xem là khá khiêm tốn, bởi ở giải đấu năm ngoái, đội tuyển boxing Bình Định (cũ) đã giành tới 3 huy chương bạc và 4 huy chương đồng.