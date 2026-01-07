U19 LPBank Hoàng Anh Gia Lai lọt vào vòng chung kết Giải U19 Quốc gia

(GLO)- Chiều 6-1, các cầu thủ U19 LPBank Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã khép lại vòng loại bảng C với vị trí thứ 3, qua đó chính thức giành vé vào vòng chung kết Giải U19 Quốc gia 2025/2026.

Ở trận đấu cuối, đội chủ sân Hàm Rồng hòa 0-0 trước U19 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Với kết quả này, sau 8 trận tại vòng loại, U19 LPBank HAGL giành được 14 điểm.

U19 LPBank HAGL góp mặt ở vòng chung kết với tư cách đội xếp thứ 3 có thành tích tốt. Ảnh: Phương Ngân

Đội bóng trẻ phố núi xếp thứ 3 bảng C, sau U19 Sông Lam Nghệ An (17 điểm) và U19 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (16 điểm). Với thành tích này, đoàn quân của huấn luyện viên Bùi Xuân Hiếu lọt vào tốp các đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất ở vòng loại, đủ điều kiện góp mặt tại vòng chung kết.

U19 LPBank HAGL (trái) hòa 0-0 với U19 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở lượt trận cuối. Ảnh: Phương Ngân

Qua đó, Ban tổ chức xác định 12 đội góp mặt tại vòng chung kết gồm: Thể Công Viettel I, PVF, PVF CAND (chủ nhà), Hà Nội, Sông Lam Nghệ An, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, LPBank HAGL, TP. Hồ Chí Minh, SHB Đà Nẵng, Đắk Lắk, Công an TP. Hồ Chí Minh và Đồng Tháp.

Dự kiến vòng chung kết sẽ diễn ra từ ngày 14 đến 27-1 tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF (tỉnh Hưng Yên).