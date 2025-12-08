Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn thăm Công ty cổ phần Dâu tằm tơ Hàm Rồng và kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường Nguyễn Văn Linh

(GLO)- Chiều 8-12, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã đến thăm Công ty cổ phần Dâu tằm tơ Hàm Rồng (thuộc Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai) và kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường Nguyễn Văn Linh.

Tại Công ty cổ phần Dâu tằm tơ Hàm Rồng, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã nghe báo cáo về tình hình sản xuất, kế hoạch mở rộng vùng nguyên liệu, cũng như các giải pháp nâng cao hiệu quả chuỗi giá trị tơ tằm.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch kiểm tra quy trình ươm tơ, xem nhộng tằm tại cơ sở sản xuất. Ảnh: Bá Bính

Lãnh đạo tỉnh đánh giá cao hướng đi của doanh nghiệp, đồng thời cho rằng vùng đất này đặc biệt phù hợp để phát triển dâu tằm. Hiệu quả kinh tế rất rõ rệt: mỗi hecta dâu tằm có thể mang lại thu nhập trên 500 triệu đồng, rủi ro thấp, sản phẩm làm ra được doanh nghiệp bao tiêu ổn định. Đầu ra đa dạng, sản phẩm tiêu thụ nhanh, giá cả ổn định.

Lãnh đạo tỉnh kiểm tra quy trình sản xuất và chất lượng sợi tơ tằm tại doanh nghiệp. Ảnh: Bá Bính

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị doanh nghiệp tiếp tục hoàn thiện hệ thống thu hoạch, đầu tư xây dựng nhà nuôi tằm bài bản hơn. Bên cạnh sản xuất tơ sợi, cần hướng tới chế biến sâu; chủ động hợp tác với các doanh nghiệp, nhà máy trong nước nhằm hình thành chuỗi liên kết sản xuất-tiêu thụ bền vững. Đây là hướng đi phù hợp, mang lại lợi ích cho cả doanh nghiệp và địa phương.

Tỉnh khẳng định ủng hộ dự án và mong doanh nghiệp tập trung tháo gỡ khó khăn để triển khai hiệu quả, đồng hành cùng người dân từ khâu giống, quy trình sản xuất, kiểm soát chất lượng đến bao tiêu sản phẩm, góp phần nâng cao năng suất và phát triển bền vững.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường Nguyễn Văn Linh. Ảnh: Bá Bính

Cũng trong chiều 8-12, tại phường Diên Hồng, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường Nguyễn Văn Linh. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan sớm hoàn thiện các hạng mục còn lại của công trình, bảo đảm tiến độ và chất lượng, đồng thời phát huy hiệu quả đầu tư của dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, tuyến đường Nguyễn Văn Linh không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại của người dân mà còn là trục giao thông quan trọng nhằm chỉnh trang, định hình không gian đô thị, tạo diện mạo mới cho khu vực và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Đồng chí Phạm Anh Tuấn yêu cầu các cơ quan chức năng và địa phương liên quan triển khai quy hoạch đồng bộ, sắp xếp lại khu đô thị theo hướng chuẩn hóa, tránh phát triển manh mún, tự phát, bảo đảm phù hợp với tầm nhìn và định hướng phát triển đô thị của tỉnh.