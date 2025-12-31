Hội Nông dân tỉnh Gia Lai đồng hành, dẫn dắt nông dân phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, văn minh, giàu đẹp

(GLO)- Sáng 31-12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường Quy Nhơn), Hội Nông dân tỉnh Gia Lai đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham dự của gần 300 đại biểu đại diện cho hơn 360.000 cán bộ, hội viên nông dân toàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Đức Thụy

Dự hội nghị có các đồng chí: Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Tiến Nam - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Đức Thụy

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Hợp tác - Phát triển”, Đại hội đã tiến hành tổng kết, đánh giá công tác Hội và phong trào nông dân giai đoạn 2023-2025; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030; báo cáo tổng hợp góp ý văn kiện Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX; góp ý dự thảo Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam và thông qua Nghị quyết Đại hội.

Trong giai đoạn 2023-2025, Hội Nông dân tỉnh Gia Lai đã kết nạp mới 25.225 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 363.136 hội viên. Bình quân mỗi năm có hơn 216.700 hộ hội viên nông dân đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Tính đến nay, toàn tỉnh có 75.088 hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.

Tổng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân đạt trên 160,2 tỷ đồng, bình quân hằng năm tăng trưởng hơn 13,3 tỷ đồng. Hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân về vay vốn, khoa học kỹ thuật được đẩy mạnh. Vai trò của tổ chức Hội, chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới được phát huy...

Các đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh Gia Lai lần thứ I. Ảnh: Đức Thụy

Đại hội cũng đã nghe các tham luận, sáng kiến từ các cá nhân, tập thể điển hình trong phong trào, công tác hội thời gian qua.

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đã ghi nhận và biểu dương những thành tích, đóng góp quan trọng mà các cấp hội và nông dân tỉnh đạt được trong thời gian qua. Đây là cơ sở, tiền đề quan trọng cho sự phát triển của Hội trong giai đoạn tiếp theo.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Các cấp Hội Nông dân trong tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc, chủ động tham mưu, đề xuất triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Xác định nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược lâu dài, nền tảng quan trọng bảo đảm ổn định vĩ mô, tăng trưởng bền vững; nông dân là trung tâm, là chủ thể, động lực của quá trình đổi mới.

Chuyển mạnh sang tư duy sản xuất hàng hóa, phát triển nông nghiệp xanh, hữu cơ, tuần hoàn, bảo vệ môi trường sinh thái; ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số toàn diện, phát huy tiềm năng, lợi thế của từng vùng, từng địa phương. Gắn kết chặt chẽ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn với phát triển đô thị, bảo đảm đồng bộ với vận hành hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, nông dân về các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động hội theo hướng thiết thực, hiệu quả, xuất phát từ nhu cầu, lợi ích chính đáng, thiết thực của nông dân.

Quan tâm xây dựng, củng cố tổ chức hội vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hội. Chú trọng phát triển, nâng cao chất lượng hội viên và hoạt động của chi, tổ hội; làm tốt công tác phát triển đảng viên, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, hoạt động của hội, trọng tâm là phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” gắn với tham gia xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp của tỉnh; tổ chức tốt các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất.

Đẩy mạnh hướng dẫn, hỗ trợ nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể, xây dựng các tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số; hỗ trợ nông dân khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, liên doanh, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm...

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc (thứ 3 từ trái sang) trao bức trướng cho Hội Nông dân tỉnh Gia Lai. Ảnh: Đức Thụy

Dịp này, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đã tặng Đại hội bức trướng với nội dung “Hội Nông dân tỉnh Gia Lai: Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Hợp tác - Phát triển”.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Phạm Tiến Nam nhấn mạnh: Trước yêu cầu đổi mới đặt ra ngày càng cao, Hội Nông dân tỉnh Gia Lai cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, thực sự trở thành trung tâm, nòng cốt của phong trào nông dân; đồng hành và dẫn dắt nông dân phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, văn minh, giàu đẹp.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tin tưởng sau Đại hội này, công tác Hội và phong trào nông dân của tỉnh Gia Lai sẽ có bước phát triển mới, mạnh mẽ, sáng tạo hơn, góp phần xây dựng tỉnh Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, cùng cả nước vững vàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đại hội đã nghe công bố các quyết định về nhân sự của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Theo đó, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Gia Lai khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 74 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 7 đồng chí. Đồng chí Rơ Chăm H'Hồng được chỉ định giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh khóa I; các đồng chí Y Khâm và Nguyễn Thị Cẩm Thúy giữ chức Phó Chủ tịch.

Ra mắt Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Gia Lai khóa I. Ảnh: Đức Thụy

Đại hội cũng đã công bố quyết định chỉ định đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam, gồm 17 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết.