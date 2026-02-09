Sở Khoa học và Công nghệ, VNPT Gia Lai kết nghĩa với thôn Vòong Boong

Thôn Vòong Boong là địa bàn còn nhiều khó khăn, đời sống người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, điều kiện tiếp cận thông tin và công nghệ còn hạn chế.

VNPT Gia Lai tặng 1 Smart TV cho thôn Vòong Boong. Ảnh: ĐVCC

Tại buổi lễ, VNPT Gia Lai trao tặng 54 suất quà (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) cho các hộ nghèo và cận nghèo; đồng thời, trao tặng 1 Smart TV 43 inch Full HD lắp đặt tại nhà văn hóa thôn, tạo điều kiện để người dân tiếp cận thông tin, học tập và ứng dụng các mô hình sản xuất hiệu quả.

Thời gian tới, Sở Khoa học và Công nghệ, VNPT Gia Lai cam kết tiếp tục hỗ trợ thôn Vòong Boong thông qua các hoạt động hướng dẫn ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất, kết nối tiêu thụ nông sản và tổ chức các buổi sinh hoạt, tuyên truyền kỹ năng sử dụng dịch vụ số.