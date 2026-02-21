Đầu xuân nô nức trẩy hội Đống Đa

(GLO)- Trong không khí rộn ràng đầu xuân, hàng nghìn người dân và du khách nô nức đổ về Bảo tàng Quang Trung trẩy hội Đống Đa. Không đơn thuần là vui xuân, đây còn là hành trình trở về cội nguồn, thành kính tưởng nhớ Hoàng đế Quang Trung cùng các bậc tiền nhân đã làm rạng danh non sông.

Từ sáng sớm mùng 5 Tết, dòng người đã nườm nượp đổ về Bảo tàng Quang Trung (xã Tây Sơn) tạo nên không khí rộn ràng, náo nhiệt.

Du khách về trẩy hội Đống Đa tại Bảo tàng Quang Trung. Ảnh: H.P

Hô bài chòi trong khuôn viên Bảo tàng Quang Trung. Ảnh: H.P

Ngay từ cổng vào, các gian hàng ẩm thực, khu trò chơi dân gian đã thu hút đông đảo người tham gia. Bên trong khuôn viên, tiếng trống hội vang lên hòa cùng những câu hô thai dí dỏm của hội đánh bài chòi dân gian khiến không khí càng thêm tưng bừng. Nhiều người hào hứng “thượng chòi” thưởng thức và lưu lại khoảnh khắc vui xuân với loại hình nghệ thuật truyền thống đặc sắc của miền Trung.

Hàng nghìn người dân đi trẩy hội Đống Đa. Ảnh: H.P

Trong không gian khu nhà rông, tiếng cồng chiêng vang lên trầm hùng, ngân dài giữa trời xuân, tạo nên âm hưởng thiêng liêng và tự hào. Sau sáp nhập tỉnh, âm thanh cồng chiêng càng mang ý nghĩa gắn kết, như nhịp cầu nối những vùng văn hóa hòa chung một mái nhà. Từng hồi chiêng lúc khoan thai, lúc dồn dập hòa cùng vòng xoang uyển chuyển của các nghệ nhân trong trang phục truyền thống, làm bừng sáng không khí lễ hội.

Không chỉ là tiết mục biểu diễn, cồng chiêng còn là biểu tượng của bản sắc và sức sống cộng đồng, khẳng định sự giao thoa, đoàn kết văn hóa trong diện mạo mới của địa phương. Giữa mùa xuân Tây Sơn, âm vang ấy như nhắc nhớ về cội nguồn và lan tỏa niềm tin vào một chặng đường phát triển mới, bền chặt và giàu bản sắc.

Dâng hương tưởng nhớ Hoàng đế Quang Trung cùng các bậc tiền nhân đã làm rạng danh non sông. Ảnh: H.P

Khu nhà trưng bày cũng đón lượng lớn người dân và du khách vào tham quan, tìm hiểu về lịch sử vương triều Tây Sơn. Dù lượng khách đông, không gian đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt vẫn giữ được sự trang nghiêm. Mọi người thành kính dâng hương, bày tỏ lòng tri ân đối với các bậc tiền nhân, văn thần, võ tướng triều Tây Sơn, đặc biệt là công đức to lớn của Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ.

Hòa trong dòng người nô nức trẩy hội Đống Đa mùng 5 Tết, mỗi người khi về với đất võ Tây Sơn đều mang theo niềm thành kính và cảm xúc thiêng liêng của ngày đầu năm.

Đến chiều mùng 5 Tết vẫn còn khá đông người dân và du khách đến tham quan Bảo tàng Quang Trung. Ảnh: H.P

Ông Trần Văn Hòa (59 tuổi, ở xã Tây Sơn) chia sẻ: “Với người dân địa phương, mùng 5 Tết đi trẩy hội Đống Đa gần như đã thành nếp quen bao đời. Năm nào tôi cũng đưa con cháu về dâng hương, vừa để vui xuân, vừa nhắc nhở thế hệ trẻ luôn nhớ về cội nguồn”.

Còn chị Nguyễn Thu Hà (du khách đến từ TP. Hồ Chí Minh) bày tỏ: “Gia đình tôi chọn Gia Lai cho chuyến du xuân năm nay và thật ấn tượng khi được hòa mình vào không khí lễ hội Đống Đa. Không chỉ đông vui, nhộn nhịp mà còn rất trang nghiêm, khiến chuyến đi đầu năm thêm ý nghĩa”.

Ông Nguyễn Văn Tấn - Phó Giám đốc Bảo tàng Quang Trung - cho hay: Từ mùng 1 đến mùng 5 Tết, Bảo tàng cùng các di tích do đơn vị quản lý như Đài Kính Thiên, Đền thờ Đô đốc Bùi Thị Xuân, Đền thờ Đại tư đồ Võ Văn Dũng, Di tích Gò Lăng đã đón hơn 30.000 lượt khách đến tham quan. Riêng trong ngày mùng 5 Tết, Bảo tàng Quang Trung đón hơn 10.000 lượt khách đến tham quan, dâng hương trẩy hội Đống Đa; khẳng định sức lan tỏa mạnh mẽ của lễ hội trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân và du khách.