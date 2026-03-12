Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thời sự

Kiểm tra tình hình quản lý, huấn luyện tại Sư đoàn 31

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HỒNG PHÚC HỒNG PHÚC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 11 và 12-3, Thiếu tướng Trần Công Đức - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân đoàn 34 dẫn đầu đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra tình hình quản lý bộ đội và tổ chức huấn luyện tại Sư đoàn 31.

Tại buổi làm việc, chỉ huy Sư đoàn 31 đã báo cáo với đoàn công tác kết quả triển khai nhiệm vụ quản lý, huấn luyện và xây dựng nền nếp chính quy từ đầu năm 2026 đến nay.

Theo đó, Sư đoàn đã quán triệt và triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của cấp trên; chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình huấn luyện chặt chẽ, khoa học, sát với nhiệm vụ và đặc điểm tình hình đơn vị.

quan-doan-34-kiem-tra-tai-su-doan-31.jpg
Thiếu tướng Trần Công Đức - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân đoàn 34 kiểm tra trang bị, vật chất huấn luyện của bộ đội tại Sư đoàn 31. Ảnh: H.P

Cùng với nhiệm vụ huấn luyện, Sư đoàn 31 đã tổ chức chu đáo công tác tiếp nhận chiến sĩ mới. Ngay sau khi tiếp nhận, các đơn vị trực thuộc Sư đoàn đã nhanh chóng ổn định tổ chức, biên chế; tổ chức khám, kiểm tra sức khỏe, nắm bắt tình hình tư tưởng bộ đội; cấp phát quân trang, trang bị cá nhân; đồng thời triển khai các hoạt động giáo dục chính trị, phổ biến chế độ, nền nếp, quy định của đơn vị.

Đến nay, các chiến sĩ mới đã nhanh chóng hòa nhập với môi trường quân ngũ, ổn định tư tưởng, xác định tốt nhiệm vụ và tích cực tham gia huấn luyện.

z7611394255768-b6e7ff4349062516ccca49caff1ed8cf.jpg
Sư đoàn 31 luôn chú trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát với đối tượng và nhiệm vụ. Ảnh: H.P

Trong chương trình làm việc, đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra hệ thống sổ sách, kế hoạch huấn luyện; công tác chuẩn bị thao trường, bãi tập; điều kiện bảo đảm vật chất, vũ khí trang bị phục vụ huấn luyện; việc duy trì nền nếp ngày, tuần và công tác quản lý bộ đội tại các đơn vị.

Kết quả kiểm tra cho thấy, Sư đoàn 31 đã thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức huấn luyện đúng phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, chú trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát với đối tượng và nhiệm vụ.

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Thiếu tướng Trần Công Đức ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Sư đoàn 31 đạt được trong công tác quản lý bộ đội, tổ chức huấn luyện và tiếp nhận chiến sĩ mới.

z7611393779127-6e7497045a5e2d971ad58f0b89d4bfc9.jpg
Thiếu tướng Trần Công Đức kiểm tra, nắm tình hình học tập của chiến sĩ mới tại Sư đoàn 31. Ảnh: H.P

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thiếu tướng Trần Công Đức yêu cầu Sư đoàn 31 tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; nâng cao chất lượng huấn luyện các đối tượng, đặc biệt là chiến sĩ mới.

Song song với đó, tăng cường công tác quản lý bộ đội, duy trì nghiêm nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật; bảo đảm vũ khí trang bị và cơ sở vật chất phục vụ huấn luyện; góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của đơn vị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiểm tra công tác bầu cử tại phường An Nhơn Đông và An Nhơn Bắc.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh kiểm tra công tác bầu cử tại phường An Nhơn Đông và An Nhơn Bắc

Thời sự

(GLO)- Ngày 5-3, đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại phường An Nhơn Đông và An Nhơn Bắc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch kiểm tra tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại các xã, phường phía Tây Gia Lai

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch kiểm tra tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại các xã, phường phía Tây Gia Lai

Thời sự

(GLO)- Ngày 3-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch đã làm việc với các xã Phú Thiện, Chư A Thai, Ia Hiao, Cửu An cùng 2 phường An Khê, An Bình nhằm kiểm tra việc triển khai phương án phát triển kinh tế - xã hội và chương trình công tác trọng tâm năm 2026.

Gia Lai xác định 2026 là năm tăng tốc chuyển đổi số toàn diện

Gia Lai xác định 2026 là năm tăng tốc chuyển đổi số toàn diện

Thời sự

(GLO)- Chiều 3-3, Ban Chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, cải cách hành chính, chuyển đổi số và Đề án 06 đã tổ chức phiên họp lần thứ nhất năm 2026 theo hình thức trực tiếp kết nối trực tuyến đến điểm cầu các địa phương trong tỉnh.

Gia Lai: Công an xã Ia Pa kịp thời cứu người đàn ông bị co giật giữa đường

Gia Lai: Công an xã Ia Pa kịp thời cứu người đàn ông bị co giật giữa đường

Thời sự

(GLO)- Khoảng 17 giờ 15 phút ngày 2-3, một người dân khi lưu thông qua tuyến đường tránh, đoạn qua trung tâm xã Ia Pa (tỉnh Gia Lai), đã phát hiện một người đàn ông nằm giữa đường trong tình trạng co giật. Người này lập tức chạy đến Công an xã Ia Pa (cách hiện trường khoảng 700 m) để trình báo.

Giao 7 chỉ tiêu liên quan đến Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Gia Lai: Giao 7 chỉ tiêu liên quan đến Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp

Thời sự

(GLO)- 7 chỉ tiêu liên quan đến “Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến” (được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23-6-2022) vừa được UBND tỉnh giao cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trong năm 2026.

Thủ tướng Chính phủ kiểm tra Dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn và đường cất hạ cánh số 2 sân bay Phù Cát.

Thủ tướng Chính phủ kiểm tra Dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn và đường cất hạ cánh số 2 sân bay Phù Cát

Thời sự

(GLO)- Sáng 1-3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương đã đến kiểm tra Dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn cùng Dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát.

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Bệnh viện Hữu Nghị nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Bệnh viện Hữu Nghị nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Thời sự

(GLO)- Ngày 27-2, nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2026), Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm tập thể cán bộ, bác sĩ và nhân viên y tế tại Bệnh viện Hữu Nghị. Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư đến bạn đọc.

Gia Lai: Đảm bảo tiến độ, chất lượng cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2026

Gia Lai: Đảm bảo tiến độ, chất lượng cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2026

Thời sự

(GLO)- Sáng 25-2, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2026 tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị triển khai và thực hiện điều chỉnh kế hoạch tổng điều tra trên địa bàn tỉnh. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh - Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.

null