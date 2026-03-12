Kiểm tra tình hình quản lý, huấn luyện tại Sư đoàn 31

(GLO)- Ngày 11 và 12-3, Thiếu tướng Trần Công Đức - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân đoàn 34 dẫn đầu đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra tình hình quản lý bộ đội và tổ chức huấn luyện tại Sư đoàn 31.

Tại buổi làm việc, chỉ huy Sư đoàn 31 đã báo cáo với đoàn công tác kết quả triển khai nhiệm vụ quản lý, huấn luyện và xây dựng nền nếp chính quy từ đầu năm 2026 đến nay.

Theo đó, Sư đoàn đã quán triệt và triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của cấp trên; chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình huấn luyện chặt chẽ, khoa học, sát với nhiệm vụ và đặc điểm tình hình đơn vị.

Thiếu tướng Trần Công Đức - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân đoàn 34 kiểm tra trang bị, vật chất huấn luyện của bộ đội tại Sư đoàn 31. Ảnh: H.P

Cùng với nhiệm vụ huấn luyện, Sư đoàn 31 đã tổ chức chu đáo công tác tiếp nhận chiến sĩ mới. Ngay sau khi tiếp nhận, các đơn vị trực thuộc Sư đoàn đã nhanh chóng ổn định tổ chức, biên chế; tổ chức khám, kiểm tra sức khỏe, nắm bắt tình hình tư tưởng bộ đội; cấp phát quân trang, trang bị cá nhân; đồng thời triển khai các hoạt động giáo dục chính trị, phổ biến chế độ, nền nếp, quy định của đơn vị.

Đến nay, các chiến sĩ mới đã nhanh chóng hòa nhập với môi trường quân ngũ, ổn định tư tưởng, xác định tốt nhiệm vụ và tích cực tham gia huấn luyện.

Sư đoàn 31 luôn chú trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát với đối tượng và nhiệm vụ. Ảnh: H.P

Trong chương trình làm việc, đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra hệ thống sổ sách, kế hoạch huấn luyện; công tác chuẩn bị thao trường, bãi tập; điều kiện bảo đảm vật chất, vũ khí trang bị phục vụ huấn luyện; việc duy trì nền nếp ngày, tuần và công tác quản lý bộ đội tại các đơn vị.

Kết quả kiểm tra cho thấy, Sư đoàn 31 đã thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức huấn luyện đúng phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, chú trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát với đối tượng và nhiệm vụ.

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Thiếu tướng Trần Công Đức ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Sư đoàn 31 đạt được trong công tác quản lý bộ đội, tổ chức huấn luyện và tiếp nhận chiến sĩ mới.

Thiếu tướng Trần Công Đức kiểm tra, nắm tình hình học tập của chiến sĩ mới tại Sư đoàn 31. Ảnh: H.P

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thiếu tướng Trần Công Đức yêu cầu Sư đoàn 31 tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; nâng cao chất lượng huấn luyện các đối tượng, đặc biệt là chiến sĩ mới.

Song song với đó, tăng cường công tác quản lý bộ đội, duy trì nghiêm nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật; bảo đảm vũ khí trang bị và cơ sở vật chất phục vụ huấn luyện; góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của đơn vị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.