Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp lần thứ 32 của Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác IUU

(GLO)- Chiều 3-3, tại TP. Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp lần thứ 32 của Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). 

Tham dự phiên họp có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, cùng lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan liên quan. Tại điểm cầu tỉnh Gia Lai, dự phiên họp có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp.

Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết nối trực tuyến tới điểm cầu các bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố ven biển.

Quang cảnh phiên họp tại điểm cầu tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hà Duy

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến ngày 1-3-2026, tổng số tàu cá của các địa phương đã đăng ký và được cập nhật trên Hệ thống cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia (VNFishbase) là 80.306 tàu, đạt 100%.

Trong tuần qua, các lực lượng chức năng đã thực hiện kiểm tra, kiểm soát 10.745 lượt tàu cá rời cảng và 6.666 lượt tàu cập cảng theo đúng quy định; có 48.711 tàu cá có chiều dài từ 6 m trở lên tham gia Hệ thống eCD; 15/22 địa phương ban hành chính sách chuyển đổi nghề trong khai thác thủy sản. Hiện tổng số tàu cá của các địa phương đã đăng ký và được cập nhật trên Vnfishbase là 80.306 tàu (đạt 100%)…

Riêng tại Gia Lai, công tác chống khai thác IUU được triển khai đồng bộ, quyết liệt, với nhiều giải pháp mang tính đột phá. Toàn tỉnh có 197 tàu cá có chiều dài từ 12 m đến dưới 15 m thuộc nhóm có nguy cơ cao vi phạm vùng biển nước ngoài đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS), đạt 100%; 3.158 tàu cá có chiều dài từ 15 m trở lên tham gia hoạt động khai thác thủy sản đã hoàn thành lắp đặt thiết bị VMS.

Gia Lai nỗ lực gỡ “thẻ vàng” IUU. Ảnh: M.T

Tính đến ngày 2-3, toàn tỉnh có 5.757 tàu cá đã đăng ký, trong đó 100% được cập nhật đầy đủ thông tin trên hệ thống cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia (VNFishbase); 5.443 tàu cá tham gia hoạt động khai thác đã được cấp giấy phép, đạt 100% tàu đủ điều kiện theo quy định.

Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải xác định chống khai thác IUU là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cấp bách và lâu dài; kiên quyết ngăn chặn, chấm dứt tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài; giảm đánh bắt xa bờ; xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm.

Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho ngư dân; bảo đảm sinh kế bền vững gắn với bảo vệ nguồn lợi thủy sản và phát triển ngành thủy sản theo hướng hiện đại, có trách nhiệm; đề xuất các giải pháp tiếp tục siết chặt kỷ cương, nâng cao hiệu quả thực thi, góp phần cùng cả nước quyết tâm gỡ “thẻ vàng” IUU.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu 7 địa phương gồm: Quảng Ninh, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Vĩnh Long sớm ban hành chính sách chuyển đổi nghề.

Cùng với đó, thời gian đến phải đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững ngành thủy sản Việt Nam và gỡ "thẻ vàng" IUU, góp phần vào sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

