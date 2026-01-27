Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thời sự

Chống khai thác IUU là nhiệm vụ cấp bách của các địa phương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
VÕ HƯỜNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 27-1, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì phiên họp lần thứ 30 Ban chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp.

Theo báo cáo tại hội nghị, công tác chống khai thác IUU tiếp tục được các bộ, ngành và địa phương triển khai đồng bộ, quyết liệt, đạt nhiều kết quả tích cực.

hoi-nghi-duoc-to-chuc-theo-hinh-thuc-truc-tuyen-tu-diem-cau-trung-uong-den-diem-cau-cac-tinh-thanh-pho-ven-bien-tren-ca-nuoc.jpg
Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu Trung ương đến điểm cầu các tỉnh, thành phố ven biển trên cả nước. Ảnh: Hoàng Vũ

Đến ngày 24-1, các địa phương hoàn thành việc rà soát, cập nhật khoảng 19.000 tàu cá đã xóa đăng ký (từ năm 2020) vào cơ sở dữ liệu quốc gia để công khai, phục vụ công tác kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm.

Việc lắp đặt, quản lý thiết bị giám sát hành trình tàu cá (VMS), kiểm soát tàu ra vào cảng và xử lý tàu cá, ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài tiếp tục được tăng cường, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thủy sản.

Tại Gia Lai, đến ngày 26-1, toàn tỉnh có hơn 5.700 tàu cá đã đăng ký; trong đó, 100% tàu cá được cập nhật trên hệ thống VNFishbase. 100% tàu cá có chiều dài từ 15 m trở lên tham gia hoạt động khai thác thủy sản đã lắp VMS; 100% tàu cá có chiều dài từ 12 m đến dưới 15 m đã lắp đặt giám sát hành trình.

Gia Lai là một trong những tỉnh đầu tiên trong cả nước triển khai hệ thống cảnh báo tự động thông minh tàu cá mất kết nối trên biển, vượt ranh giới cho phép trên biển nhằm ngăn ngừa tàu cá vi phạm.

Bên cạnh đó, tỉnh đã ban hành chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, giải bản đối với tàu cá và xây dựng đề án phát triển thủy sản bền vững giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2050.

Trong thời gian tới, Gia Lai tập trung quản lý chặt chẽ đội tàu, nhất là tàu không đủ điều kiện hoạt động khai thác thủy sản, kiên quyết không để ra khơi khai thác; kiểm soát 100% tàu cá xuất, nhập bến.

Tỉnh tiếp tục làm rõ, xử lý dứt điểm các trường hợp mất kết nối trên 6 giờ không báo cáo vị trí về bờ; xử phạt nghiêm tàu vi phạm khai thác IUU. Đồng thời, đẩy mạnh cập nhật đầy đủ dữ liệu eCDT, Vnfishbase, ứng dụng nhật ký khai thác điện tử rộng rãi.

chong-khai-thac-iuu-la-nhiem-vu-cap-bach-cua-cac-dia-phuong.jpg
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hoàng Vũ

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý hoạt động khai thác thủy sản, bảo đảm tích hợp, đồng bộ và chia sẻ dữ liệu trên phạm vi toàn quốc, phục vụ hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm theo quy định.

Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về chống khai thác IUU, kiên quyết không để phát sinh vi phạm mới; đồng thời, xây dựng các dự án chuyển đổi nghề, phát triển sinh kế cho người dân gắn với bảo tồn, nuôi trồng, khai thác và sử dụng bền vững nguồn lợi thủy sản.

Cùng với đó, các địa phương cần rà soát chặt chẽ các lô hàng thủy sản xuất khẩu sang Liên minh châu Âu (EU) của doanh nghiệp trên địa bàn.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các bộ, ngành liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra, triển khai đồng bộ các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, tập trung cao điểm trong các tháng 1 và 2-2026, nhằm sớm gỡ bỏ “thẻ vàng”, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, lâu dài của ngành thủy sản.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Tháo gỡ những “điểm nghẽn” để ngăn chặn khai thác IUU

Gia Lai tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngăn chặn khai thác IUU

(GLO)- Bằng các giải pháp vừa tăng cường quản lý vừa chú trọng hỗ trợ ngư dân, tỉnh Gia Lai đã tháo gỡ những “điểm nghẽn” trong chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), tạo đồng thuận trong cộng đồng, hướng tới phát triển nghề cá bền vững, có trách nhiệm.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV có 200 Ủy viên

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV có 200 Ủy viên

Thời sự

(GLO)- Ngày 22-1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thảo luận và thực hiện các nội dung về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Tổng Bí thư Tô Lâm - Chủ tịch Đoàn Chủ tịch thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã An Toàn

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã An Toàn

Thời sự

(GLO)- Chiều 22-1, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Gia Lai Châu Ngọc Tuấn đã kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026; công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp tại xã An Toàn.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được thực hiện toàn diện, hiệu quả, sát thực tiễn.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được thực hiện toàn diện, hiệu quả, sát thực tiễn

Thời sự

(GLO)- Chiều 20-1, Quân khu 5 tổ chức hội nghị tổng kết công tác phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác PBGDPL, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027” (Đề án 1371) năm 2025.

TRUYỀN HÌNH TRỰC TIẾP: LỄ KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIV CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

LIVE TRUYỀN HÌNH TRỰC TIẾP: LỄ KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIV CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Thời sự

(GLO)- Sáng nay (20-1), tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức khai mạc. Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai tiếp sóng truyền hình trực tiếp buổi lễ, trân trọng mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.

Kỳ vọng các quyết sách chiến lược từ Đại hội Đảng lần thứ XIV để phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Kỳ vọng các quyết sách chiến lược từ Đại hội XIV của Đảng để phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Thời sự

(GLO)- Hôm nay (19-1), Đại hội XIV của Đảng chính thức diễn ra. Lãnh đạo các sở, ngành và lực lượng vũ trang Gia Lai bày tỏ kỳ vọng Đại hội sẽ đề ra những định hướng chiến lược phù hợp với bối cảnh mới, khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. 

Cán bộ và chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện huấn luyện và duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu nhằm bảo vệ an toàn tuyệt đối cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Sẵn sàng chiến đấu bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội XIV của Đảng

Thời sự

(GLO)- Nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối Đại hội XIV của Đảng, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai luyện tập sát thực tế, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, phân công rõ trách nhiệm từ tỉnh đến cơ sở để chủ động xử lý hiệu quả mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ.

null