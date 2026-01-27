Chống khai thác IUU là nhiệm vụ cấp bách của các địa phương

(GLO)- Chiều 27-1, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì phiên họp lần thứ 30 Ban chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp.

Theo báo cáo tại hội nghị, công tác chống khai thác IUU tiếp tục được các bộ, ngành và địa phương triển khai đồng bộ, quyết liệt, đạt nhiều kết quả tích cực.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu Trung ương đến điểm cầu các tỉnh, thành phố ven biển trên cả nước. Ảnh: Hoàng Vũ

Đến ngày 24-1, các địa phương hoàn thành việc rà soát, cập nhật khoảng 19.000 tàu cá đã xóa đăng ký (từ năm 2020) vào cơ sở dữ liệu quốc gia để công khai, phục vụ công tác kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm.

Việc lắp đặt, quản lý thiết bị giám sát hành trình tàu cá (VMS), kiểm soát tàu ra vào cảng và xử lý tàu cá, ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài tiếp tục được tăng cường, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thủy sản.

Tại Gia Lai, đến ngày 26-1, toàn tỉnh có hơn 5.700 tàu cá đã đăng ký; trong đó, 100% tàu cá được cập nhật trên hệ thống VNFishbase. 100% tàu cá có chiều dài từ 15 m trở lên tham gia hoạt động khai thác thủy sản đã lắp VMS; 100% tàu cá có chiều dài từ 12 m đến dưới 15 m đã lắp đặt giám sát hành trình.

Gia Lai là một trong những tỉnh đầu tiên trong cả nước triển khai hệ thống cảnh báo tự động thông minh tàu cá mất kết nối trên biển, vượt ranh giới cho phép trên biển nhằm ngăn ngừa tàu cá vi phạm.

Bên cạnh đó, tỉnh đã ban hành chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, giải bản đối với tàu cá và xây dựng đề án phát triển thủy sản bền vững giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2050.

Trong thời gian tới, Gia Lai tập trung quản lý chặt chẽ đội tàu, nhất là tàu không đủ điều kiện hoạt động khai thác thủy sản, kiên quyết không để ra khơi khai thác; kiểm soát 100% tàu cá xuất, nhập bến.

Tỉnh tiếp tục làm rõ, xử lý dứt điểm các trường hợp mất kết nối trên 6 giờ không báo cáo vị trí về bờ; xử phạt nghiêm tàu vi phạm khai thác IUU. Đồng thời, đẩy mạnh cập nhật đầy đủ dữ liệu eCDT, Vnfishbase, ứng dụng nhật ký khai thác điện tử rộng rãi.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hoàng Vũ

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý hoạt động khai thác thủy sản, bảo đảm tích hợp, đồng bộ và chia sẻ dữ liệu trên phạm vi toàn quốc, phục vụ hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm theo quy định.

Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về chống khai thác IUU, kiên quyết không để phát sinh vi phạm mới; đồng thời, xây dựng các dự án chuyển đổi nghề, phát triển sinh kế cho người dân gắn với bảo tồn, nuôi trồng, khai thác và sử dụng bền vững nguồn lợi thủy sản.

Cùng với đó, các địa phương cần rà soát chặt chẽ các lô hàng thủy sản xuất khẩu sang Liên minh châu Âu (EU) của doanh nghiệp trên địa bàn.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các bộ, ngành liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra, triển khai đồng bộ các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, tập trung cao điểm trong các tháng 1 và 2-2026, nhằm sớm gỡ bỏ “thẻ vàng”, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, lâu dài của ngành thủy sản.