Gia Lai: Đảm bảo tiến độ, chất lượng cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2026

(GLO)- Sáng 25-2, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2026 tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị triển khai và thực hiện điều chỉnh kế hoạch tổng điều tra trên địa bàn tỉnh. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh - Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ trụ sở UBND tỉnh đến các xã, phường.

Theo báo cáo tại hội nghị, hiện Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế các cấp cùng các sở, ngành, địa phương trong tỉnh đang đẩy nhanh tiến độ triển khai các phần việc theo kế hoạch.

Đến ngày 24-2, tiến độ thu thập thông tin giai đoạn 1 đối với phiếu cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể đạt 60,3%; phiếu cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng đạt 40%.

Theo kế hoạch, giai đoạn 1 sẽ hoàn thành thu thập thông tin trước ngày 10-3 và hoàn thành kiểm tra, làm sạch số liệu trước ngày 31-3. Giai đoạn 2 sẽ tiến hành thu thập thông tin đối với doanh nghiệp; đơn vị sự nghiệp ngoài công lập; hội, hiệp hội; chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp; các tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cấp phép hoạt động tại Việt Nam.

Thời gian thực hiện từ ngày 1-3 đến 30-4; công tác kiểm tra, làm sạch và phê duyệt số liệu hoàn thành trước ngày 15-5.

Dự kiến, toàn tỉnh có khoảng 161 nghìn cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể thuộc diện thu thập thông tin. Đến nay, một số địa phương đạt 100% tiến độ thu thập thông tin trong giai đoạn 1 gồm: An Vinh, An Toàn, Đăk Song và Ia Dom.

Điểm nổi bật của cuộc Tổng điều tra lần này là việc ứng dụng công nghệ thông tin được thực hiện trong tất cả các khâu, từ chuẩn bị, thu thập, kiểm tra, xử lý đến nghiệm thu dữ liệu; đồng thời, tăng cường điều hành trên môi trường số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong xác định mã ngành và sử dụng bản đồ số để theo dõi tiến độ theo thời gian thực.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh khẳng định: Việc thực hiện Tổng điều tra kinh tế năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030.

Kết quả điều tra sẽ cung cấp bức tranh toàn diện, đầy đủ về tình hình kinh tế, làm cơ sở cho công tác đánh giá, xây dựng, hoạch định và điều chỉnh các chính sách phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Đồng thời, đây là cơ sở dữ liệu quan trọng để tính toán các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu, trong đó có tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn cấp xã; làm cơ sở cho việc phân bổ chỉ tiêu, nguồn lực phù hợp tại các địa phương.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc Tổng điều tra, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đề nghị Ban Chỉ đạo các cấp, các sở, ngành, địa phương cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm hiện nay.

Thống kê tỉnh cần rà soát toàn diện công tác triển khai theo kế hoạch đã đề ra; tiếp tục tập huấn, nâng cao năng lực cho lực lượng điều tra viên cơ sở.

Ban Chỉ đạo cấp xã cần phân công, phân nhiệm rõ ràng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và tăng cường công tác tuyên truyền, để tạo sự đồng thuận trong nhân dân, bảo đảm cuộc Tổng điều tra diễn ra đảm bảo tiến độ, chất lượng và yêu cầu đề ra.