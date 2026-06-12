Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn làm việc với Công ty HanaTour

(GLO)- Sáng 12-6, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc với Công ty HanaTour. Đây là doanh nghiệp lữ hành hàng đầu của Hàn Quốc.

Tiếp và làm việc với đoàn có ông Chang Ho Ryu - Phó Chủ tịch Công ty HanaTour.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn (bên phải) trao đổi với Phó Chủ tịch Công ty HanaTour Chang Ho Ryu. Ảnh: Đức Hải

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cảm ơn Công ty HanaTour đã đón tiếp và làm việc với đoàn. Thông tin về những tiềm năng, thế mạnh trên lĩnh vực du lịch của Gia Lai, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Tỉnh Gia Lai hiện nay có bề dày lịch sử, văn hóa đặc sắc và rất nhiều tiềm năng phát triển các loại hình du lịch với vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ như: du lịch biển, du lịch sinh thái, văn hóa - lịch sử, nghỉ dưỡng, trải nghiệm, golf…

Cùng với đó là hệ thống giao thông thông suốt với 2 sân bay, cảng biển, cửa khẩu; mạng lưới đường bộ cao tốc kết nối liên vùng và quốc tế. Tỉnh cũng có hạ tầng du lịch, cơ sở lưu trú, dịch vụ chất lượng và giá cả hợp lý, phù hợp với du khách quốc tế.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Đức Hải

Thời gian qua, có nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc đến đầu tư phát triển du lịch tại Gia Lai; trong đó, có dự án Khu văn hóa, thể dục thể thao, vui chơi, giải trí kết hợp thương mại, dịch vụ, du lịch 1 do Công ty TNHH Blooming Sky thực hiện; vốn đăng ký hơn 99 triệu USD, dự kiến hoàn thành trong đầu năm 2027.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cũng thông tin thêm, trong năm 2026, tỉnh Gia Lai đăng cai Năm Du lịch quốc gia với chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh”, bao gồm rất nhiều hoạt động xuyên suốt trong năm, dự kiến đón 13 triệu lượt khách.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (bên trái) tặng quà lưu niệm cho Phó Chủ tịch Công ty HanaTour Chang Ho Ryu. Ảnh: Đức Hải

Tuy nhiên, lượng khách quốc tế đến Gia Lai còn khá ít. Vì vậy, tỉnh mong muốn HanaTour hợp tác cùng với doanh nghiệp trong nước để khai thác, hình thành các tour, tuyến du lịch, đưa du khách từ Hàn Quốc đến với Gia Lai, nhất là tuyến charter. Về phía tỉnh, Gia Lai cam kết sẽ luôn đồng hành cùng với các đơn vị lữ hành.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cũng trân trọng mời lãnh đạo cấp cao HanaTour sang Gia Lai trong dịp tổ chức chuyến bay charter đầu tiên từ Hàn Quốc đến Gia Lai vào tháng 9 tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Chang Ho Ryu - Phó Chủ tịch Công ty HanaTour bày tỏ vui mừng khi được tiếp đón và làm việc với đoàn công tác tỉnh Gia Lai.

Ông đánh giá, tỉnh Gia Lai, trực tiếp là Chủ tịch UBND tỉnh rất tâm huyết trong việc mời gọi, thu hút đầu tư trên các lĩnh vực, trong đó có du lịch.

Đoàn công tác tỉnh Gia Lai chụp hình lưu niệm cùng đội ngũ của Công ty HanaTour. Ảnh: Đức Hải

Phó Chủ tịch Công ty HanaTour tin tưởng, với những cơ chế, chính sách, tiềm năng cùng hạ tầng du lịch hoàn thiện, Gia Lai sẽ là điểm đến lý tưởng của du khách Hàn Quốc.

Phía HanaTour sẽ phối hợp với các doanh nghiệp lữ hành Việt Nam và ở tỉnh Gia Lai để xây dựng các tour, tuyến du lịch Hàn Quốc - Quy Nhơn; đặc biệt là nghiên cứu, khai thác 2 chiều, đưa du khách từ Hàn Quốc sang Quy Nhơn và ngược lại khi đường băng sân bay Phù Cát hoàn thành, có thể đón được các chuyến bay charter.

Tại buổi làm việc, các doanh nghiệp của HanaTour và đoàn công tác của tỉnh Gia Lai đã trao đổi làm rõ thêm những cơ chế, định hướng hợp tác trong khai thác tuyến bay charter, đưa du khách từ Hàn Quốc đến Quy Nhơn.